Българите отмениха хиляди екскурзии за март и април

Българите отмениха хиляди екскурзии за март и април

15 Март, 2026 09:20 1 927 39

Причината е ситуацията в Близкия изток

Българите отмениха хиляди екскурзии за март и април - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Нараства вълната от отменени екскурзии от български туристи за края на март и април. Близкият изток, Азия, дори части от Африка, са мечтани дестинации, които днес все по-често отпадат от плановете на българските туристи.

Преди дни Мари Харитова се връща от почивка на Сейшелите, пише Нова телевизия. Пътуването започва като мечта, но на връщане се превръща в неочаквано изпитание.

„Бях на гишето за чекиране и вече се молех на наземния персонал да ни сложат един до друг с моя приятел. Жената започна да поклаща глава и ни изпрати на една опашка с още 50-60 човека. Казаха ни, че ще останем там поне още 2 дни”, разказва Мари Харитова.

Причината – овърбукинг. Това е ситуация, при която авиокомпаниите продават повече билети, отколкото има места в самолета. В разгара на напрежението в региона все повече пътници променят маршрутите си и търсят връзки през Истанбул, вместо през Обединените арабски емирства.

„За щастие, авиолинията, с която летяхме, ни осигури всичко много бързо. Имахме настаняване, трансфер от и до хотела, в който отседнахме, храна, сутрин, обед, вечер и парично обезщетение”, разказва Мари Харитова.

Заради несигурността туристически агенции вече отчитат десетки отменени екскурзии.

„Водещият мотив е страх от това да не попаднат във военен конфликт. Една чисто човешка реакция, дори в зони, които не са към момента участници във военния конфликт. Въпреки това хората се страхуват и отказват резервации. Друг е въпросът, че те са готови дори да платят глоба, но да не пътуват до такива места”, обяснява Антоанета Петрова, управител на туристическа агенция.

Страхът не винаги е достатъчна причина, за да се откажете без последствия. Ако дестинацията не е обявена за рискова от властите, отказът се третира като стандартна анулация и неустойките влизат в сила. Сред тях са Египет, Тунис, Северна Африка, дори и Кипър, които не са участници.

Ето какъв е дребният шрифт в такива ситуации: „Ако няма официално предупреждение за дестинацията и полетите се изпълняват, но вие решите да се откажете поради притеснение, това се третира като стандартен отказ. В този случай се прилагат неустойките, заложени в договора ви".

Застраховката „Отмяна на пътуване” може да влезе в действие тогава, когато пътникът има невъзможност от пътуване поради медицински проблеми.

„Тази застраховка не покрива нито военен риск, нито катаклизми, нито форс-мажорни обстоятелства. И е добре да поставим този въпрос на преден план към застрахователните дружества, да обогатят своето портфолио и да започнат да предлагат такъв тип застраховки”, обяснява Антоанета Петрова.

Несигурността засяга не само туристите. За много компании, които изпращат служители в региона, отменените пътувания означават сериозни финансови загуби.

„Много неприятно ми стана заради ангажиментите, които имам тук, не само аз, а и цялата група, която бяхме там. Изпитваш стрес. Веднага се опитваш да намериш дори по-скъпи билети, да доплатиш за тях, за да можеш да се прибереш”, казва Мари Харитова.

Според експерти, ако конфликтът се успокои, пазарът може да повтори постковид сценария – рязък спад на цените и постепенно връщане на туристите.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Земеделец

    20 2 Отговор
    Да дойдат при мен. Имам работа за всички.

    Коментиран от #17

    09:22 15.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    България се управляваше от Дубай и хижата в Петрохан.И двата центъра на власт са унищожени.Сега новият център на властта е в централата на Радев на Тодор Александров.

    09:23 15.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 кой му дрeмe

    5 12 Отговор
    мунчо кримсku с юмручето и ушичките ще спасява българите

    09:23 15.03.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    15 1 Отговор
    Сега е момента да видя и аз Малдивите. Цената стана по джоба. Няма само богаташи да ходят там, я И ние сме хора.

    Коментиран от #11, #31, #37

    09:24 15.03.2026

  • 7 Труженичка в Дубай

    14 1 Отговор
    Край с командировките.
    Ще ставам ергенка, да изплатя джипа.

    09:25 15.03.2026

  • 8 кой му дрeмe

    8 3 Отговор
    нема левро

    09:26 15.03.2026

  • 9 Добре

    8 2 Отговор
    е да си седнат на г..ъ най после !

    09:27 15.03.2026

  • 10 очевидец

    13 2 Отговор
    Поглеждайки назад във времето виждам как Израел с години проектира оръжия. И накрая реши да си създаде война, че да ги продава.

    09:27 15.03.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Навремето, като гръмнаха украинците Чернобил и мераклии за нашето Черноморие нямаше, се възползвах от добра оферта на Слънчев бряг. За първи път почивах, като бял човек.

    Коментиран от #12

    09:29 15.03.2026

  • 12 Доктор Гълъбова

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Сега ми се изясни диагнозата ти.Радиация.

