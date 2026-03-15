Войната в Близкия изток удари родния туризъм

15 Март, 2026 08:43 729 15

Отлагат резервации и по-скъпи нощувки по българското Черноморие

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток вече влияе на записванията за почивка на морето у нас. На среща във Варна представители на бранша заявиха, че има временно забавяне на резервациите. Но този фон има и прогнози за поскъпване на нощувките с до 20 процента заради инфлацията.

Заради войната в Близкия изток, растящите цени и инфлацията много туристи изчакват, преди да направят резервации за лятната си почивка, пише БНТ. Според експерти решаването на конфликта ще има ключово значение за развитието на туристическия сезон през следващите месеци.

Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите: "Има значение колко ще е продължителен конфликтът и съответно какви ефекти ще има върху икономиката и върху поведението на потребителите.

Ако допуснем, че това ще трае 4-5 седмици, съвсем спокойно може да очакваме подновяване на вълната на записванията."

Нина Чамова, генерален мениджър на туристическа агенция: "Има драстичен спад за дестинации като Дубай, Египет, Тунис. Има дори в някои държави предупреждения и за дестинации като Турция. Хората взимат решение да пътуват на по-безопасни места. От тази гледна точка България би могла за пореден път да се възползва от тази ситуация."

Затова представителите на бранша смятат, че в подобни ситуации най-важното е страната да се рекламира като сигурна туристическа дестинация.

Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите: "Трябва да се излъчват послания за стабилност, за сигурност на държавата, че ние не сме част и няма причин да бъдеме част от някакво напрежение, което е в Близкия изток. Така че просто една проактивна комуникационна политика и, съответно, политиците да не се опитват да ни пришиват към конфликта под една или друга форма."

Освен международната обстановка, върху туристическия сектор влияят и растящите разходи в бранша. По-високите цени на горивата и услугите са причина за поскъпването на туристическите пакети. Конкуренция между туристическите дестинации обаче ограничава сериозния ръст на цените за нощува – то ще е около 20 на сто.

Силвия Кьосева, собственик на хотел в к.к. Слънчев бряг: "Има повишение толкова, колкото би била инфлацията или във всички други сфери. При нас не търпи толкова спекулации, за които хората говорят толкова, защото средата е много конкурентна."

Ранните резервации остават най-добрият начин за изгодна почивка. А от туристическия бранш се надяват скоро записванията да се върнат в обичайния си ритъм.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    В Бяла и Обзор разполагат Пейтриът за защита на американските летища в Румъния.

    08:46 15.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Всички туристи ще отидат в Испания защото там изгониха американските самолети.

    08:46 15.03.2026

  • 4 Бранша

    11 3 Отговор
    Ден година храни !

    08:46 15.03.2026

  • 5 Кажете си го !

    15 1 Отговор
    Заради !

    Алчността !

    Покрай !

    Еврото !

    08:47 15.03.2026

  • 6 Много важно

    9 1 Отговор
    Имаме си Гърция, Хърватия и Италия

    08:48 15.03.2026

  • 7 Бай той Толстой

    13 2 Отговор
    С тия натовски бази около черно море само сме за туризъм.Аз не бих и кучето разходил по черноморието!

    08:48 15.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Иран заплаши с ракети Турция, Гърция, България, Румъния.Туристите ще отидат в Испания и Италия.

    08:48 15.03.2026

  • 9 ехааа това е супер

    9 1 Отговор
    когато отида на слънчака няма да има гнусни евреи една идея по-чист курорт ще бъде

    08:49 15.03.2026

  • 10 Искаме

    7 2 Отговор
    да напълним гушите с левро !

    08:49 15.03.2026

  • 11 И БЕЗ ВОЙНАТА

    14 1 Отговор
    НИЕ САМИ СИ ГО НАБИВАМЕ.ЛОШО ОБСЛУЖВАНЕ,СЛАБА КУХНЯ,МРЪСНО МОРЕ,МУТРИ И ШАНТОНЕРКИ В ИЗОБИЛИЕ И 3 ПЪТИ ПО СКЪПО ОТ ИСПАНИЯ. НЕ МЕРСИ,НЕ ПУША ОТ ТЕЗИ ЦИГАРИ И МНОГО КАШЛЯМ.

    08:50 15.03.2026

  • 12 Еми то никой нема

    8 1 Отговор
    да ви дойде щот сте тъпоглави песожлавци. Ако си бяхте запазили отношенията с руснаците, нямаше да се оплакват и да реве те като вдовица за uy.

    08:50 15.03.2026

  • 13 Интересно

    5 0 Отговор
    И на тия ли трябва да им плаща е за компенсации?
    Комунизъм ли ще строим?

    08:54 15.03.2026

  • 14 Джийзъса

    2 0 Отговор
    Дано юдеите изчезнат завинаги от нашите земи

    08:56 15.03.2026

  • 15 Хайде и тука

    1 0 Отговор
    Според експерти ……бла, бла, бла!
    Брей, много експерти произвеждаме!
    То не са експерти за: €, ток, вода, коли, данъци, петрол, храна, дрехи, лекарства, финанси, имоти и т.н.Тука в бг.-то всичко мърдащо е експерт даже и хлебарките са експерти.Но аз съм най-добрият експерт, ако няма туристи патроните с хотели могат да си спят в хотелите с родата и така ще си правят оборот и хотелите ще са пълни.

    09:02 15.03.2026