Огромна трагедия за ултрасите на Левски: българин загина на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Огромна трагедия за ултрасите на Левски: българин загина на фронта в Украйна

25 Януари, 2026 11:05 2 252 90

Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат, посочиха от фракцията "София Запад"

Огромна трагедия за ултрасите на Левски: българин загина на фронта в Украйна - 1
Снимка: Sofia West
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромна трагедия за феновете на Левски! Втори техен привърженик загина на фронта в Украйна, предаде bTV.

За това съобщиха от ултрас фракцията "София Запад" в своите канали в социалните мрежи. Феновете не дават подробности за кончината и за личността на загиналия.

"Завинаги един от нас"

"Почивай в мир, брат! Завинаги един от нас", пишат от "София Запад" в "Инстаграм". От публикацията във "Фейсбук" става ясно, че загиналият се казва Мишо.

"Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат!", добавят там феновете.

Част от привържениците почетоха паметта на загиналия с още негови снимки. Един от коментарите под публикацията гласи "Вече са заедно със Светльо! Слава на героите!"

В случая става дума за 31-годишния Светослав Славков, който в началото на 2024 г. загина в битката в Купянск в Украйна. На фронта в Украйна често се срещат футболни ултраси, като голяма част от тях подкрепят Динамо Киев.


  • 1 Лост

    125 13 Отговор
    Да не е ходил насила,че да го мислим и него.

    Коментиран от #17, #41

    11:07 25.01.2026

  • 2 Българин

    24 125 Отговор
    Слава на героя!

    Коментиран от #12

    11:09 25.01.2026

  • 3 ХиХи

    113 8 Отговор
    То там не е като да биеш баби пред ПСА, рсзо не прощава

    Коментиран от #11

    11:09 25.01.2026

  • 4 А50

    85 8 Отговор
    Е какво да каже човек за тази агитка. ДАНС има какво да проверяват там

    11:11 25.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И нямало фашисти ли?

    66 10 Отговор
    Адът е за него. Горките родители, за тях ада е на яве.

    11:13 25.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тъжно

    88 8 Отговор
    И все пак майка си ли е търсил там??Не ,не е .Търсил е пари и добро заплащане.стига сте говорили глупости.Херои какви герои отишли да се бият за пари в чужда държава.

    11:14 25.01.2026

  • 10 Хохо Бохо

    79 7 Отговор
    Наемничеството е престъпление по българските и не само закони. Едно говедо по-малко...ма те са си и тъпи по рождение

    11:14 25.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    66 6 Отговор

    До коментар #3 от "ХиХи":

    Този палеше жени на Паметника на Съветската армия.

    Коментиран от #38, #67

    11:15 25.01.2026

  • 12 Кокорчо и Гнома

    77 9 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    "Героят", който е отишъл за пари, е намерил това, което е търсил!

    Коментиран от #30

    11:15 25.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    49 2 Отговор
    Много хора от агитката на Левски си останаха там.

    11:16 25.01.2026

  • 14 БеГемот

    9 35 Отговор
    Изглежда интелигентно момче ....

    11:16 25.01.2026

  • 15 Хич не ми дреме за тоя нацист

    69 7 Отговор
    Каквото търсил-намерил. Отишъл е да убива и си го е намерил.

    11:16 25.01.2026

  • 16 Даниел Немитов

    11 77 Отговор
    Лека му пръст на Човека! Загинал е за свобода, а както е казал Христо Ботев: "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира"!

    Коментиран от #27

    11:17 25.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Верно ли бе

    18 2 Отговор
    Ми той ма .

    11:18 25.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 az СВО Победа 80

    39 9 Отговор
    Един нацист по-малко!

    Иначе: "САМО ЛЕВСКИ!"

    11:19 25.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 !!!?

    6 55 Отговор
    Само Левски и свобода на Украйна !

    11:20 25.01.2026

  • 23 зИленски

    37 4 Отговор
    Майка ти ли търсиш там ?!?!

    11:20 25.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Евродебил

    50 5 Отговор
    Отишъл е там наркомана заради мерака да убива руснаци и да поприпечели нещо за дилърите.Получил е точно каквото е търсил.Дай боже и останалите жълтопаветници и евроатлантици да го последват.И много поздрави да прати на Бандера.

    11:23 25.01.2026

  • 26 Геро

    34 4 Отговор
    Умрело говедо наркоман!

    11:24 25.01.2026

  • 27 По физиото ще ги

    37 5 Отговор

    До коментар #16 от "Даниел Немитов":

    Познаете. И там не е отишъл за свобода да се бори а за пари и при един наркозависим кът него. То тука в България свобода няма той отишъл окраина да освобождава. Бий се тука освободи ни от МУШИКИ и крадци.

