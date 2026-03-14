20 000 по-малко са българските агнета тази година

14 Март, 2026 14:10 691 29

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

20 000 български агнета по-малко ще има за Великден и Гергьовден тази година. Данните са на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Причината са избитите животни миналата година в Южна България.

Според бранша вече са внесени над 100 тона замразено месо от Нова Зеландия.

Али Алиев от плевенското село Градище има 200 овце. И почти толкова агнета, които ще реализира тази година за Великден и Гергьовден.

„В нашата ферма ще е 7 евро килограм за живо тегло. Малко увеличение има. Миналата година беше 12 лева. В нашата околия няма много животни и хората идват, пазаруват си по едно-две”, казва Али Алиев.

От овцевъдната и козевъдна асоциация съветват потребителите да пазаруват именно от такива малки ферми, за да са сигурни в произхода на агнешкото месо.

За Великден и Гергьовден тази година българското месо щяло да бъде дефицит.

„Очакваме тази година да влязат между 800 и 1000 тона замразено или охладено агнешко месо. Този внос ще нарасне, защото имаме избити 25 000 овце. Тоест 20 000 български семейства няма да сложат българско агнешко на трапезата си”, каза Симеон Караколев, съпредседател на асоциацията.

Цената нямало да е по-различна от тази в супермаркета. Очакванията на бранша са там тази година да преобладава агнешко месо от три държави.

„Едното е от Нова Зеландия. То е замразено. Никой не знае, колко годишно е. Надявам се БАБХ да задължи вносителя и търговеца да си обявява датата, когато е замразено това месо. По наша информация до момента има внесени 100 тона. Очакваме агнешко от Румъния и Македония”, заяви още Караколев.

От НОКА припомнят, че българското агнешко в магазина трябва да е със син печат и настояват ясно да се изписва годината на производство на месото от други държави, което ще се предлага размразено.

А в Градище Али Алиев е спокоен, че ще реализира всички свои агнета, защото вече има записали се клиенти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 2 Отговор
    Бойко и Дебелия нали бяха назначили някаква уж ветеринарка да брои овцете и да вика болни са да ги умъртвяват и са й плащали по 3000 лв на ден после са ги карали на екарисажа на Таки.

    14:12 14.03.2026

  • 2 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Я викам напрао да нема Великден. Мое и закон некъв да прокарат да го забранат. За 28 секунди ше го приемат, имат опит.

    14:13 14.03.2026

  • 3 Българин

    1 6 Отговор
    Ако гледате агнета в България, себестойността се получюава малко над 100 евро за килограм живо тегло. Реално, ако искате да хапнете агнешко на Великден, ще ви трявбат около 1000 евро, сао за великденската трапеза!

    14:16 14.03.2026

  • 4 кой му дреме

    7 1 Отговор
    що сички агнета за великден се гледат от турци ?

    Коментиран от #22

    14:18 14.03.2026

  • 5 УдоМача

    4 0 Отговор
    Залагайте на кого ще се падне кучето тази година! :)

    14:18 14.03.2026

  • 6 Мнение

    7 2 Отговор
    За сметка на това в джобса гледам търсят техници за автоматизация при развъждане на насекоми?!

    СПИРАМЕ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, ЗА ДА ОТГЛЕЖДАМЕ НАСЕКОМИ???
    ДО КЪДЕ Я ДОКАРАХМЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА САТАНЯГИТЕ, НАЧЕЛО НА ЕС И НА БЪЛГАРИЯ?!

    ДОСУЩ КАТО:
    СПИРАМЕ СЕМЕЙНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ДА ПРОМОТИРАМЕ ЛГБТ И ПЕДО "ЦЕННОСТИТЕ"?!

    НИКОГА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ЕВРОАТЛАНТИЦИ (ПРЕСТЪПНИЦИ) НЕ ТРЯБВА ДА УПРАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ!!!
    НАРОДЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ГЛАСУВАЙ МАСОВО ПРОТИВ ЕВРОАТЛАНТИЗМА!!!

    Коментиран от #7, #10

    14:18 14.03.2026

  • 7 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    От насекоми правят кетчуп.

    Коментиран от #11

    14:21 14.03.2026

  • 8 Глюпости ,

    9 0 Отговор
    Затуй па , оВцете се увеличават ... 🤭😁

    14:26 14.03.2026

  • 9 Всичко

    6 1 Отговор
    в Лидл, Кауфланд и Била е размразено. БАБХ се правят на умрели лисици с проверките им щото резултат от тях няма. Явно са на процент и те. А малките стопанства ви лъжат с тегло. Особено с живото тегло. Плащате за вода със сол ако купувате от тях.

