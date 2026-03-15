Цената на хляба в България може да скочи скоро

15 Март, 2026 11:31, обновена 15 Март, 2026 10:53 285 5

Според производители причината е рязкото поскъпване на горивата

Цената на хляба в България може да скочи през следващите месеци заради рязкото поскъпване на горивата. Това прогнозират представители на бранша, които предупреждават, че по-високите разходи за транспорт и производство неизбежно ще се отразят и върху цената на основната храна на българската трапеза.

В Монтана хората внимателно следят цените в магазините, особено тази на хляба. Засега част от потребителите не отчитат промяна, но други са убедени, че поскъпването е неизбежно, тъй като увеличението на цените на горивата влияе върху всички етапи от производството.

През последната седмица пазарът на горива е изключително динамичен. Според търговци цените се повишават почти ежедневно – понякога с един евроцент, а в отделни дни и с до шест евроцента, основно при дизеловото гориво, пише NOVA.

Сред най-засегнатите от поскъпването са земеделските производители, които в момента са в разгара на пролетната кампания. По думите на фермери новите цени на горивата ще увеличат разходите за обработка на земята и производство на реколтата. Земеделците посочват, че освен горивата, се повишават и цените на други основни ресурси. Торовете са поскъпнали с между 10 и 20 процента, а препаратите – с около 7–8 процента. Това ще увеличи себестойността на пшеницата и може да доведе до по-висока изкупна цена на зърното.

В момента фючърсните сделки за пшеница се задържат около 330 лева за тон – приблизително колкото и миналата година. Според производители обаче, ако разходите продължат да растат, изкупната цена може да достигне поне 400 лева за тон.

Хлебопроизводители също очакват отражение върху цената на крайния продукт. По думите на производители от Лом поскъпването на горивата и на брашното ще се отрази върху производствените разходи. Според тях вече има сигнали, че цената на брашното се увеличава, включително при стандартните разфасовки от 25 килограма. Въпреки това производителите засега не се ангажират с точна прогноза колко ще поскъпне хлябът, тъй като ситуацията на световните пазари се променя бързо.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма страшно

    1 0 Отговор
    нали плащаме с левро.

    10:55 15.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Аз купувам брашно от Гърция за заведението ми.

    10:55 15.03.2026

  • 3 А - Бе ! Станахте !

    2 0 Отговор
    А - Бе ! Станахте !

    Много Модерни !

    Как Бъба Ти Печеше хляба !

    И Той си Беше !

    Все на Същата Цена !

    10:56 15.03.2026

  • 4 скок подскок

    0 0 Отговор
    умирай трудно е бг сериал

    10:57 15.03.2026

  • 5 бою циганина

    0 0 Отговор
    в гепи сме добре захлебили още ни прибират от малдивите и дубай

    10:59 15.03.2026