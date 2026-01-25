Русия: Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас?

Русия няма да води каквито и да било разговори с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас? Ние никога няма да разговаряме с нея, както и американците няма да го правят - това е очевидно. Какво остава да направим? Просто трябва да изчакаме тя да напусне поста си", каза Песков в коментар за руската държавна телевизия пред репортера Павел Зарубин.

Още новини от Украйна

Междувременно Кремъл съобщи, че руските въоръжени сили внимателно следят плановете на САЩ за създаване на противоракетен отбранителен щит "Златен купол", включително в контекста на ситуацията с Гренландия.

"Какъв точно ще бъде този купол? Срещу какви заплахи ще бъде насочен?", попита Песков. "Нямам никакво съмнение, че нашите военни ще наблюдават внимателно и ще анализират подробно тези планове."