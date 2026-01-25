Новини
Русия: Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас?
  Тема: Украйна

Русия: Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас?

25 Януари, 2026 16:21

Ние никога няма да разговаряме с нея, както и американците не да го правят, обяви Песков

Русия: Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Русия няма да води каквито и да било разговори с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас? Ние никога няма да разговаряме с нея, както и американците няма да го правят - това е очевидно. Какво остава да направим? Просто трябва да изчакаме тя да напусне поста си", каза Песков в коментар за руската държавна телевизия пред репортера Павел Зарубин.

Междувременно Кремъл съобщи, че руските въоръжени сили внимателно следят плановете на САЩ за създаване на противоракетен отбранителен щит "Златен купол", включително в контекста на ситуацията с Гренландия.

"Какъв точно ще бъде този купол? Срещу какви заплахи ще бъде насочен?", попита Песков. "Нямам никакво съмнение, че нашите военни ще наблюдават внимателно и ще анализират подробно тези планове."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз се чудя същото

    55 9 Отговор
    Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас? То тва няма 2 грама мозък вероятно

    Коментиран от #12, #23, #31, #44

    16:23 25.01.2026

  • 2 Българин..

    37 9 Отговор
    Тая И заМЙНЕТ НЕ СТАВА!

    Коментиран от #41

    16:24 25.01.2026

  • 3 Граф Сен Жермен

    35 7 Отговор
    Ами лесно! Въпрос на тарикатлък. Вземате една маймуна и я слагате до Кая. Започвате да обяснявате. Когато ви се стори, че маймуната е разбрала, значи и Кая е разбрала!

    16:24 25.01.2026

  • 4 ЕХ ПЕСКОВ

    10 17 Отговор
    КАК МОЖЕ ДА НЕ ХАРЕСВАШ КАЯ.МОЖЕ И ДА НЕ СТАВА ЗА МЯСТОТО КЪДЕТО СА Я СЛОЖИЛИ ( И НЕ Е САМО ТЯ) НО Е 100% ЖЕНА

    Коментиран от #10

    16:24 25.01.2026

  • 5 ЕС мирише на мърша

    36 7 Отговор
    И ние чакаме Урсула и Кая да се разкарат и ес да отиде там откъдето е дошъл!

    16:25 25.01.2026

  • 6 стоян георгиев

    33 8 Отговор
    Да, тая е куха като лейка! Отгоре на всичко друса и пие! Прилича на няква психарка прескочила оградата на някоя кумуна!

    16:25 25.01.2026

  • 7 БОЛШЕВИК

    23 8 Отговор
    Русия е с две стъпки напред с Буревестника, Посейдона, Солнцепека имат много техника амфибия и други оръжия където нямат аналог.

    Коментиран от #48

    16:26 25.01.2026

  • 8 12345

    28 5 Отговор
    И напълно правилно, Кая е тотално изплискала легена, загубила връзка с реалностите. Гонят я като краставо куче, любезно - Китай, САЩ, а Русия и го казват в лицето.

    С такива лидери, ЕС бавно, но сигурно си копае гроба, а грешките им ще ги плащеме ние и то години наред.

    16:26 25.01.2026

  • 9 Невъзможно

    24 5 Отговор
    е да общуваш с човек на който липсва интелект и е просто спуснат парашутист на някакъв пост но докато е падал парашутът не се е отворил.
    И това не важи само за Кая........

    16:27 25.01.2026

  • 10 татунчо 🍌

    24 7 Отговор

    До коментар #4 от "ЕХ ПЕСКОВ":

    Мене ако питаш не е нито жена , нито е за там , където е в момента . Грозна ,злонамерена и свадлива .

    Коментиран от #15

    16:27 25.01.2026

  • 11 Нито пък САЩ и Китай

    25 6 Отговор
    Ще говорят някога с Калас. От САЩ два пъти я гониха а за Китай има доживотен черен печат. Последният път в Китай без ескорт през товарният отсег я прекараха на изпроводяк. Позора и беше пълен след глупостите които надрънка първо в Япония а после и в Китай...

    16:27 25.01.2026

  • 12 Е как да няма 2 грама?

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "И аз се чудя същото":

    Нали трябва да диша и да пази равновесие.

