Пазарът на труда през 2025 г.: най-търсените позиции според Zaplata.bg

Пазарът на труда през 2025 г. премина през една от най-динамичните си фази. Данните от Zaplata.bg очертават ясни тенденции: стабилно търсене на квалифицирани специалисти, ръст в технологичните услуги, активност в производството и логистиката и засилена конкуренция при административните и офис позициите. Компаниите търсеха кадри през цялата година, а кандидатите проявяваха по-голяма мобилност и интерес към сектори с дългосрочна перспектива. Представяме задълбочен обзор на професиите, които оформиха пазара и поведението на работодателите през 2025 г.

1. IT специалисти – водещата сила през цялата година

Технологичният сектор отново застана на първо място в класацията по търсене. Софтуерните инженери, QA експертите, DevOps специалистите и IT поддръжката формираха най-постоянния поток от обяви в Zaplata.bg. Причината е ясна: бизнесът продължава да инвестира в дигитализация, сигурност и модерни инфраструктури, което увеличи нуждата от надеждни технически екипи.

През 2025 г. се засили и интересът към хибридни роли – комбинация от програмиране, анализ и облачни решения. Работата от разстояние остана стандарт, което позволи на компаниите да разширят търсенето си извън големите градове.

2. Кои работници в търговията бяха най-търсени през годината

Търговията се утвърди като един от най-активните сектори. Наблюдава се постоянен интерес към консултанти, продавачи, касиери, координатори, складови служители и специалисти обслужване на клиенти. Онлайн търговията продължи да расте и постави акцент върху гъвкави кадри, способни да работят както във физически обекти, така и в дигитална среда.

През 2025 г. работодателите търсеха хора с добри комуникационни умения, бърза адаптация и ориентация към клиентите — фактори, които силно определяха избора на кандидатите.

3. Производствени позиции – стабилен и разширяващ се сектор

Производственият сектор се разви стабилно благодарение на нови инвестиции и разширяването на индустриалните зони. Най-търсени бяха оператори на машини, техници поддръжка, инспектори качество и работници за асемблиране. Позициите изискват прецизност и внимание към детайла, а компаниите все по-често предлагат вътрешни обучения, за да привлекат хора с мотивация за развитие.

Индустриалните центрове около Пловдив, София, Русе и Стара Загора отчетоха значителен ръст в публикуваните обяви.

4. Каква беше ролята на логистиката и транспорта през 2025 г.

Логистиката продължи да бъде ключов сектор, движен от растящите обеми на онлайн поръчките. Най-търсени бяха шофьори, експедитори, складови организатори и координатори на доставки. Компаниите разширяваха складови бази и оптимизираха веригите си за доставки, което повиши нуждата от надеждни специалисти.

Позициите в транспорта и логистиката се отличаваха с добра стабилност и възможност за по-бързо кариерно развитие, което привлече голям брой кандидати.

5. Финансови и административни специалисти – основата на всяка организация

Административните роли и през 2025 г. останаха сред най-търсените. Счетоводители, HR специалисти, офис мениджъри, административни асистенти и payroll експерти се радваха на постоянен интерес. Много компании поставяха акцент върху дигитални умения, работа със специализиран софтуер и умения за координация.

Секторът предложи стабилност и ясни възможности за развитие, което го направи предпочитан избор за кандидати, търсещи дългосрочна перспектива.

6. Здравни специалисти – трайно високо търсене

Здравният сектор продължи да бъде критично важен. Ясно се откроиха медицински сестри, лекари, рехабилитатори и помощен персонал като едни от най-търсените позиции. Пренатоварването на системата, недостигът на кадри и регионалните различия създадоха постоянен поток от обяви.

Това е сектор, който предлага стабилност и значимост, но и изисква висока ангажираност и професионализъм.

7. Хотелиерство и ресторантьорство – възстановяване и нова динамика

Туризмът отбеляза видимо възстановяване през 2025 г. Хотели, ресторанти и туристически комплекси търсеха готвачи, сервитьори, бармани, рецепционисти и камериерки. Търсенето беше силно както в морските и планинските курорти, така и в големите градове.

Освен сезонните позиции, се засили интересът към целогодишни назначения, което показва структурно стабилизиране на сектора.

8. Инженерни и технически специалисти – професии с висока добавена стойност

Инженерите останаха едни от най-желаните кадри. Търсени бяха специалисти в електрониката, машиностроенето, автоматизацията и енергетиката. Компаниите разширяваха екипите си, за да поддържат модерни производствени процеси и да внедряват по-иновативни решения.

Техническите професии продължават да предлагат отлични перспективи, стабилни доходи и възможност за работа по разнообразни проекти.

Какво означава това за кандидатите през 2026 г.?

Тенденциите от 2025 г. подчертават нуждата от квалифицирани кадри в най-активните сектори — технологии, производство, логистика, администрация, здравеопазване и туризъм. Кандидатите, които развиват дигитални умения, технически компетенции и силни комуникационни качества, ще имат значително предимство през 2026 г.

Работодателите търсят хора, готови да се адаптират, да се развиват и да поемат отговорности в динамична среда.

Готови ли сте за следващия етап в кариерата си?

Посетете Zaplata.bg, сравнете най-актуалните обяви и намерете професията, която отговаря на вашите умения и цели. Променете посоката си още днес.