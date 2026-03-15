Българите отмениха хиляди екскурзии за март и април

Нараства вълната от отменени екскурзии от български туристи за края на март и април. Близкият изток, Азия, дори части от Африка, са мечтани дестинации, които днес все по-често отпадат от плановете на българските туристи.
Преди дни Мари Харитова се връща от почивка на Сейшелите, пише Нова телевизия. Пътуването започва като мечта, но на връщане се превръща в неочаквано изпитание.
„Бях на гишето за чекиране и вече се молех на наземния персонал да ни сложат един до друг с моя приятел. Жената започна да поклаща глава и ни изпрати на една опашка с още 50-60 човека. Казаха ни, че ще останем там поне още 2 дни”, разказва Мари Харитова.
Причината – овърбукинг. Това е ситуация, при която авиокомпаниите продават повече билети, отколкото има места в самолета. В разгара на напрежението в региона все повече пътници променят маршрутите си и търсят връзки през Истанбул, вместо през Обединените арабски емирства.
„За щастие, авиолинията, с която летяхме, ни осигури всичко много бързо. Имахме настаняване, трансфер от и до хотела, в който отседнахме, храна, сутрин, обед, вечер и парично обезщетение”, разказва Мари Харитова.
Заради несигурността туристически агенции вече отчитат десетки отменени екскурзии.
„Водещият мотив е страх от това да не попаднат във военен конфликт. Една чисто човешка реакция, дори в зони, които не са към момента участници във военния конфликт. Въпреки това хората се страхуват и отказват резервации. Друг е въпросът, че те са готови дори да платят глоба, но да не пътуват до такива места”, обяснява Антоанета Петрова, управител на туристическа агенция.
Страхът не винаги е достатъчна причина, за да се откажете без последствия. Ако дестинацията не е обявена за рискова от властите, отказът се третира като стандартна анулация и неустойките влизат в сила. Сред тях са Египет, Тунис, Северна Африка, дори и Кипър, които не са участници.
Ето какъв е дребният шрифт в такива ситуации: „Ако няма официално предупреждение за дестинацията и полетите се изпълняват, но вие решите да се откажете поради притеснение, това се третира като стандартен отказ. В този случай се прилагат неустойките, заложени в договора ви".
Застраховката „Отмяна на пътуване” може да влезе в действие тогава, когато пътникът има невъзможност от пътуване поради медицински проблеми.
„Тази застраховка не покрива нито военен риск, нито катаклизми, нито форс-мажорни обстоятелства. И е добре да поставим този въпрос на преден план към застрахователните дружества, да обогатят своето портфолио и да започнат да предлагат такъв тип застраховки”, обяснява Антоанета Петрова.
Несигурността засяга не само туристите. За много компании, които изпращат служители в региона, отменените пътувания означават сериозни финансови загуби.
„Много неприятно ми стана заради ангажиментите, които имам тук, не само аз, а и цялата група, която бяхме там. Изпитваш стрес. Веднага се опитваш да намериш дори по-скъпи билети, да доплатиш за тях, за да можеш да се прибереш”, казва Мари Харитова.
Според експерти, ако конфликтът се успокои, пазарът може да повтори постковид сценария – рязък спад на цените и постепенно връщане на туристите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Земеделец
09:22 15.03.2026
3 Последния Софиянец
09:23 15.03.2026
5 кой му дрeмe
09:23 15.03.2026
6 РЕАЛИСТ
09:24 15.03.2026
7 Труженичка в Дубай
Ще ставам ергенка, да изплатя джипа.
09:25 15.03.2026
09:26 15.03.2026
9 Добре
09:27 15.03.2026
10 очевидец
09:27 15.03.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Навремето, като гръмнаха украинците Чернобил и мераклии за нашето Черноморие нямаше, се възползвах от добра оферта на Слънчев бряг. За първи път почивах, като бял човек.
09:29 15.03.2026
12 Доктор Гълъбова
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Сега ми се изясни диагнозата ти.Радиация.
09:31 15.03.2026
13 гадател
09:31 15.03.2026
14 Стенли
09:31 15.03.2026
15 Браво
09:32 15.03.2026
17 Велев
До коментар #1 от "Земеделец":За 1000 € кой ще ти работи?
09:35 15.03.2026
18 Земеделец
09:35 15.03.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Стенли":Миналата година оборотът от хазарт е 67 000 000 000.Една трета от държавния бюджет.
09:37 15.03.2026
21 Земеделец
До коментар #17 от "Велев":1000€ са две минимални.
За осми клас колко искаш?
Затова България ще се напълни с индонезийци. Така и Франция се напълни с африканци - от мързелът на местните.
09:40 15.03.2026
22 Джип
До коментар #18 от "Земеделец":За жълти стотинки няма амсалаци за мотиката.И за това никой не пише.
09:41 15.03.2026
23 Земеделец
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Хазартът не прави БВП. Това е паразитна дейност, източваща ресурси от нацията.
Порочните бизнеси трябва да се инкриминират, особено в западащо общество, като нашето.
09:43 15.03.2026
24 Велев
До коментар #21 от "Земеделец":По твоите сметки 1000€ може и да са три минимални заплати...Няма кандидати,защото не им плащате.Затова ще вкарват и аборигени,да ви работят без пари.
09:44 15.03.2026
25 Земеделец
До коментар #22 от "Джип":Като няма желаещи, има провинени.
САЩ си построиха държавата с трудова повинност.
09:45 15.03.2026
26 Стенли
До коментар #23 от "Земеделец":Да ама то в България какво се произвежда всеки гледа да се захване с търговийка или да отвори казино
09:46 15.03.2026
27 Земеделец
До коментар #24 от "Велев":Ако плащаме за копане колкото за проектиране, хлябът ти ще струва колкото луканката.
Това е тежък труд за неквалифицирани кадри, които нямат образование и ценз. Нали за това е минимална заплатата?
Специалистите вземат повече. Учете, като не щете мотика.
09:47 15.03.2026
29 Земеделец
До коментар #26 от "Стенли":Прав си. Производството се мачка и подтиска, за да се даде път на вноса и търговията. И това е схемата от управниците на нацията, които гласуват закони и разпоредби в този тон.
09:49 15.03.2026
32 Велев
До коментар #27 от "Земеделец":Специалистите бягат в чужбина ,заради ниските доходи тук. И се чудим защо няма кадри.
09:53 15.03.2026
36 Мирише
До коментар #12 от "Доктор Гълъбова":Измихте ли се отдолу?
09:55 15.03.2026
37 Ха ха ха ха
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":На геб ти е време да видиш Донбас. Подходящо за бедняци.
10:20 15.03.2026
