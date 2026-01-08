Новини
ЦСКА пред финализиране на трансфер за заместник на Бусато

Напускането на Бусато отваря врата именно за привличането на Евтимов, тъй като Христо Янев остава само с един вратар през лятото – Фьодор Лапоухов

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА е пред финализиране на трансфера на вратаря на Ботев Враца Димитър Евтимов, стана ясно вчера. В първия ден от подготовката на „червените“ за годината треньорът Христо Янев намекна за раздяла с бразилеца Густаво Бyсато – чужденецът с най-много мачове в историята на ЦСКА. Договорът на стража е до края на годината и от клуба нямат намерение да го подновяват.

Напускането на Бусато отваря врата именно за привличането на Евтимов, тъй като Христо Янев остава само с един вратар през лятото – Фьодор Лапоухов. Договорът на третия вратар Марин Орлинов също изтича през лятото и също няма да бъде подновен.

От друга страна Янев има афинитет към Димитър Евтимов от времето, когато беше начело на Ботев Враца. Евтимов беше част от ЦСКА до миналото лято, пише „Мач Телеграф“.


  • 1 Специалиста

    3 2 Отговор
    ЦСКА умре, това новото е Етрополе Булгарплод Червени Домати ООД на Литекс Ловеч Балкан 50 кубика.Предишните армейци бяха ходили в казармата, а днешните тирета нито домати са брали, нито Балканче са карали.

    15:20 08.01.2026