    11:25 25.01.2026

  • 28 Ъъъъ

    6 46 Отговор
    Загиналите в борбата срещу руския фашизъм, никога не умират!

    11:25 25.01.2026

  • 29 БАРС

    36 3 Отговор
    ТОЧНО ТАКИВА САМО ЧЕ УКРАИНСКИ УЛТРАСИ БЯХА НА МАЙДАНА И ХВЪРЛЯХА ХАЖИГАТЕЛНИ Смеси ПО ПОЛИЦИЯТА ТОГАВА .СЪЩИТЕ ТИЯ УЛТРАСИ КОГАТО СЕ ИГРА СРЕШАТА МЕЖДУ ХАРКОВ И ОДЕСА ПО ФУТБОЛ ,В ОДЕСА ЗАПАЛИХА И ЖИВИ ИЗГОРИХА ОКОЛО 50 ЧОВЕКА МЕЖДУ ТЯХ ИМАШЕ И ДЕЦА.ДАЖЕ ГЛЕДАХ КАК ЕДИН ДЕБЕЛ УЛТРАС СТРЕЛЯ ПО ПРОЗОРЦИТЕ С МАКАРОВ КОГАТО ИСКАХА ЛА СЕ СПАСЯВАТ ХОРАТА ОТ ПОЖАРА А МОЖЕШЕ И ДА СЕ СПАСЯТ НЕ МАЛКО.ДА ВСИЧКО ТОВА БЕШЕ РОДГОТВЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО УЛТРАСИТЕ ОТ ХАРКОВ БЯХА ВЪРОЖЕНИ С ЛОПАТКИ ВОЙНИШКИ ДАЖЕ И КАСКИ ТМАХА НА ГЛАВИТЕ ТА ПО ВРЕМЕ НА ПАУЗАТА ПОЧТИ ЦЕЛИЯТ СТАДИОН СЕ БЕШЕ ИЗПРАЗНИЛ ОТ УЛТРАСИТЕ НА ХАРКОВ .ТА ТОЯ НЕ ГО ЖЯЛЯ ЗА ДА ОТИДЕ ТАМ ЗНАЧИ Е СЪЩИЯТ КАТО ТЕХНИТЕ А ИМА ДРУГО ДОЛНАТА ТАМ Е ПО ЕФТИНА ТА И МОЖЕ И БЕЩПЛАТНА ТА И ЗАТОВА Е ОТИШЪЛ.

    Коментиран от #42

    11:26 25.01.2026

  • 30 Ъъъъ

    10 33 Отговор

    До коментар #12 от "Кокорчо и Гнома":

    Всички рашисти на фронта са за пари, копей!

    11:26 25.01.2026

  • 31 Алчен

    36 7 Отговор
    За пари отишъл да убива хора но съдбата го изпреварила

    11:28 25.01.2026

  • 32 Джи

    33 7 Отговор
    Още един кръвожадник отишъл да убива, си го е намерил! Слава на бога, че е раздал справедливост!

    11:28 25.01.2026

  • 33 Aлфа Bълкът

    4 11 Отговор
    Лека му пръст на момчето, но щом е бил част от фракциите независимо на кой отбор, винаги ще остане едно "НО" за него.

    11:29 25.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Русия е нашия 🇧🇬 освободител

    35 5 Отговор
    Денят е по-добър без такива човешки от.........ци. На никого няма да липсва. Каквото е търсил, намерил е. Те украинците бягат от там, той отишъл на интересен да се прави. Е вече нито е интересен, нито е жив. Отишъл хора да убива, а не му е светнало под кубето, че вероятността и него да го свитнат е доста голяма, както очевидно се е случило. Има ли още русофоби, за да го последват ?

    11:29 25.01.2026

  • 36 СССРБарета

    24 5 Отговор
    Един фашист по-малко е радостна новина!

    11:30 25.01.2026

  • 37 Къде

    25 4 Отговор
    е трагедията ?

    11:31 25.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гост

    29 0 Отговор
    Обикновен наемник. Трудова злополука.

    11:32 25.01.2026

  • 41 Манивела

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Ти как ще го мислиш, като нямаш с какво?!

    11:33 25.01.2026

  • 42 БАРС

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "БАРС":

    ИСКАХ ДА НА ПИША ДОЛНАТА Е БЕЗПЛАТНА В УКРАИНА НА ФРОНТА .

    11:34 25.01.2026

  • 43 баце

    23 1 Отговор
    Отишъл да трепе, но го утрепали. Това положението.

    11:34 25.01.2026

  • 44 Тома

    20 1 Отговор
    Там бялото на фронта е в неограничено количество писал светльо преди да предаде богу дух

    11:35 25.01.2026

  • 45 Русия е нашия 🇧🇬 освободител

    19 2 Отговор
    Има ли още мераклии да громят "лошите руснаци"? Хайде не се срамувайте хващайте пътя на този ултрас и към украинския фронт бегом марш. Сега е момента русофоби, на никого няма да липсвате. Май не ви стиска,а ? Диванните "специалисти" с клавиатурата ги борят, че там от фронта ги връщат, ако изобщо ги върнат с краката напред.

