Израел подписа договор с Boeing за 5000 ракети

13 Март, 2026 13:21 742 2

Новото споразумение не е пряко свързано с настоящата военна операция срещу Иран

Израел подписа договор с Boeing за 5000 ракети - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските власти подписаха договор с американската корпорация Boeing за доставка на 5000 прецизно насочващи бомби на обща стойност 289 млн. USD, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Новото споразумение не е пряко свързано с настоящата американско-израелска военна операция срещу Иран. Доставките по новия договор трябва да бъдат завършени в рамките на следващите три години.

Тези прецизно насочващи бомби могат да бъдат изстрелвани на над 40 мили от целта си.

През 2025 г. Пентагонът възложи на Boeing договор на стойност 8,6 милиарда долара за производство и доставка на изтребители F-15, които след това ще бъдат доставени на израелските военновъздушни сили.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Това е добре ама да не стане "Късно е либе за китка"

    13:32 13.03.2026

  • 2 Перо

    1 0 Отговор
    Всичко за сметка /индиректно/ на печатарите на зелено, чрез многомилионни военни помощи!

    13:57 13.03.2026