Когато включването и ценностите носят топ резултати

За седма поредна година Лидл България получи престижния сертификат Top Employer за своите работодателски практики и се нареди сред топ 3 на работодателите в страната. Отличието Top Employer често се възприема като знак за добри условия на труд. В действителност зад него стои далеч по-сложна картина – независим международен одит, който оценява как компаниите управляват хората, прилагат на практика ценностите си и какво е мястото им в обществото. Компанията постига максимален резултат от 100% в ключови области като етичност и почтеност, както и организационни ценности и цел. Откроява се и подходът ѝ към многообразието, равнопоставеността и приобщаването (DEI), където веригата отчита и осезаем напредък, като изпреварва останалите сертифицирани работодатели в страната с 14,36% – най-голямата разлика в тази област на национално ниво.

Да измериш неизмеримото

За Top Employers Institute теми като етичност, ценности и DEI не се измерват с кампании, а с това доколко принципите са част от ежедневните решения към служители, клиенти и партньори. Максималният резултат в категориите „Етичност и почтеност“ и „Организационни ценности и цел“ показва, че при Лидл България тези стандарти важат еднакво за всички и не зависят от позиция, роля или контекст.

Точно тук DEI се вписва естествено – не като отделна политика, а като логично продължение на ценности като уважение, доверие, земност и сплотеност. В среда, в която все повече хора търсят не просто работодател, а съвпадение на ценности, приобщаването се превръща в реално конкурентно предимство.

Последователни усилия - видими резултати

Напредъкът на Lidl по отношение на многообразието, равнопоставеността и приобщаването през последната година не е случаен. Той е резултат от дългосрочни и целенасочени инициативи, които адресират различни измерения на приобщаването.

Една от тях е Академията за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“, която е съвместна инициатива на съюза на Съюза на жените в бизнеса в България, Стопански факултет на СУ и Лидл България. Програмата подготвя участниците да разпознават, управляват и развиват многообразието като стратегически ресурс – умение, което все по-често се оказва ключово за устойчивото лидерство. 63 посланици на многообразието и приобщаването е подготвила Академията, 22 от тях са служители в Lidl, 14 пък са и предоставените от компанията стипендии за обучението на представители на медии и неправителствени организации. Обучените служители прилагат придобитите компетенции в изграждането на още по-подкрепяща и толерантна работна среда.

Паралелно с това компанията продължава партньорството си с фондация „Арете“, чрез което подкрепя финансово висшето образование на студенти от ромски произход. Подкрепата включва също менторство и обучения по теми, свързани с кариерното развитие.

Многообразие в екипите през възможности за поколението Z

Приобщаването на младите хора на пазара на труда чрез програми и инициативи, разработени специално за техните нужди, показва че компанията живее многообразието във всички свои бизнес функции. Само през изминалата година над 450 ученици на възраст 16-18 години избраха практикантската програма на Lidl, за да трупат първи опит и умения, работейки в магазините и логистичните бази на компанията. 16 студенти от водещи университети в пет европейски държави пък работиха по конкретни проекти в стратегически бизнес отдели на компанията. Всеки един младеж, независимо от програмата, в която участва бе съпътстван в кариерните си стъпки от ментор, който се грижи за добрата му адаптация, споделя знания и насърчава умения. Обратната връзка от участниците в програмите също е категорична - над 98% от тях препоръчват опита си в компанията, а това, което ценят най-много, е екипа и придобитите умения. Ползата е не само за младите хора, но и за екипа на компанията - от преминаването през множество обучения, свързани с познаването на спецификите на новото поколение, което скоро ще доминира на пазара на труда, през прекия си контакт с него в среда на приемственост и сплотеност.

Какви са ползите

В методологията на Top Employers Institute DEI не е самостоятелна цел, а част от по-широката картина – как една организация създава среда, в която хората могат да бъдат себе си, да се развиват и да допринасят. Фактът, че Лидл България едновременно постига максимални резултати в ценности и етичност и отчита реален напредък в DEI, показва, че приобщаването не е допълнение, а естествен резултат от последователни стратегически действия.

DEI политиките и начините, по които те се прилагат на практика, са тест за зрелостта на една организация; за способността ѝ да вижда хората не като категории, а като потенциал и да създава среда, в която различията не се изглаждат, а се използват като източник на по-добри решения, по-силни екипи и по-дългосрочен успех. В контекста на променящия се пазар на труда това се превръща в ключов фактор за устойчивост.

Именно затова признанието Top Employer има голяма тежест – не като външен резултат, а като потвърждение, че когато включването е системно, а ценностите се прилагат на практика, расте бизнесът, растат и хората в него. А това си заслужава.