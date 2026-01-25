Деница Сачева: Надеждата "Румен Радев" е просто един балон

Румен Радев все още не дава конкретика около политическия си проект. Това критикува в "Денят започва с Георги Любенов" Деница Сачева от ГЕРБ. По думите ѝ той носи на обществото празни надежди и ги определи като балон.
„9 години Радев прави предизборна кампания в президентството. Ние неколкократно сме го призовавали да излезе и да направи своя политически субект. Ние все още не знаем какво ще има той. Виждаме, че нещото, което не знаем дали ще е партия или движение, има свои членове, но все още няма своя структура, регистрация, име, платформа, идеология, екип. Всичко това е изключително важно за политиката и то е важно не за ГЕРБ, а за всички тези, които в момента смятат, че Румен Радев им носи надежда, защото в момента тази надежда е просто един балон. За да може да бъде материализирана и да можем да видим какво се крие зад всички тези гръмки фрази и морални монолози, ние трябва да видим малко повече конкретика. На този етап конкретика не виждаме“, обясни Деница Сачева.
Тя припомни, че Радев като президент е назначил 5 служебни правителства и е показал какви са вижданията му за екипи и политики.
„Почти 3 години той управляваше почти еднолично, защото беше президент и човекът, който определяше състава на МС.“
В тази връзка тя попита какво е постигнал той за тези 9 години:
„Ако го погледнем дори през призмата на президентската институция, Желю Желев изгради тази институция, Петър Стоянов имаше каузата децата от домове да имат бал, Георги Първанов е авторът на „Българската Коледа“, Росен Плевнелиев остави президентска библиотека, какво ни остави Румен Радев?“
Тя изтъкна, че е важно предизборната кампания да е максимално информативна, за да знаят хората какво могат да очакват.
„Всеки може да продава мечти, да помпа балони, въпросът е какво реално може да се случи и кои са хората, които са подготвени да управляват държавата, имат програми и екипи, кои са хората, които си вземат поука от грешките. В момента Румен Радев се опитва да представи като капитал нашите грешки, но ние се учим от нашите грешки, признаваме ги, докато всички наши грешки на Румен Радев тепърва му предстои да ги направи.“
Според нея е очевидно, че българските граждани вече няма да дадат абсолютно мнозинство при следващите избори. Затова трябва да се работи в коалиция, а не еднолично. По думите ѝ, ГЕРБ е добър пример в тази насока.
ГЕРБ няма отношение към датата на изборите, каза Сачева.
Тя коментира последните политически събития у нас и участието на България в международни инициативи за мир, включително Давос.
„Не виждам какво по-естествено от това България да подкрепи една инициатива за мир. България да бъде на масата на преговорите и на разговорите там, където се дискутира мира. Защото в много отношения смятам, че ние до този момент сме показали, поне що се отнася до хората от ГЕРБ, че по отношение на външната политика имаме много добри дипломати. Не случайно ГЕРБ е представен на много нива, включително и в различни европейски институции, докато колегите, които днес ни критикуват за нашите външнополитически решения, трудно биха могли да се похвалят дори с един контакт на живо, с който и да е било от основните хора, които в момента определят новия ред и новите правила. Погрешно се счита, че тази инициатива е насочена по някакъв начин срещу Европа, точно обратното“, каза Сачева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #31
10:22 25.01.2026
2 595612
10:22 25.01.2026
3 Факт
10:23 25.01.2026
4 гуци.то
10:23 25.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дааа
10:24 25.01.2026
7 ООрана държава
10:24 25.01.2026
8 мъдю
10:24 25.01.2026
9 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
С двадесет си виШи и прекрасно владеене на чужди езици?!
Стига, моля ви се!
10:25 25.01.2026
10 ФЕЙК
10:25 25.01.2026
11 Гост
10:25 25.01.2026
12 Сокола и Черепа
Коментиран от #20
10:26 25.01.2026
13 Ааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Радев няма да приеме нито един, който е бил част от ГЕРБ/ДПС. Задължително е да бъдат чисти хора, които не са омърсени...
Коментиран от #21
10:26 25.01.2026
14 Пинокио
10:26 25.01.2026
15 Дориана
10:27 25.01.2026
16 Аква
10:27 25.01.2026
17 Гост
10:27 25.01.2026
18 Прегорял сач
Балони са и всички антинародни партии досега. И Радев също има голями грехове.
10:28 25.01.2026
19 Връзка
10:28 25.01.2026
20 Ааа
До коментар #12 от "Сокола и Черепа":Това са Черепа, Сокола и прочие са фейлетони новини... Умишлено спускания от Шиши, за да хвърлят кал по президента Радев. Не вярвайте на фейкове....
10:29 25.01.2026
21 ами
До коментар #13 от "Ааа":като хората на доган например и тези от пп дб
10:29 25.01.2026
22 Партгенсек
10:31 25.01.2026
23 баце
10:31 25.01.2026
24 Онзи
10:34 25.01.2026
25 Света Водица
10:34 25.01.2026
26 ШЕФА
10:36 25.01.2026
27 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ТОВА СИ ЦАЧЕВА ЗНАЕ ТОВА СИ БАЕ.
ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ И ОПОРКИ КАЗАНИ И ОТ БОРИСОВ.
10:36 25.01.2026
28 покаяние
10:36 25.01.2026
29 маке
10:36 25.01.2026
30 Дон балон
10:38 25.01.2026
31 Балон
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Я се вижте вие как сте се надули, като балони от крадене и корупция. Палячовци!
10:39 25.01.2026
32 Балона е на снимката
10:40 25.01.2026
33 Азззззззз
Коментиран от #38
10:41 25.01.2026
34 БеГемот
10:41 25.01.2026
35 Варна
10:44 25.01.2026
36 пешо
10:45 25.01.2026
37 Лошоо
10:46 25.01.2026
38 Промяна
До коментар #33 от "Азззззззз":РОБЕ чакаш на някой си хахахахахаха робеееее много си го закъсал
10:46 25.01.2026
39 Дедо
10:46 25.01.2026