    16:28 25.01.2026

  • 13 Злодеи под слънцето

    9 25 Отговор
    Да, чудно е наистина за какво да си говори г-жа Кая Калас с военнопрестъпници, затрили милиони човешки животи!

    16:29 25.01.2026

  • 14 Няма край руският позор!

    13 18 Отговор
    Песков целува членя на Тръмп

    16:29 25.01.2026

  • 15 ха-ха 😝

    19 8 Отговор

    До коментар #10 от "татунчо 🍌":

    Естонски бок.....лук !

    Коментиран от #49

    16:29 25.01.2026

  • 16 Както винаги

    10 17 Отговор
    Руснаците отговарят без някой да ги пита.

    Коментиран от #18, #45

    16:31 25.01.2026

  • 17 Руските

    7 18 Отговор
    изроди се чудят защо хората се държат с тях като с изроди!? Много просто - защото сте изроди!

    16:32 25.01.2026

  • 18 12345

    6 8 Отговор

    До коментар #16 от "Както винаги":

    Ами журналистът го попита, а вие пак като няма по какво да плюете си показвате рогата, ама на тъпотата ;–).

    16:33 25.01.2026

  • 19 Сатана Z

    20 7 Отговор
    Мен лично ме е срам,че е възможно такава глупава женица изобщо да се навърта в ЕК,па камо ли като външен министър.

    16:34 25.01.2026

  • 20 Руснак и Ром от дума НЕ разбират

    8 13 Отговор
    Само от Лупкаме

    Украйна се справя наистина добре във вразумяването на тъпитеРуснаци

    16:34 25.01.2026

  • 21 Ъхъ!!!

    7 13 Отговор
    То щото Кая Калас се е засилила да говори с военнопрестъпници и крадци! Ама то, така е - гроздето е кисело.

    Коментиран от #40

    16:34 25.01.2026

  • 22 Българин

    8 15 Отговор
    Щим руските фашисти говорят така за Кая, значи същата си върши много добре работата.

    16:35 25.01.2026

  • 23 Хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "И аз се чудя същото":

    А ти машоумнии троле и ...... имаш много мозък в тиквата си.

    16:36 25.01.2026

  • 24 Ехеее😂

    9 14 Отговор
    В сравнение с пияната Медведка, Калас е истински гений 😂

    16:36 25.01.2026

  • 25 А где

    5 5 Отговор
    Никакая Калас ? А где она, где е тая шматка ?

    Коментиран от #37

    16:37 25.01.2026

  • 26 Казуар

    7 7 Отговор
    Как може нещо да се обсъжда с Путин.

    16:38 25.01.2026

  • 27 Българин

    6 6 Отговор
    Тук отново се е напълнило със смахнати тролове копейкаджии.

    16:38 25.01.2026

  • 28 Анонимен

    2 2 Отговор
    Русия явно не обсъжда!

    16:38 25.01.2026

  • 29 Ха,ха

    2 8 Отговор
    Е ,а кажи ми, с тая от къде беше латва, литва ,бъркам ги

    16:40 25.01.2026

  • 30 Ей на

    3 3 Отговор
    И аз се чудя с вас как може да се преговаря, но на, намери се един олигофрен с червена коса да го направи

    16:41 25.01.2026

  • 31 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "И аз се чудя същото":

    Има повече ,цели 50 грама. Гръбначен.

    16:42 25.01.2026

  • 32 Винкело

    2 1 Отговор
    Естествено. Все едно ние да пратим Елисавета Белобрадова са обсъжда споровете с Македония.

    16:42 25.01.2026

  • 33 Путине, Путине...

    3 3 Отговор
    Ракети на Кая бомбят Русия

    16:42 25.01.2026

  • 34 хаха🤣

    5 3 Отговор
    Тия Факти ще ни попилеят от смях 🤣 какви са тия квадратни руски чотури на снимката, личи си че нямат мозък и на половин кокошка..🤣🤣🤣

    16:43 25.01.2026

  • 35 Ами

    2 4 Отговор
    Крайно време е това недоразумение наречено ЕС да се разтури и да се
    потърси някакво по-разумно сътрудничество между европейските държави.
    Нещо ... което да е полза на европейските граждани, а не в тяхна вреда.

    16:43 25.01.2026

  • 36 Така света

    1 1 Отговор
    ще изрита всички продажни подлоги на Европа и Европа ще става все по изолирана.