    14:28 14.03.2026

  • 10 Брачет,

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Недей да ВИКАШ , а дай пример ... Например - като оФчар ..

    Коментиран от #13, #20

    14:28 14.03.2026

  • 11 Учител по БЕЛ

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    "Кетчуп (на английски: ketchup) е ЗЕЛЕНЧУКОВ сос, в състава на който влизат основно доматено пюре, оцет, нишесте, сол, захар, чушки и различни подправки."

    Така че това не е кетчуп по смисъла на думата. Дори и насекомите да се считат за "подправки".

    Коментиран от #12

    14:29 14.03.2026

  • 12 мдаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Учител по БЕЛ":

    Същото като брашката ... Не иска много приготвяне .. Слагаш нещо със захар , мая и след неколко дни , като ферментира , гребеш и пиеш . Кой ще чака , да се вари ?!

    14:33 14.03.2026

  • 13 Програмист

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Брачет,":

    Като овчар не може - няма места. Нали Боко Магнолията ни прати да пасем овцете и да вадим картофи. За хората от IT сектора говоря.

    14:34 14.03.2026

  • 14 Веган

    1 2 Отговор
    как не ви срам да слагате такива снимки

    14:36 14.03.2026

  • 15 Лама Гяуро Кюмюро

    4 0 Отговор
    Догодина ще купувате 3D принтирани агнета за Гергьовден. По 50 левро килото!

    14:37 14.03.2026

  • 16 шопо

    3 0 Отговор
    то българите намаляха с два пъти повече

    Коментиран от #17

    14:40 14.03.2026

  • 17 мдаааа

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "шопо":

    Даже повече от 50% ... Вече са московци .. по Румба Радеф

    14:45 14.03.2026

  • 18 Гечко

    4 0 Отговор
    На кой му пука,нали изкарахте 200000 овце на площада… Да ръбат павета и Петроханка!

    14:45 14.03.2026

  • 19 Роки

    4 0 Отговор
    За сметка на това броят на маймуните в Народното събрание е винаги 240

    14:56 14.03.2026

  • 20 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Брачет,":

    "Брачет", ако имаше ай кю поне около 80, щеше да разбереш, че в държава в която властват антибългарите (престъпниците, мутрите и педо сектите), НЯМА как да прокопсаш с животновъдство (дори и да искаш), щото то изисква яка инвестиция и подръжка от държавата (за да бъдат тия храни конкурентни на другите държави)!
    Не случайно храните във всяка една държава (освен България) са приоритет свързан с националната сигурност! Щото утре като затворят лидл и кауфланд, ще ядеш основно насекоми!

    Следователно всички беди за нашия народ идват ИМЕННО ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ!
    Ама как да го обясниш това на чалгопитешкото поколение, дето "шие байряка" в кръчмите, а после (като не гласува) се оставя да го управляват отрпки?!

    Коментиран от #23

    15:03 14.03.2026

  • 21 да бе да

    2 0 Отговор
    кого заблуждавате поне 4 милиона са агнетата в българия

    Коментиран от #27

    15:04 14.03.2026

  • 22 първо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "кой му дреме":

    научи правописа после ръси акъли… пише се Всички ! и в българия турци няма !!! има мюсулмани но не са турци ! аз познавам турци и мога да кажа че нашите не са такива

    15:07 14.03.2026

  • 23 Брачет,

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    Аз затуй пробвах 87-ма в СССР , ама се разочаровах ... Там е още по-зле ..

    15:10 14.03.2026

  • 24 И по добре

    1 2 Отговор
    Стига с това клане на живи животни и последващото дивашко плюскане

    15:16 14.03.2026

  • 25 плажор

    1 0 Отговор
    Щото сичките овчаря станахме спасители на плажа. Ела в Приморско да видиш!

    15:18 14.03.2026

  • 26 Антикомуне

    0 1 Отговор
    Ганьо го мързи да гледа, а да развъжда добитък е непосилна задача за него. Добре, че са турците в България, за да има все още животновъдство. Ганя е силен на масата. Щом в Гърция агнето е по-евтино отколкото в България, смятайте колко го мързи Ганьо, тс мързеливия грък да изкара по-евтина продукция!!!

    15:21 14.03.2026

  • 27 Размисли

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "да бе да":

    Да де, ама не ходят на избори и после стават овце.

    15:23 14.03.2026

  • 28 най важното пък че има тази година

    2 0 Отговор
    повече връмбари калинки чекмеджари кифли манекенки разни бърборещи професори

    и без туй българина е затлъстял и по малко кланета на агнета

    15:30 14.03.2026

  • 29 Голям Праз !

    1 0 Отговор
    Голям Праз !

    Вече му Забравих !

    Вкуса !

    15:36 14.03.2026