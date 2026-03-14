20 000 по-малко са българските агнета тази година

20 000 български агнета по-малко ще има за Великден и Гергьовден тази година. Данните са на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Причината са избитите животни миналата година в Южна България.
Според бранша вече са внесени над 100 тона замразено месо от Нова Зеландия.
Али Алиев от плевенското село Градище има 200 овце. И почти толкова агнета, които ще реализира тази година за Великден и Гергьовден.
„В нашата ферма ще е 7 евро килограм за живо тегло. Малко увеличение има. Миналата година беше 12 лева. В нашата околия няма много животни и хората идват, пазаруват си по едно-две”, казва Али Алиев.
От овцевъдната и козевъдна асоциация съветват потребителите да пазаруват именно от такива малки ферми, за да са сигурни в произхода на агнешкото месо.
За Великден и Гергьовден тази година българското месо щяло да бъде дефицит.
„Очакваме тази година да влязат между 800 и 1000 тона замразено или охладено агнешко месо. Този внос ще нарасне, защото имаме избити 25 000 овце. Тоест 20 000 български семейства няма да сложат българско агнешко на трапезата си”, каза Симеон Караколев, съпредседател на асоциацията.
Цената нямало да е по-различна от тази в супермаркета. Очакванията на бранша са там тази година да преобладава агнешко месо от три държави.
„Едното е от Нова Зеландия. То е замразено. Никой не знае, колко годишно е. Надявам се БАБХ да задължи вносителя и търговеца да си обявява датата, когато е замразено това месо. По наша информация до момента има внесени 100 тона. Очакваме агнешко от Румъния и Македония”, заяви още Караколев.
От НОКА припомнят, че българското агнешко в магазина трябва да е със син печат и настояват ясно да се изписва годината на производство на месото от други държави, което ще се предлага размразено.
А в Градище Али Алиев е спокоен, че ще реализира всички свои агнета, защото вече има записали се клиенти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 кой му дреме
Коментиран от #22
14:18 14.03.2026
5 УдоМача
14:18 14.03.2026
6 Мнение
СПИРАМЕ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, ЗА ДА ОТГЛЕЖДАМЕ НАСЕКОМИ???
ДО КЪДЕ Я ДОКАРАХМЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА САТАНЯГИТЕ, НАЧЕЛО НА ЕС И НА БЪЛГАРИЯ?!
ДОСУЩ КАТО:
СПИРАМЕ СЕМЕЙНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ДА ПРОМОТИРАМЕ ЛГБТ И ПЕДО "ЦЕННОСТИТЕ"?!
НИКОГА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ЕВРОАТЛАНТИЦИ (ПРЕСТЪПНИЦИ) НЕ ТРЯБВА ДА УПРАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ!!!
НАРОДЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ГЛАСУВАЙ МАСОВО ПРОТИВ ЕВРОАТЛАНТИЗМА!!!
Коментиран от #7, #10
14:18 14.03.2026
7 Гост
До коментар #6 от "Мнение":От насекоми правят кетчуп.
Коментиран от #11
14:21 14.03.2026
10 Брачет,
До коментар #6 от "Мнение":Недей да ВИКАШ , а дай пример ... Например - като оФчар ..
Коментиран от #13, #20
14:28 14.03.2026
11 Учител по БЕЛ
До коментар #7 от "Гост":"Кетчуп (на английски: ketchup) е ЗЕЛЕНЧУКОВ сос, в състава на който влизат основно доматено пюре, оцет, нишесте, сол, захар, чушки и различни подправки."
Така че това не е кетчуп по смисъла на думата. Дори и насекомите да се считат за "подправки".
Коментиран от #12
14:29 14.03.2026
12 мдаааа
До коментар #11 от "Учител по БЕЛ":Същото като брашката ... Не иска много приготвяне .. Слагаш нещо със захар , мая и след неколко дни , като ферментира , гребеш и пиеш . Кой ще чака , да се вари ?!
14:33 14.03.2026
13 Програмист
До коментар #10 от "Брачет,":Като овчар не може - няма места. Нали Боко Магнолията ни прати да пасем овцете и да вадим картофи. За хората от IT сектора говоря.
14:34 14.03.2026
16 шопо
Коментиран от #17
14:40 14.03.2026
17 мдаааа
До коментар #16 от "шопо":Даже повече от 50% ... Вече са московци .. по Румба Радеф
14:45 14.03.2026
20 Мнение
До коментар #10 от "Брачет,":"Брачет", ако имаше ай кю поне около 80, щеше да разбереш, че в държава в която властват антибългарите (престъпниците, мутрите и педо сектите), НЯМА как да прокопсаш с животновъдство (дори и да искаш), щото то изисква яка инвестиция и подръжка от държавата (за да бъдат тия храни конкурентни на другите държави)!
Не случайно храните във всяка една държава (освен България) са приоритет свързан с националната сигурност! Щото утре като затворят лидл и кауфланд, ще ядеш основно насекоми!
Следователно всички беди за нашия народ идват ИМЕННО ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ!
Ама как да го обясниш това на чалгопитешкото поколение, дето "шие байряка" в кръчмите, а после (като не гласува) се оставя да го управляват отрпки?!
Коментиран от #23
15:03 14.03.2026
21 да бе да
Коментиран от #27
15:04 14.03.2026
22 първо
До коментар #4 от "кой му дреме":научи правописа после ръси акъли… пише се Всички ! и в българия турци няма !!! има мюсулмани но не са турци ! аз познавам турци и мога да кажа че нашите не са такива
15:07 14.03.2026
23 Брачет,
До коментар #20 от "Мнение":Аз затуй пробвах 87-ма в СССР , ама се разочаровах ... Там е още по-зле ..
15:10 14.03.2026
27 Размисли
До коментар #21 от "да бе да":Да де, ама не ходят на избори и после стават овце.
15:23 14.03.2026
28 най важното пък че има тази година
и без туй българина е затлъстял и по малко кланета на агнета
15:30 14.03.2026
29 Голям Праз !
Вече му Забравих !
Вкуса !
15:36 14.03.2026