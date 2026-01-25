Новини
България »
Деница Сачева: Надеждата "Румен Радев" е просто един балон

Деница Сачева: Надеждата "Румен Радев" е просто един балон

25 Януари, 2026 11:14, обновена 25 Януари, 2026 10:20 974 39

  • деница сачева-
  • румен радев-
  • герб-
  • политика

Почти 3 години той управляваше почти еднолично, смята представителката на ГЕРБ

Деница Сачева: Надеждата "Румен Радев" е просто един балон - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Румен Радев все още не дава конкретика около политическия си проект. Това критикува в "Денят започва с Георги Любенов" Деница Сачева от ГЕРБ. По думите ѝ той носи на обществото празни надежди и ги определи като балон.

„9 години Радев прави предизборна кампания в президентството. Ние неколкократно сме го призовавали да излезе и да направи своя политически субект. Ние все още не знаем какво ще има той. Виждаме, че нещото, което не знаем дали ще е партия или движение, има свои членове, но все още няма своя структура, регистрация, име, платформа, идеология, екип. Всичко това е изключително важно за политиката и то е важно не за ГЕРБ, а за всички тези, които в момента смятат, че Румен Радев им носи надежда, защото в момента тази надежда е просто един балон. За да може да бъде материализирана и да можем да видим какво се крие зад всички тези гръмки фрази и морални монолози, ние трябва да видим малко повече конкретика. На този етап конкретика не виждаме“, обясни Деница Сачева.

Тя припомни, че Радев като президент е назначил 5 служебни правителства и е показал какви са вижданията му за екипи и политики.

„Почти 3 години той управляваше почти еднолично, защото беше президент и човекът, който определяше състава на МС.“

В тази връзка тя попита какво е постигнал той за тези 9 години:

„Ако го погледнем дори през призмата на президентската институция, Желю Желев изгради тази институция, Петър Стоянов имаше каузата децата от домове да имат бал, Георги Първанов е авторът на „Българската Коледа“, Росен Плевнелиев остави президентска библиотека, какво ни остави Румен Радев?“

Тя изтъкна, че е важно предизборната кампания да е максимално информативна, за да знаят хората какво могат да очакват.

„Всеки може да продава мечти, да помпа балони, въпросът е какво реално може да се случи и кои са хората, които са подготвени да управляват държавата, имат програми и екипи, кои са хората, които си вземат поука от грешките. В момента Румен Радев се опитва да представи като капитал нашите грешки, но ние се учим от нашите грешки, признаваме ги, докато всички наши грешки на Румен Радев тепърва му предстои да ги направи.“

Според нея е очевидно, че българските граждани вече няма да дадат абсолютно мнозинство при следващите избори. Затова трябва да се работи в коалиция, а не еднолично. По думите ѝ, ГЕРБ е добър пример в тази насока.

ГЕРБ няма отношение към датата на изборите, каза Сачева.

Тя коментира последните политически събития у нас и участието на България в международни инициативи за мир, включително Давос.

„Не виждам какво по-естествено от това България да подкрепи една инициатива за мир. България да бъде на масата на преговорите и на разговорите там, където се дискутира мира. Защото в много отношения смятам, че ние до този момент сме показали, поне що се отнася до хората от ГЕРБ, че по отношение на външната политика имаме много добри дипломати. Не случайно ГЕРБ е представен на много нива, включително и в различни европейски институции, докато колегите, които днес ни критикуват за нашите външнополитически решения, трудно биха могли да се похвалят дори с един контакт на живо, с който и да е било от основните хора, които в момента определят новия ред и новите правила. Погрешно се счита, че тази инициатива е насочена по някакъв начин срещу Европа, точно обратното“, каза Сачева.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    40 5 Отговор
    ГЕРБ се срина на 15 процента а Радев още не е обявил партия.Гербаджии се редят на опашка при Радев.Сачева да си вземе ред

    Коментиран от #13, #31

    10:22 25.01.2026

  • 2 595612

    17 1 Отговор
    Девица Сачева?!

