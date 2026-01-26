Камен Донев: Няма човек в политиката, който да ме е впечатлил (ВИДЕО)

Камен Донев направи свой остър и дълбоко философски анализ на съвременния свят, политиката и човешката природа. В студиото на "120 минути" актьорът говори за подменените ценности, за Доналд Тръмп, за липсата на авторитети и за страха, който, по думите му, управлява хората.

„Ценностната система е като да застанеш пред Лувъра, до него да има дюнери – първо да влезеш в Лувъра. Ако си вземеш дюнер, хубаво е като го изядеш, пак да влезеш в Лувъра. Защото ще имаш повече сили да обикаляш вътре. Важното е каквото и да правиш, да влезеш в Лувъра", каза Камен Донев в началото на гостуването си.

Темата за избора между духовното и лесното удоволствие Донев пренася и към световната политика: „Как е възможно толкова векове човечеството да гради своята мисъл, своята световна еволюция, хора, които са посветили живота си на науката, на учението и в крайна сметка върха на всичко това към днешно време е това, което е Доналд Тръмп? Къде отиде целият тоя световен устрем? Това ли е резултатът, който заслужаваме?", пита актьорът последните събития около американския лидер.

Камен Донев подчертава, че проблемът не е в един човек: „Аз не визирам само Тръмп. Много други примери има на държавни глави, които будят меко казано недоумение. Да не говорим вече и възмущение, и омраза, и гняв.“ Според него световният елит или недостижим театър, или е част от „жесток човешки провал“.

По темата за Гренландия, по думите на Камен Донев "Има едни дълбоки механизми в човешката природа, самосъхранение, които се проявяват и мисля, че те сега ще се задействат. Дори усещам в самия Тръмп някаква химична реакция и дръпва ръчната. Вярвам в разума. Лесно е да кажем, че всички ще умрем, но вярвам, че има умни хора, които няма да го допуснат".

Причината за агресията в социалните мрежи според Камен Донев, е загубата на посока: "Това е като да махнеш кила на една лодка. Губят посоката. И по-лошото – не искат да се върнат към нея.“ Това е екзистенциален въпрос. Този, който няма силата и мощта да държи посоката, той се превръща в лесно смилаем продукт, който го използват.

За артиста в България няма човек в политиката, който да го е впечатлил. "Те са бързо смилаем продукт. Мелачката е много сериозна. Използват ги и идва новият. (...) Ние нямаме мъж. Говоря за мъж, не мачо. Нямаме човек, който да застане честно да говори, да се развълнува, да е прям, да е открит. Все са се изтипосали, като манекени, все надути. Или са прекалено стегнати или са откровени простаци. “

"Всеки се страхува, но въпросът е да не жертваш собствения си морал в името на облагодетелстване. Хората, които са в политиката, които се страхуват, без да им е заплашен живота. Говорят глупости, говорят неща, които не са верни. Всичко това са маски. Ние живеем в свят от лицемерие", заяви Камен Донев.

„Никога не съм обслужвал никого. Винаги съм правил това, което сърцето ми е искало", споделя актьорът. А за думите – като най-силен инструмент: „Всеки ден казвам добри думи на някого. Или търся да намеря добро, макар и зрънце.“

Камен Донев ще отбележи рождения си ден през април с турне из страната и спектакъла „За всеобщата просвета“, който ще бъде представен и в зала 1 на НДК.