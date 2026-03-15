Битката за качественото българско вино

Производството на българско вино от малки фамилни изби продължава да бъде повод за гордост и лично призвание за много винари. В последните години обаче секторът е изправен пред сериозни предизвикателства – от растящите производствени разходи до все по-масовия внос на евтини вина. Въпреки това малките производители заявяват, че няма да се предадат, пише Нова телевизия.

Снежана Мутафчийска е винар с дългогодишен опит. Тя е работила за големи брандове, но преди десет години заедно със съпруга си и още трима души създава малка бутикова винарна. По думите ѝ именно в малките производства се раждат по-различни вина, защото в тях се влагат повече внимание и отношение. „Вината стават по-различни, защото влагаш много любов в правенето им“, каза тя.

За да се отличи на пазара, Мутафчийска работи с по-слабо познат сорт грозде – марселан. От него в избата произвеждат едносортово червено вино, което тя определя като смело решение. Според нея българското вино е на много високо професионално ниво и заслужава по-голямо признание от самите българи.

Пътят на бутиковото вино обаче е труден. Производството е скъп процес, а през последните години цените на материалите се увеличават заради международните кризи и конфликти. По думите на Мутафчийска всяка година се наблюдава как част от избите фалират.

Допълнително предизвикателство е навлизането на евтини вносни вина на пазара. Според винопроизводителите те не винаги гарантират качество, но остават конкурентни заради по-ниските цени. Един от факторите е по-слабата държавна подкрепа за гроздопроизводителите в България в сравнение с други европейски страни, което оскъпява суровината и съответно крайния продукт.

Малките изби често срещат трудности и при достъпа до ресторанти. Някои търговци настояват за много ниски изкупни цени, докато продават чашата вино на значително по-висока стойност.

Въпреки трудностите Снежана Мутафчийска остава оптимист. По думите ѝ българските производители трябва да продължат да отстояват качеството и традицията. „Българинът не бива да бъде чуждопоклонник, а да уважава българските продукти, защото те стават все по-хубави и по-качествени“, казва тя.

Според нея производството на вино е част от българската история и поминък от векове, а именно националната гордост може да помогне на малките изби да продължат напред.