    10:22 25.01.2026

  • 3 Факт

    21 2 Отговор
    Сега е момента за силни политически партии. Квазимутрите трябва да бъдат озаптени със силни политически действия! Фиксирането в геополитиката остави правото и законността безпризорни!

    10:23 25.01.2026

  • 4 гуци.то

    31 3 Отговор
    Сачева изприказва един тон празни приказки при хлъзгавия Любенов.

    10:23 25.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дааа

    29 3 Отговор
    Деница, Деница...гола водица... Сега всеки нормално мислещ човек знае, че пред България има само два варианта- или начело с Пеевски ( както досега) или с генерал Радев! Трети вариант просто няма, колкото и да не се харесва това на някои Деници....,

    10:24 25.01.2026

  • 7 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Да съберем средства за самобръсначки и пяна за бръснене и да ги дарим

    10:24 25.01.2026

  • 8 мъдю

    17 2 Отговор
    Тая кога стана калайджия, кога изцапа га.щите

    10:24 25.01.2026

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    17 1 Отговор
    Точно Сачева?!
    С двадесет си виШи и прекрасно владеене на чужди езици?!
    Стига, моля ви се!

    10:25 25.01.2026

  • 10 ФЕЙК

    25 2 Отговор
    Вярвайте и ! Това е най-умната жена на света ! Мария Кюри утече! С 12 дипломи за 12 висши образования! Коефицент на интелигентност 1 200 ! И от балони разбира! В партията и няма балон под 120 кг. Ех как синЯе на политическия небосклон!

    10:25 25.01.2026

  • 11 Гост

    22 2 Отговор
    Жалка женица, па макар и милионерка

    10:25 25.01.2026

  • 12 Сокола и Черепа

    4 17 Отговор
    Това е организационната и финансовата опора на балона Радев. Ахмед Доган и Васил Божков.

    Коментиран от #20

    10:26 25.01.2026

  • 13 Ааа

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Радев няма да приеме нито един, който е бил част от ГЕРБ/ДПС. Задължително е да бъдат чисти хора, които не са омърсени...

    Коментиран от #21

    10:26 25.01.2026

  • 14 Пинокио

    17 3 Отговор
    Сачева, Сачева, толкова лъжи изприказва, не помисли за носа си…

    10:26 25.01.2026

  • 15 Дориана

    17 3 Отговор
    Деница Сачева голямата патерица на Борисов и Пеевски, , която говореше, че в бюджета нямало пари , но след мащабната революция веднага се намериха пари сега от злоба и безпомощност влиза в ролята на тези българи, които когато видят някой да се издига нагоре веднага го дърпат надолу при тях. Времето на мафиотите и олитгарсите свърши! Да свикват с тази мисъл и да не се чудят как да откраднат и фалшифицират изборите както са свикнали да го правят.

    10:27 25.01.2026

  • 16 Аква

    16 1 Отговор
    Като те гледам, как си се надула , балонът ще се спука. Вие там от ГЕРБ сте си букет балони.

    10:27 25.01.2026

  • 17 Гост

    10 2 Отговор
    Приятелски разговор с гошето. Нямаше напрежение. Лесни въпроси. Минава

    10:27 25.01.2026

  • 18 Прегорял сач

    9 2 Отговор
    Доста се е надула и тази бабичка в нейния си балон.
    Балони са и всички антинародни партии досега. И Радев също има голями грехове.

    10:28 25.01.2026

  • 19 Връзка

    5 9 Отговор
    Естествено, че е балон. Празни лозунги и вдигнат юмрук от който нищо не последва. Сега просто са му натиснали копчето.

    10:28 25.01.2026

  • 20 Ааа

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сокола и Черепа":

    Това са Черепа, Сокола и прочие са фейлетони новини... Умишлено спускания от Шиши, за да хвърлят кал по президента Радев. Не вярвайте на фейкове....

    10:29 25.01.2026

  • 21 ами

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ааа":

    като хората на доган например и тези от пп дб

    10:29 25.01.2026

  • 22 Партгенсек

    4 6 Отговор
    Естествено, че е балон. Празни лозунги и вдигнат юмрук от който нищо не последва. Сега просто са му натиснали копчето.