    Коментиран от #36

    09:31 15.03.2026

  • 13 гадател

    4 2 Отговор
    А ма, викали ли са ги?

    09:31 15.03.2026

  • 14 Стенли

    1 2 Отговор
    А върви вярвай че народът е беден 😉

    Коментиран от #19

    09:31 15.03.2026

  • 15 Браво

    5 1 Отговор
    На умните! Защото на глупаците вместо селфита за у Фейсо, може да им режат главите по телевизията!

    09:32 15.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Велев

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Земеделец":

    За 1000 € кой ще ти работи?

    Коментиран от #21

    09:35 15.03.2026

  • 18 Земеделец

    9 1 Отговор
    Вече 36 години бягат от мотиката, но никой не писа за това.

    Коментиран от #22

    09:35 15.03.2026

  • 19 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Стенли":

    Миналата година оборотът от хазарт е 67 000 000 000.Една трета от държавния бюджет.

    Коментиран от #20, #23

    09:37 15.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Земеделец

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Велев":

    1000€ са две минимални.
    За осми клас колко искаш?
    Затова България ще се напълни с индонезийци. Така и Франция се напълни с африканци - от мързелът на местните.

    Коментиран от #24

    09:40 15.03.2026

  • 22 Джип

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Земеделец":

    За жълти стотинки няма амсалаци за мотиката.И за това никой не пише.

    Коментиран от #25

    09:41 15.03.2026

  • 23 Земеделец

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Хазартът не прави БВП. Това е паразитна дейност, източваща ресурси от нацията.
    Порочните бизнеси трябва да се инкриминират, особено в западащо общество, като нашето.

    Коментиран от #26

    09:43 15.03.2026

  • 24 Велев

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Земеделец":

    По твоите сметки 1000€ може и да са три минимални заплати...Няма кандидати,защото не им плащате.Затова ще вкарват и аборигени,да ви работят без пари.

    Коментиран от #27

    09:44 15.03.2026

  • 25 Земеделец

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Джип":

    Като няма желаещи, има провинени.
    САЩ си построиха държавата с трудова повинност.

    09:45 15.03.2026

  • 26 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Земеделец":

    Да ама то в България какво се произвежда всеки гледа да се захване с търговийка или да отвори казино

    Коментиран от #29

    09:46 15.03.2026

  • 27 Земеделец

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Велев":

    Ако плащаме за копане колкото за проектиране, хлябът ти ще струва колкото луканката.
    Това е тежък труд за неквалифицирани кадри, които нямат образование и ценз. Нали за това е минимална заплатата?
    Специалистите вземат повече. Учете, като не щете мотика.

    Коментиран от #32

    09:47 15.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Земеделец

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Стенли":

    Прав си. Производството се мачка и подтиска, за да се даде път на вноса и търговията. И това е схемата от управниците на нацията, които гласуват закони и разпоредби в този тон.

    09:49 15.03.2026

  • 30 Жан Бойко

    3 1 Отговор
    Нека държавата ги компенсира тогава с по едно 2-3 хиляди евро на калпак

    09:51 15.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Велев

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Земеделец":

    Специалистите бягат в чужбина ,заради ниските доходи тук. И се чудим защо няма кадри.

    09:53 15.03.2026

  • 33 Туристите

    3 0 Отговор
    Напълниха памперса с дубайски шоколад.

    09:54 15.03.2026

  • 34 Лошата...

    3 0 Отговор
    ...новина е, че размириците продължават, хората са уплашени, а доброто настроение от почивката бързо се изпарява. Добрата новина е, че българите не са бедни и за 2000 Е могат да се расодят до Сейшелите, напук на злобарите. Сейшелите са част от архипелаг до Мадагаскар заедно с Мавриций, Малдивите и др. острови, които навремето са били бази на британски търговци и пирати. Да не забравя да кажа, че става дума за Индийския океан.

    09:54 15.03.2026

  • 35 Ганьо

    5 0 Отговор
    Да теглим нови стотици милиарди евро заем, че оня мазенсиганин Ричи Алибегов БеЕмВеТо ще ореве ефира, че пак го е закъсал и не може да лупи Деница Сачева в дебелияхъз.

    09:54 15.03.2026

  • 36 Мирише

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Доктор Гълъбова":

    Измихте ли се отдолу?

    09:55 15.03.2026

  • 37 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    На геб ти е време да видиш Донбас. Подходящо за бедняци.

    10:20 15.03.2026

  • 38 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Еми не искат да бедстват без енфие на Малдивите.

    10:23 15.03.2026

  • 39 И КОИ СА ТЕ НАПИШЕТЕ ГИ.

    0 0 Отговор
    ПАРАЛИИТЕ ДЕМЕК КОИ СА. ШИШИ ПЪРВИ РАДОСТИНЧО ТУЛУПЧО СКРИШОМ И ОКОЛО ТЯХ ДРУГИ.

    10:30 15.03.2026