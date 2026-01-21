Къде да пазаруваме по-достъпно в разгара на зимата

Студените месеци обикновено носят промяна в ритъма на ежедневието ни – прекарваме повече време у дома, готвим по-често и в по-големи количества, и съответно пазаруваме повече.

Именно през зимата контролът върху разходите за храна и продукти за дома става по-осезаем, а достъпните цени са онова, което носи нужното спокойствие при всяко посещение в магазина. През настоящата година тези сезонни предизвикателства съвпадат с периода на адаптация към новата валута, което превръща предвидимостта и ясното планиране в още по-важен фактор за домакинствата. В отговор на тези нужди Lidl остава надежден партньор на своите клиенти, като продължава да залага на достъпността и пълната прозрачност.

В допълнение към всички седмични промоции на веригата, дигиталните купони и оферти в мобилното приложение Lidl Plus, до 1 февруари Lidl предлага още близо 120 продукта с намалени цени. Тази промо акция е в продължение на кампанията „До теб във всяка стъпка към еврото“, която ритейлърът стартира още през ноември, за да осигури сигурност и предвидимост на своите клиенти в периода на преминаване към новата валута.

По-ниска сметка на ежедневния пазар

През зимните месеци често пълним пазарската количка с основни хранителни продукти, които консумираме почти ежедневно. Множество такива, и то с намалени цени, можем да открием в Lidl до 1 февруари.

В традиционния зимен пазар обикновено присъстват един или повече продукти с дълъг срок на годност, които можем да съхраняваме в шкафа докато ни потрябват, без да се притесняваме, че ще се развалят. Сред тях могат да бъдат червена леща, 500 г – намалена от 1.63 €/3.19 лв. на 1.38 €/2.70 лв., едросмляна лютеница „Родна стряха“, 550 г, намалена от 4.09 €/8.00 лв. на 3.57 €/6.98 лв., както и ябълков оцет „Родна стряха“, 700 мл, с по-ниска цена от 1.22 €/2.39 лв. на 1.02 €/1.99 лв.

Списъкът с изгодни предложения продължава с разнообразие от млечни продукти, които са неизменна част от дневното меню на мнозина. Сега можете да вземете кисело мляко „Родна стряха“ 4% (400 г) за 0.61 €/1.19 лв. вместо за 0.76 €/1.49 лв., както и 500 г цедено кисело мляко от същата марка (10%) – намалено от 2.19 €/4.28 лв. на 1.84 €/3.60 лв. За любителите на сандвичите на закуска, на по-ниска цени се предлага и топено сирене Pilos (100 г), което струва 0.64 €/1.25 лв. вместо 0.76 €/1.49 лв. За дните, в които няма време за дълго готвене, на разположение на клиентите са бързи и удобни решения на по-ниски цени. Можете да изберете панирани пилешки филета (360 г) – намалени от 3.32 €/6.49 лв. на 2.76 €/5.40 лв., или свинско месо с джолан в консерва (300 г), намалено от 2.55 €/4.99 лв. на 2.14 €/4.19 лв. За почитателите на мезетата, подходящо допълнение към зимното меню е и нарязаната Панагюрска луканка (150 г) за 3.42 €/6.69 лв. вместо 4.03 €/7.88 лв. За още по-вкусен завършек заложете на прясно изпечена багета от „Фурната на Lidl“ (300 г), чиято цена е променена от 0.51 €/1.00 лв. на 0.46 €/0.90 лв.

През този месец по-ниските цени обхващат и продуктите за лична хигиена и почистване на дома. Сред намалените стоки са шампоан с провитамин от собствената марка на веригата Cien, 400 мл, намален от 2.55 €/4.99 лв. на 2.19 €/4.28 лв., душ гел и шампоан Cien, 400 мл – от 1.27 €/2.48 лв. на 1.02 €/1.99 лв., течен перилен препарат, 2.2 л – от 6.64 €/12.99 лв. на 5.98 €/11.70 лв., както и омекотител Doussy, 1.5 л, също с по-ниска цена - от 2.30 €/4.50 лв. на 2.04 €/3.99 лв.