    10:31 25.01.2026

  • 23 баце

    3 1 Отговор
    А ББ е един кръгъл дюшек без рамка. Де е ББ и ДП докато се вихри спекула с цените в БГ. Крият се нали.

    10:31 25.01.2026

  • 24 Онзи

    3 2 Отговор
    Страх ви е от Радев, че чак зъбите ви тракат. Сачева, теб не те чака бляскаво бъдеще, усещаш го, нали?

    10:34 25.01.2026

  • 25 Света Водица

    2 1 Отговор
    Света Водица Носачева пак ги снесе едни.....................

    10:34 25.01.2026

  • 26 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Дали е балон ще видим,но ти си един гроз.н бидон,а вашият Главатар на ОПГ-то ГРОБ Тулупа е изпаднал в панически страх защото краят наближава,а той ще е жесток и справедлив за този престъпник и нац.предател.

    10:36 25.01.2026

  • 27 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    3 1 Отговор
    ГОЛА ВОДА И КАЛ ПО ГЪРБА.
    ТОВА СИ ЦАЧЕВА ЗНАЕ ТОВА СИ БАЕ.
    ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ И ОПОРКИ КАЗАНИ И ОТ БОРИСОВ.

    10:36 25.01.2026

  • 28 покаяние

    1 0 Отговор
    Спасението е БОГА, и в обединението. Не е в бизнеса и в партиите. Трябва да пълним храмовете всяка неделя, и да се молим. Може да се направят необходимите неща които да повдигнат духът на българите. Не ни трябва политика а обич. Хората в България са най разединени, всеки е обиден на всеки. Може да търсите друг път но няма такъв. Ако може да поведем целият свят, то е само като дадем пример за чисто сърце разчитащо само на помощ от Всевишният. Трябва чудо на България и българите, и на светът. Чудото винаги е идвало след общите молитви. Другото е празни мечти, а това е наркомания - самоуспокоение чрез забрава. Истинските християни живеят в комуни.

    10:36 25.01.2026

  • 29 маке

    3 2 Отговор
    И тая, измислената, много си е повярвала, че е някакъв фактор, заедно с Боко, Желязков МВР министърчето са покорни слуги на Пеевски, нищо повече

    10:36 25.01.2026

  • 30 Дон балон

    2 2 Отговор
    По скоро Сачева си е балон, ама щом е казала.

    10:38 25.01.2026

  • 31 Балон

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Я се вижте вие как сте се надули, като балони от крадене и корупция. Палячовци!

    10:39 25.01.2026

  • 32 Балона е на снимката

    2 2 Отговор
    Поредният балон от зайчарника.

    10:40 25.01.2026

  • 33 Азззззззз

    1 4 Отговор
    Права е, като никога. Радев е балон, който ще се опита да ни извади от блатото, в което заради такива като нея сме вече от десетилетия.

    Коментиран от #38

    10:41 25.01.2026

  • 34 БеГемот

    3 2 Отговор
    Жени ГЕРБ приличат на мъже ГЕРБ...

    10:41 25.01.2026

  • 35 Варна

    3 1 Отговор
    Тази крава взема ролята на Дуловската спер... Десислава Поразяващата уста !!!

    10:44 25.01.2026

  • 36 пешо

    2 1 Отговор
    не знам дали радев е балон , но ти със сигурност си бидон

    10:45 25.01.2026

  • 37 Лошоо

    0 1 Отговор
    На Сачева вече и Вагизан не помага. Затова ползва ВагЪзан. И после балонът се пука заедно с разни там вени...

    10:46 25.01.2026

  • 38 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Азззззззз":

    РОБЕ чакаш на някой си хахахахахаха робеееее много си го закъсал

    10:46 25.01.2026

  • 39 Дедо

    0 0 Отговор
    Защо въобще тая коментира Радев ? А никога не е коментирала например Дубайския Шопар Дебелян.

    10:46 25.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове