Дейвид Бекъм се подигра на сина си

Легендата на Манчестър Юнайтед Дейвид Бекъм не пропусна възможността да се пошегува със своя син Ромео, след като „червените дяволи“ постигнаха драматичен успех над Арсенал с 3;2 в неделя.

Победата на Юнайтед на стадион „Емиратс“ се оказа сериозен удар по амбициите на „артилеристите“ за титлата, докато възходът на „червените дяволи“ под ръководството на Майкъл Карик продължава.

Веднага след последния съдийски сигнал Бекъм публикува своя снимка от времето си в Юнайтед в Instagram, тагвайки Ромео, който е запален фен на Арсенал, с краткото: „Добре ли си, Ромео?“.

23-годишният му син обаче не остана длъжен. Той бързо отговори със скрийншот на класирането във Висшата лига и коментар: „Не се вълнувай толкова. Гледай дистанцията“, намеквайки, че Арсенал все още е по-напред в таблицата.

Въпреки забавната размяна на реплики между Дейвид и Ромео, семейство Бекъм преминава през труден период. Най-големият син, Бруклин (26 г.), е в обтегнати отношения с родителите си, твърдейки в официално изявление, че е бил „контролиран“ от тях през по-голямата част от живота си.

Според информация на Тhe Sun, Бруклин и съпругата му Никола Пелц са получили оферта за седемцифрена сума, за да напишат книга, в която да разкрият истината за скандалите около сватбата им. Междувременно по-малките братя Ромео и Круз публично застанаха на страната на родителите си.