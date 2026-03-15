Битката за качественото българско вино

Производството на българско вино от малки фамилни изби продължава да бъде повод за гордост и лично призвание за много винари. В последните години обаче секторът е изправен пред сериозни предизвикателства – от растящите производствени разходи до все по-масовия внос на евтини вина. Въпреки това малките производители заявяват, че няма да се предадат, пише Нова телевизия.
Снежана Мутафчийска е винар с дългогодишен опит. Тя е работила за големи брандове, но преди десет години заедно със съпруга си и още трима души създава малка бутикова винарна. По думите ѝ именно в малките производства се раждат по-различни вина, защото в тях се влагат повече внимание и отношение. „Вината стават по-различни, защото влагаш много любов в правенето им“, каза тя.
За да се отличи на пазара, Мутафчийска работи с по-слабо познат сорт грозде – марселан. От него в избата произвеждат едносортово червено вино, което тя определя като смело решение. Според нея българското вино е на много високо професионално ниво и заслужава по-голямо признание от самите българи.
Пътят на бутиковото вино обаче е труден. Производството е скъп процес, а през последните години цените на материалите се увеличават заради международните кризи и конфликти. По думите на Мутафчийска всяка година се наблюдава как част от избите фалират.
Допълнително предизвикателство е навлизането на евтини вносни вина на пазара. Според винопроизводителите те не винаги гарантират качество, но остават конкурентни заради по-ниските цени. Един от факторите е по-слабата държавна подкрепа за гроздопроизводителите в България в сравнение с други европейски страни, което оскъпява суровината и съответно крайния продукт.
Малките изби често срещат трудности и при достъпа до ресторанти. Някои търговци настояват за много ниски изкупни цени, докато продават чашата вино на значително по-висока стойност.
Въпреки трудностите Снежана Мутафчийска остава оптимист. По думите ѝ българските производители трябва да продължат да отстояват качеството и традицията. „Българинът не бива да бъде чуждопоклонник, а да уважава българските продукти, защото те стават все по-хубави и по-качествени“, казва тя.
Според нея производството на вино е част от българската история и поминък от векове, а именно националната гордост може да помогне на малките изби да продължат напред.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русенец
10:10 15.03.2026
2 Много рядко
Коментиран от #6, #7
10:15 15.03.2026
3 То няма
Коментиран от #8
10:16 15.03.2026
4 007 лиценз ту кил
10:16 15.03.2026
5 най истинското родно
10:18 15.03.2026
6 Абе
До коментар #2 от "Много рядко":Епа ако пиеш Меча кръв за 3 лева или Бордо за 5 лева къ да си после.
Коментиран от #9
10:19 15.03.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Много рядко":мавруд 2003?
Коментиран от #10, #11
10:20 15.03.2026
8 дядо поп
До коментар #3 от "То няма":Да ама има вода! По пазарите частници продават уж домашно вино средно по около 8 лв. литъра. Доста , при положение , че за литър отиват около два килограма грозде по левче килото.
10:22 15.03.2026
9 Ами
До коментар #6 от "Абе":Кажи ти какво пиеш ,аз вино под 10 лв не пия
Коментиран от #13
10:25 15.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Айде да видим
10:35 15.03.2026
13 Абе
До коментар #9 от "Ами":Язе пием само домашно винце. Руйно, ароматно, без вносни матриали. От грозде.
10:39 15.03.2026