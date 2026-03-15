Новини
Бизнес »
Хлябът може да поскъпне заради скока в цените на горивата

15 Март, 2026 08:50 384 17

  • хляб-
  • цена-
  • горива-
  • поскъпване

Сред най-засегнатите обаче са земеделците

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Цената на хляба в България може да скочи през следващите месеци заради рязкото поскъпване на горивата. Това прогнозират представители на бранша, които предупреждават, че по-високите разходи за транспорт и производство неизбежно ще се отразят и върху цената на основната храна на българската трапеза.

В Монтана хората внимателно следят цените в магазините, особено тази на хляба. Засега част от потребителите не отчитат промяна, но други са убедени, че поскъпването е неизбежно, тъй като увеличението на цените на горивата влияе върху всички етапи от производството.

През последната седмица пазарът на горива е изключително динамичен. Според търговци цените се повишават почти ежедневно – понякога с един евроцент, а в отделни дни и с до шест евроцента, основно при дизеловото гориво.

Сред най-засегнатите от поскъпването са земеделските производители, които в момента са в разгара на пролетната кампания, уточнява Нова телевизия. По думите на фермери новите цени на горивата ще увеличат разходите за обработка на земята и производство на реколтата. Земеделците посочват, че освен горивата, се повишават и цените на други основни ресурси. Торовете са поскъпнали с между 10 и 20 процента, а препаратите – с около 7–8 процента. Това ще увеличи себестойността на пшеницата и може да доведе до по-висока изкупна цена на зърното.

В момента фючърсните сделки за пшеница се задържат около 330 лева за тон – приблизително колкото и миналата година. Според производители обаче, ако разходите продължат да растат, изкупната цена може да достигне поне 400 лева за тон.

Хлебопроизводители също очакват отражение върху цената на крайния продукт. По думите на производители от Лом поскъпването на горивата и на брашното ще се отрази върху производствените разходи. Според тях вече има сигнали, че цената на брашното се увеличава, включително при стандартните разфасовки от 25 килограма. Въпреки това производителите засега не се ангажират с точна прогноза колко ще поскъпне хлябът, тъй като ситуацията на световните пазари се променя бързо.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А стига бе, не

    8 0 Отговор
    може да бъде... това не е истина...

    08:51 15.03.2026

  • 2 Мария Антоанета

    8 0 Отговор
    А пастите?

    Коментиран от #8

    08:51 15.03.2026

  • 3 Русенец

    8 0 Отговор
    Закупили сме горива по старите цени, но животът ще поскъпне, защото никоя комисия не може да озапти алчните бензинджии.

    08:52 15.03.2026

  • 4 Сега

    9 0 Отговор
    водата е мътна и неможеш да разбереш поскъпването от горивата ли е или е от леврото

    08:53 15.03.2026

  • 5 УдоМача

    7 0 Отговор
    Не купувайте хляб. Вреден е, особенно този на днешно време. Заменете го с ориз, картофи, жито, елда.

    Коментиран от #10

    08:56 15.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    100 процента инфлация заради еврото и още 100 процента заради войната в Иран.

    08:56 15.03.2026

  • 7 А сега де,

    5 0 Отговор
    защото е много евтин .Започва се.

    08:57 15.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мария Антоанета":

    Линда Петкова дигна цените.100 евро за торта.

    08:57 15.03.2026

  • 9 Дудов

    2 0 Отговор
    То това на всекиго е ясно.И още ще има.Подкрепяйте янкиге,евреите и Урсула, другари!Гладомора иде.

    08:59 15.03.2026

  • 10 Да така е

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "УдоМача":

    Тровят с пестициди и се пренася в брашното но няма значение нас хората до 2030 ще ни ефтанизират 87%
    Златния милярд и хуманоиди роботи другото материал в небитието

    09:00 15.03.2026

  • 11 12340

    1 0 Отговор
    Да им поскъпнат и свещите!
    ...а кога горивата падат--леба що не пада?!

    09:00 15.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тома

    0 0 Отговор
    На кой хляб.Ментето ли

    09:03 15.03.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Сега Хлябът поскъпва ... заради горивата🤔
    Преди Хлябът поскъпва .... заради брашното🤔
    Или пък Хлябът поскъпва .... заради инфлацията🤔
    Само заради въртенето на Земята още не е поскъпнал❗

    09:03 15.03.2026

  • 15 Стенли

    0 0 Отговор
    Ха то да само хляба всичко ще поскъпне този мач го играхме двайдесет и втора година когато нафтата беше около три лв и двадесет стотинки и всички стоки и транспортни услуги поскъпнаха но после когато дизела падна около два и четиридесет нищо не поевтеня така че веселото тепърва предстои

    09:03 15.03.2026

  • 16 кой му дремe

    1 0 Отговор
    българите само на леб карат
    тъй вика курнелия

    09:03 15.03.2026

  • 17 1488

    1 0 Отговор
    мунчо кримски с юмручето и ушичките ще спасява българите

    09:04 15.03.2026