Русия: Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас?

Русия няма да води каквито и да било разговори с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас? Ние никога няма да разговаряме с нея, както и американците няма да го правят - това е очевидно. Какво остава да направим? Просто трябва да изчакаме тя да напусне поста си", каза Песков в коментар за руската държавна телевизия пред репортера Павел Зарубин.
Междувременно Кремъл съобщи, че руските въоръжени сили внимателно следят плановете на САЩ за създаване на противоракетен отбранителен щит "Златен купол", включително в контекста на ситуацията с Гренландия.
"Какъв точно ще бъде този купол? Срещу какви заплахи ще бъде насочен?", попита Песков. "Нямам никакво съмнение, че нашите военни ще наблюдават внимателно и ще анализират подробно тези планове."
