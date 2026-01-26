Новини
Камен Донев: Няма човек в политиката, който да ме е впечатлил (ВИДЕО)

26 Януари, 2026 14:57 686 19

  • камен донев-
  • актьор-
  • политика-
  • доналд тръмп

Актьорът и режисьор гостува в "120 минути"

Камен Донев: Няма човек в политиката, който да ме е впечатлил (ВИДЕО) - 1
Кадър: бТВ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Камен Донев направи свой остър и дълбоко философски анализ на съвременния свят, политиката и човешката природа. В студиото на "120 минути" актьорът говори за подменените ценности, за Доналд Тръмп, за липсата на авторитети и за страха, който, по думите му, управлява хората.

Ценностната система е като да застанеш пред Лувъра, до него да има дюнери – първо да влезеш в Лувъра. Ако си вземеш дюнер, хубаво е като го изядеш, пак да влезеш в Лувъра. Защото ще имаш повече сили да обикаляш вътре. Важното е каквото и да правиш, да влезеш в Лувъра", каза Камен Донев в началото на гостуването си.

Темата за избора между духовното и лесното удоволствие Донев пренася и към световната политика: „Как е възможно толкова векове човечеството да гради своята мисъл, своята световна еволюция, хора, които са посветили живота си на науката, на учението и в крайна сметка върха на всичко това към днешно време е това, което е Доналд Тръмп? Къде отиде целият тоя световен устрем? Това ли е резултатът, който заслужаваме?", пита актьорът последните събития около американския лидер.

Камен Донев подчертава, че проблемът не е в един човек: „Аз не визирам само Тръмп. Много други примери има на държавни глави, които будят меко казано недоумение. Да не говорим вече и възмущение, и омраза, и гняв.“ Според него световният елит или недостижим театър, или е част от „жесток човешки провал“.

По темата за Гренландия, по думите на Камен Донев "Има едни дълбоки механизми в човешката природа, самосъхранение, които се проявяват и мисля, че те сега ще се задействат. Дори усещам в самия Тръмп някаква химична реакция и дръпва ръчната. Вярвам в разума. Лесно е да кажем, че всички ще умрем, но вярвам, че има умни хора, които няма да го допуснат".

Причината за агресията в социалните мрежи според Камен Донев, е загубата на посока: "Това е като да махнеш кила на една лодка. Губят посоката. И по-лошото – не искат да се върнат към нея.“ Това е екзистенциален въпрос. Този, който няма силата и мощта да държи посоката, той се превръща в лесно смилаем продукт, който го използват.

За артиста в България няма човек в политиката, който да го е впечатлил. "Те са бързо смилаем продукт. Мелачката е много сериозна. Използват ги и идва новият. (...) Ние нямаме мъж. Говоря за мъж, не мачо. Нямаме човек, който да застане честно да говори, да се развълнува, да е прям, да е открит. Все са се изтипосали, като манекени, все надути. Или са прекалено стегнати или са откровени простаци. “

"Всеки се страхува, но въпросът е да не жертваш собствения си морал в името на облагодетелстване. Хората, които са в политиката, които се страхуват, без да им е заплашен живота. Говорят глупости, говорят неща, които не са верни. Всичко това са маски. Ние живеем в свят от лицемерие", заяви Камен Донев.

„Никога не съм обслужвал никого. Винаги съм правил това, което сърцето ми е искало", споделя актьорът. А за думите – като най-силен инструмент: „Всеки ден казвам добри думи на някого. Или търся да намеря добро, макар и зрънце.“

Камен Донев ще отбележи рождения си ден през април с турне из страната и спектакъла „За всеобщата просвета“, който ще бъде представен и в зала 1 на НДК.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Що бе Камене

    5 6 Отговор
    вегетарианец ли си

    14:59 26.01.2026

  • 2 Ха Ха

    8 0 Отговор
    Що така? На Б.Б. какво му е?Как може да не те е впечатлил???

    15:00 26.01.2026

  • 3 Трол

    8 0 Отговор
    Как така не се е впечатлил? Аз винаги се впечатлявам от нашите политици - като почнем от Костов, през Симеон, Станишев, Доган, Борисов, Радев, Петков, Трифонов, Костадинов, Зафиров и, разбира се, г-н Пеевски. По-впечатляващи политици от нашите няма никъде по света.

    Коментиран от #9, #18

    15:02 26.01.2026

  • 4 ГОТИН ,ЧЕСТЕН

    15 3 Отговор
    И ИНТЕЛИГЕНТЕН ЧОВЕК. РЯДКОСТ

    15:03 26.01.2026

  • 5 Несъгласен

    9 4 Отговор
    Разбира се, че в българската политика има и достойни мъже. Да не говорим, че такива са рядкост и в българския театър.

    15:03 26.01.2026

  • 6 Знайко

    5 5 Отговор
    Донев, случайно да си чувал за Бойко Рашков?

    15:05 26.01.2026

  • 7 Линда

    3 3 Отговор
    Джамбазки е готин

    15:05 26.01.2026

  • 8 Тико

    2 4 Отговор
    Само Денков му го вдига. И Кокорчо на полусъединител.

    15:06 26.01.2026

  • 9 Антитрол

    1 17 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Иван Костов е най-големият държавник в новата българска история, а името му не е лъжица за всяка уста.

    Коментиран от #10, #11

    15:06 26.01.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Антитрол":

    Аман от пепейки-мангалофили

    15:09 26.01.2026

  • 11 Икономист

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Антитрол":

    Айде реститутките изпълзяха 😅😂😂😂

    15:10 26.01.2026

  • 12 Тома

    4 1 Отговор
    Няма как да не си впечатлен от симитли

    15:10 26.01.2026

  • 13 ммм да

    7 0 Отговор
    все надути и все надупени са нашите утайки

    15:11 26.01.2026

  • 14 Спецназ

    5 1 Отговор
    Като си прям и достоен какво го бичиш у Театъро, БЕ!
    Влизай в Политиката и ни спасявай!

    Ако те боли за това и не го направиш и имаш качествата-

    значи те бОли У.Я за нас грешните и заблудени пустиняци и
    ни Е.аваш да си останеме със БЕЗ евраки у джобовете!

    Камене отговори ми на моето предизвикателство в следващото си интервю, ако си Пич!
    Сакам и Чекам!

    15:12 26.01.2026

  • 15 1,95583

    9 3 Отговор
    Само другаря Тодор Живков , може да ме впечатли . Изгради човека България от нищото !

    15:16 26.01.2026

  • 16 Народът го е казал

    4 1 Отговор
    Такива невпечатлителни обикновено са истински катили...

    15:22 26.01.2026

  • 17 Опа

    5 1 Отговор
    Тоя на ли подкрепяше партията на пудела? Сега май запя друга песен.

    15:28 26.01.2026

  • 18 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    По-добре тези отколкото Урсула и Путин.

    15:29 26.01.2026

  • 19 Явор Тодоров

    1 0 Отговор
    Аман от оплаквачи на културата ала Камен Донев - моневци... Как присвива очички само

    15:37 26.01.2026