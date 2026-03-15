Битката за качественото българско вино

15 Март, 2026 10:07 705 13

Малките изби срещу евтиния внос

Битката за качественото българско вино - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Производството на българско вино от малки фамилни изби продължава да бъде повод за гордост и лично призвание за много винари. В последните години обаче секторът е изправен пред сериозни предизвикателства – от растящите производствени разходи до все по-масовия внос на евтини вина. Въпреки това малките производители заявяват, че няма да се предадат, пише Нова телевизия.

Снежана Мутафчийска е винар с дългогодишен опит. Тя е работила за големи брандове, но преди десет години заедно със съпруга си и още трима души създава малка бутикова винарна. По думите ѝ именно в малките производства се раждат по-различни вина, защото в тях се влагат повече внимание и отношение. „Вината стават по-различни, защото влагаш много любов в правенето им“, каза тя.

За да се отличи на пазара, Мутафчийска работи с по-слабо познат сорт грозде – марселан. От него в избата произвеждат едносортово червено вино, което тя определя като смело решение. Според нея българското вино е на много високо професионално ниво и заслужава по-голямо признание от самите българи.

Пътят на бутиковото вино обаче е труден. Производството е скъп процес, а през последните години цените на материалите се увеличават заради международните кризи и конфликти. По думите на Мутафчийска всяка година се наблюдава как част от избите фалират.

Допълнително предизвикателство е навлизането на евтини вносни вина на пазара. Според винопроизводителите те не винаги гарантират качество, но остават конкурентни заради по-ниските цени. Един от факторите е по-слабата държавна подкрепа за гроздопроизводителите в България в сравнение с други европейски страни, което оскъпява суровината и съответно крайния продукт.

Малките изби често срещат трудности и при достъпа до ресторанти. Някои търговци настояват за много ниски изкупни цени, докато продават чашата вино на значително по-висока стойност.

Въпреки трудностите Снежана Мутафчийска остава оптимист. По думите ѝ българските производители трябва да продължат да отстояват качеството и традицията. „Българинът не бива да бъде чуждопоклонник, а да уважава българските продукти, защото те стават все по-хубави и по-качествени“, казва тя.

Според нея производството на вино е част от българската история и поминък от векове, а именно националната гордост може да помогне на малките изби да продължат напред.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русенец

    5 0 Отговор
    Качественото българско вино изчезна, след като изкорениха станимашката малага. Сега я преправят от други сортове, но не е същото.

    10:10 15.03.2026

  • 2 Много рядко

    1 3 Отговор
    Съм пил българско ,а и вино продавано в България и на другия ден да не съм зле

    Коментиран от #6, #7

    10:15 15.03.2026

  • 3 То няма

    7 0 Отговор
    толкова масиви , колкото вино произвеждат !

    Коментиран от #8

    10:16 15.03.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    5 0 Отговор
    Харесвам българското вино, но качественото такова е твърде скъпо. Това за увеличаване на материалите заради международните кризи и конфликти тази лелка да го разправя на старата ми шапка.

    10:16 15.03.2026

  • 5 най истинското родно

    2 1 Отговор
    е в 3 литрови пластмасови бутилки.....

    10:18 15.03.2026

  • 6 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много рядко":

    Епа ако пиеш Меча кръв за 3 лева или Бордо за 5 лева къ да си после.

    Коментиран от #9

    10:19 15.03.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много рядко":

    мавруд 2003?

    Коментиран от #10, #11

    10:20 15.03.2026

  • 8 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "То няма":

    Да ама има вода! По пазарите частници продават уж домашно вино средно по около 8 лв. литъра. Доста , при положение , че за литър отиват около два килограма грозде по левче килото.

    10:22 15.03.2026

  • 9 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Кажи ти какво пиеш ,аз вино под 10 лв не пия

    Коментиран от #13

    10:25 15.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Айде да видим

    2 0 Отговор
    Да обяснят защо бг виното е с цени като качествените френски вина и то без транспорта им до България. В областа Бордо, вината са по 8-9 евро бутилката и то вина без сулфати. Нарастващите разходи не са само за българските производители.

    10:35 15.03.2026

  • 13 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Язе пием само домашно винце. Руйно, ароматно, без вносни матриали. От грозде.

    10:39 15.03.2026