    16:43 25.01.2026

  • 37 Кая Калас външен комисар на ЕС

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "А где":

    Кой ли бомби Путин с ракети на ЕС.?????

    Коментиран от #43

    16:43 25.01.2026

  • 38 Путине, Путине...

    4 3 Отговор
    Кво ша преговарял бе. ЕС направо та бомби.

    16:45 25.01.2026

  • 39 Град Козлодуй

    3 2 Отговор
    Двама клепари.

    Коментиран от #42

    16:46 25.01.2026

  • 40 А с американците говори ли?

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъ!!!":

    Или с някой друг въобще?
    Само плюе от триббуната.

    16:46 25.01.2026

  • 41 Нека да пиша

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин..":

    Прати майка ти да е научи да бозае.... Но вие ходите да бозаете дрежно ...

    16:47 25.01.2026

  • 42 Недей така за клепарите

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй":

    щото един клепар и една клепарка са те създали.
    Имай уважен иекъм тях.

    16:47 25.01.2026

  • 43 Как

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Кая Калас външен комисар на ЕС":

    така на ЕС ? На ЕССР !

    16:48 25.01.2026

  • 44 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "И аз се чудя същото":

    Заглавието е вярно, верен е и твоя коментар..... Русия няма да преговаря с фашисткото ръководство на европейският тоталитарен и колониален съюз, това е неоспорим факт.... В Аляска на 15-ти август са се разбрали..... Въпросът е какви отстъпки е направила Русия и Какво е обещал бай Дончо от обора..... Не знаем, но ще разберем като видим как се нареждат нещата....... Въпросът с Одеса е интересен и ако поти не вземе Одеса руснаците трудно ще му го простят....

    Коментиран от #47, #51, #53

    16:48 25.01.2026

  • 45 Еми така се получава

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Както винаги":

    с държавата Русия, която изгуби цялото си влияние, не че е било голямо, само в 4-5 държави, но все пак. Тръмп, разбира се, допринесе много за унизителната позиция на Русия в момента. И така, когато една държава загуби авторитета и влиянието си, дори и да не са били кой знае какво, започва да прави изявления, без никой да я пита, с цел да създава впечатление, че казаното от нея има някакво значение.
    Много тъжна е руската действителност.

    16:49 25.01.2026

  • 46 Путине, Путине...

    3 2 Отговор
    Бъди мъж бе...шубе ли те е от Кая.

    Коментиран от #52

    16:49 25.01.2026

  • 47 Разбрали са се

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Европеец":

    Оръжие на Тръмп да избива руснаци до последно., а Путин да са ръкува с....Тръмп.

    16:51 25.01.2026

  • 48 Град Козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Много грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    16:51 25.01.2026

  • 49 По-добре

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "ха-ха 😝":

    От колкото руска к0вра

    16:51 25.01.2026

  • 50 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Аз се чудя как въобще може да се преговаря и обсъжда нещо с Буданов террорист N1, пък не знам Песков кво се е загрижил за Кая. Как, как Русия се докара до това унизително положение ?

    Коментиран от #54

    16:54 25.01.2026

  • 51 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Европеец":

    Кой па се интересува от твоят коментар?

    16:54 25.01.2026

  • 52 Той от зеления

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Путине, Путине...":

    Бяга като дявол от тамян. Винаги съм го казвал, че пудинг не е никакъв мъж. Един път не отиде до фронта да влезне в окопа и да поздрави някой войник. Нито един път! Само облича една прашасала униформа и се прави на руски маршал, чиято армия за нищо не става. Разпад на руската кочина и свобода на народите затворени в нея.

    16:54 25.01.2026

  • 53 "Операциите на САЩ нанасят огромен

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Европеец":

    и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    16:55 25.01.2026

  • 54 Отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Владимир Путин, президент":

    Че тя Русия за нищо не става, другарю възрожденец

    16:55 25.01.2026

  • 55 С Вас пък

    0 0 Отговор
    Кой иска да разговаря бре Руски Терористи?


    Хахахахаха

    А Внимателно ли наблюдавате Танкерите
    Като ги конфискуват
    Песков ,Цирей миризлив ?

    Купола щели да наблюдават .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    16:56 25.01.2026

