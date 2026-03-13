Израел подписа договор с Boeing за 5000 ракети

Израелските власти подписаха договор с американската корпорация Boeing за доставка на 5000 прецизно насочващи бомби на обща стойност 289 млн. USD, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Новото споразумение не е пряко свързано с настоящата американско-израелска военна операция срещу Иран. Доставките по новия договор трябва да бъдат завършени в рамките на следващите три години.

Тези прецизно насочващи бомби могат да бъдат изстрелвани на над 40 мили от целта си.

През 2025 г. Пентагонът възложи на Boeing договор на стойност 8,6 милиарда долара за производство и доставка на изтребители F-15, които след това ще бъдат доставени на израелските военновъздушни сили.