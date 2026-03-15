Българите отмениха хиляди екскурзии за март и април

Нараства вълната от отменени екскурзии от български туристи за края на март и април. Близкият изток, Азия, дори части от Африка, са мечтани дестинации, които днес все по-често отпадат от плановете на българските туристи.

Преди дни Мари Харитова се връща от почивка на Сейшелите, пише Нова телевизия. Пътуването започва като мечта, но на връщане се превръща в неочаквано изпитание.

„Бях на гишето за чекиране и вече се молех на наземния персонал да ни сложат един до друг с моя приятел. Жената започна да поклаща глава и ни изпрати на една опашка с още 50-60 човека. Казаха ни, че ще останем там поне още 2 дни”, разказва Мари Харитова.

Причината – овърбукинг. Това е ситуация, при която авиокомпаниите продават повече билети, отколкото има места в самолета. В разгара на напрежението в региона все повече пътници променят маршрутите си и търсят връзки през Истанбул, вместо през Обединените арабски емирства.

„За щастие, авиолинията, с която летяхме, ни осигури всичко много бързо. Имахме настаняване, трансфер от и до хотела, в който отседнахме, храна, сутрин, обед, вечер и парично обезщетение”, разказва Мари Харитова.

Заради несигурността туристически агенции вече отчитат десетки отменени екскурзии.

„Водещият мотив е страх от това да не попаднат във военен конфликт. Една чисто човешка реакция, дори в зони, които не са към момента участници във военния конфликт. Въпреки това хората се страхуват и отказват резервации. Друг е въпросът, че те са готови дори да платят глоба, но да не пътуват до такива места”, обяснява Антоанета Петрова, управител на туристическа агенция.

Страхът не винаги е достатъчна причина, за да се откажете без последствия. Ако дестинацията не е обявена за рискова от властите, отказът се третира като стандартна анулация и неустойките влизат в сила. Сред тях са Египет, Тунис, Северна Африка, дори и Кипър, които не са участници.

Ето какъв е дребният шрифт в такива ситуации: „Ако няма официално предупреждение за дестинацията и полетите се изпълняват, но вие решите да се откажете поради притеснение, това се третира като стандартен отказ. В този случай се прилагат неустойките, заложени в договора ви".

Застраховката „Отмяна на пътуване” може да влезе в действие тогава, когато пътникът има невъзможност от пътуване поради медицински проблеми.

„Тази застраховка не покрива нито военен риск, нито катаклизми, нито форс-мажорни обстоятелства. И е добре да поставим този въпрос на преден план към застрахователните дружества, да обогатят своето портфолио и да започнат да предлагат такъв тип застраховки”, обяснява Антоанета Петрова.

Несигурността засяга не само туристите. За много компании, които изпращат служители в региона, отменените пътувания означават сериозни финансови загуби.

„Много неприятно ми стана заради ангажиментите, които имам тук, не само аз, а и цялата група, която бяхме там. Изпитваш стрес. Веднага се опитваш да намериш дори по-скъпи билети, да доплатиш за тях, за да можеш да се прибереш”, казва Мари Харитова.

Според експерти, ако конфликтът се успокои, пазарът може да повтори постковид сценария – рязък спад на цените и постепенно връщане на туристите.