Седмични предложения

През студените месеци седмичният пазар е фокусиран върху продукти, необходими за приготвяне на топли и питателни зимни ястия. Сред най-изгодните предложения в седмичната брошура на Lidl е немско масло с 82% масленост (250 г), което от 22 до 25 януари се предлага на топ цена от 1.89 €/3.70 лв. Освен че е много предпочитано за подготовката на различни вкусни ястия, то е подходящо и за приготвяне на ароматни домашни печива.

Налице са редица други продукти на достъпни цени. В месната витрина откриваме свински врат без кост (цяло парче) на цена 3.89 €/7.61 лв. за килограм. Здравословна доза свежест и подкрепа за имунитета може да си осигурим с лимони (1.99 €/3.89 лв. за кг), а за кулинарните идеи на разположение са пресните печурки в опаковка от 500 г (1.79 €/3.50 лв.). За гарнитура или леко хапване може да вземете практичната комбинация от грах с моркови за 1.89 €/3.70 лв. Към тях можете да добавите и хляб със семена от „Фурната на Lidl”, чиято цена е свалена на 0.75 €/1.47 лв. За междинно леко хапване е подходящ миксът от ядки и сушени плодове за 2.09 €/4.09 лв.

От четвъртък (22.01) до неделя (25.01), любителите на традиционната българска кухня могат да избират между кюфтета или кебапчета XXL от свинско месо с гаранция за качество SGS, които са с 32% по-евтини и се предлагат за 4.60 €/9.00 лв. за килограм. В същия период можете да добавите и свежа доза витамини с портокали, които са с цели 51% намаление и са на цена от 0.75 €/1.47 лв. за килограм.

Пазарът може да завърши с акцент върху „Супер уикенда“ на 24 и 25 януари, когато на намаление от 1.68 €/3.29 лв. на 1.09 €/2.19 лв. ще се предлага слънчогледово масло в разфасовка от 1 литър.

Допълнителни отстъпки с Lidl Plus

Пазаруването може да стане още по-изгодно с мобилното приложение Lidl Plus, което отключва специални отстъпки за любими продукти. В писъка с намаления ви очаква деликатесна варена шунка (нарязана, 100 г) – от 1.27 €/2.48 лв. на 0.86 €/1.68 лв. За още повече вкус, можете да я комбинирате с хрупкаво селско хлебче (80 г), чиято цена пада с купона в приложението - от 0.25 €/0.49 лв. на 0.20 €/0.39 лв. Сред останалите предложения са моцарела на плитки, 200 г, намалена от 2.55 €/4.99 лв. на 2.04 €/3.99 лв., помело за 1.27 €/2.48 лв. за брой.

По време на „Супер уикенд“ на 24 и 25 януари с допълнителни отстъпки можете да вземете карначе „Стара планина“, 400 г – от 3.57 €/6.98 лв. на 2.57 €/5.03 лв., както и кефир с плодове, 250 г, с 50% по-ниска цена – от 1.02 €/1.99 лв. на 0.51 €/1.- лв.

Финалът на седмицата идва с ексклузивни предложения в приложението Lidl Plus, насочени към удобството в дома и ежедневието. Възползвайте се от по-ниските цени за фолио за вакуумиране Silvercrest, 3 м, което сега е с намалена цена от 3.57 €/6.98 лв. на 2.55 €/4.99 лв., а ако планирате освежаване на двора или колата, водоструйката PARKSIDE ви очаква с 25% отстъпка на цена от 61.35 €/119.99 лв. Специално на 22 януари активирайте купона си за комфортния домашен комплект Esmara от две части. С впечатляващите 42% намаление го получавате за 8.18 €/16.00 лв. – уютен и навременен избор за зимните дни.

В случай че все още не сте си изтеглили приложението Lidl Plus, сега е отлична възможност да го направите от https://www.lidl.bg/c/lidl-plus/s10021179

Всички предложения в кампанията за „Сваляме цените на над 100 избрани продукта“ можете да откриете тук.

Брошура с актуалните седмични предложения от 19.01 до 25.01 на Lidl е налична тук.