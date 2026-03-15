В Египет е спокойно и музеите са пълни с европейски туристи

В египетската столица Кайро е спокойно, полетите се изпълняват нормално, а музеите започват да се пълнят с европейски туристи.

Това съобщи кореспондентът на TravelNews от Египет Ани Валентинова, която е на място да провери ситуацията. Египет не се намесва в конфликта в Близкия изток, няма американски бази на територията си и от години отговорно пази чуждите туристи, защото туризмът е национален приоритет.

Националният превозвач „България Еър“ също започна чартърите до Кайро, Хургада и Шарм ел Шейх, които са по програма на туроператора „Абакс“. Полетите ще продължат до средата на месец май.

„Първите групи с български туристи пристигнахме в събота на 14 март 2026 г. и вече сме в Кайро. Тук е спокойно, трафикът обаче е неописуем. Още от рано сутринта тълпи нетърпеливи туристи се стичат към забележителностите на града с надеждата за среща с чудесата и мистиката“, каза Ани Валентинова.

След кацането на летището, както е по програма на туроператара, директно се отправихме към Големия Египетски музей, който е пълен с европейски туристи, подчерта кореспондентът на TravelNews. "Виждаме групи от Германия, Англия, Полша, Швейцария, Австрия, Италия, Русия и др. страни", допълни Ани Валентинова.

Големия Египетски музей е най-голямото в света хранилище на предмети на древноегипетското изкуство. Неговата колекция наброява около 120 хиляди експоната от всички исторически периоди на древен Египет. Могат да се видят обелиск, статуи на Рамзес Велики, мумии, саркофази, запазени глинени съдове и бижута.

Със сигурност обаче най-голямата атракция и интерес от страна посетителите е златната маска на Тутанкамон. 11-килограмовата погребална маска на Тутанкамон е изработена от златно фолио и е инкрустирана със скъпоценни камъни, син лазурит и витражи. Челото е украсено с лешояд и свещена кобра, символизиращи горния и долния Египет. Отдолу виси фалшива брада, символизираща Озирис, богът на подземния свят. Изработена от кварц и обсидиан. На гърба на маската са гравирани магически надписи, взети от „Книгата на мъртвите“. Това е едно от най-изящните художествени съкровища в света. Тя е изложена в специални ограждения и има жива охрана около нея. Една снимка на маската отнема около 15 минути чакане на опашка.

Кайро е най-големият град в Африка и 15-ти в света. Разположен на двата бряга на река Нил, той е населяван повече от 6000 години, като е бил столица на множество египетски царства. Той е свързан с историческото наследство на древен Египет, като в близост до него са разположени пирамидите в Гиза и древният град Мемфис. Към момента населението на Кайро е около 25 млн. души, като никой не знае колко точно. Колкото цяла България - 6 млн., са само жителите на Гиза.