    Коментиран от #49

    11:38 25.01.2026

  • 46 Механик

    19 1 Отговор
    Каква прекрасна новина!!! Браво!
    Днес един, утре десет!!!
    Амин!

    11:40 25.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ВЕЧНА ЩЕ

    2 23 Отговор
    Е СЛАВАТА НА ЗАГИНАЛИТЕ В БИТКА СРЕЩУ РУСКАТА ТИРАНИЯ И ПОТИСНИЧЕСТВО ! ТОЗ,КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА СВОБОДА,ТОЙ НЕ УМИРА ! ! !

    Коментиран от #60

    11:41 25.01.2026

  • 49 Как пък

    3 15 Отговор

    До коментар #45 от "Русия е нашия 🇧🇬 освободител":

    Не чухме една копейка да е отишла да воюва на страната на братишките

    Коментиран от #53, #56

    11:42 25.01.2026

  • 50 Мимч

    18 1 Отговор
    И аз съм левскар,но тоя какъв го дири там на фронта.Каквото е търсил,намерил го е....

    11:42 25.01.2026

  • 51 Тц тц тц тц

    15 1 Отговор
    Горкия. И той не успя да разбие Русия ха ха

    11:43 25.01.2026

  • 52 Тъпо парче

    17 2 Отговор
    Бандеросите са пратили балъка на сигурна смърт. А, той отишъл да се прави на мъж и да си прави селфита, без да знае какво го чака.. И все пак- Бог да го прости!

    Коментиран от #58

    11:45 25.01.2026

  • 53 Механик

    12 1 Отговор

    До коментар #49 от "Как пък":

    Гледат от те бе. И ти седиш на топло в БГ и браниш родната си Украина в която няма ток, топло, вода и БОЙЦИ.

    11:46 25.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Чудесно

    6 0 Отговор
    Супер

    11:48 25.01.2026

  • 56 Русия е нашия 🇧🇬 освободител

    13 0 Отговор

    До коментар #49 от "Как пък":

    Няма и да чуете. Като гледам нямат нужда от помощ, добре се справят момчетата даже и с наемниците бая отлетяха. Фактите не говорят ли сами, че трябва да ти го напиша в прав текст? Това, че съм срещу фашизма не ме прави русофил, но щом така ти харесва нямам против определяй ме като такъв.
    Бих се бил за България и за никого другиго, а най вече срещу фашисти.
    Сега стана ли ти ясно или ти е трудно да го осмислиш? Питам, защото за такива като теб всеки, който не е с фашагите е русофил.
    И да благодарен съм на руснаците, че днес съм българин, ако вдяваш кво ти казвам.

    11:49 25.01.2026

  • 57 Бай онзи

    12 0 Отговор
    Изживявал се е като Рамбо.Каквото търсил,това намерил.

    11:50 25.01.2026

  • 58 Много тъпо даже

    8 0 Отговор

    До коментар #52 от "Тъпо парче":

    Тоя няма дори опит в стрелба освен на Кътнър Страйк

    11:50 25.01.2026

  • 59 Увоʼ94

    10 0 Отговор
    Има нещо сбъркано в такива рамбовци с пушки в ръце позиращи с усмивка на фронта. Ако някой от тях беше в родната ни казарма за 18 месеца като мен, щеше да знае че оръжието се носи със чест и войната не е за хвалба а погубва животи.

    Коментиран от #63, #66

    11:50 25.01.2026

  • 60 Булдог

    7 0 Отговор

    До коментар #48 от "ВЕЧНА ЩЕ":

    За ,, славата" не знам но глупоста е Вечна!

    11:51 25.01.2026

  • 61 Обективен

    3 0 Отговор
    Дано да се оправи.

    11:53 25.01.2026

  • 62 Кирил

    1 12 Отговор
    Слава на Украйна
    Слава на героите

    11:54 25.01.2026

  • 63 УВО,88

    1 8 Отговор

    До коментар #59 от "Увоʼ94":

    А купейките всичките са „служили”
    В строителни ...транспортни„ войски ”и к.е.ч. ...

    11:55 25.01.2026

  • 64 9689

    5 0 Отговор
    Да бе мирно стояло.............

    11:55 25.01.2026

  • 65 Стършел

    5 0 Отговор
    А пък уефски 1914 кога ще нарами ,, пушката", или пък да отиде да ,, трепе " руснаци със коментарите си!

    11:56 25.01.2026

  • 66 Русия е нашия 🇧🇬 освободител

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Увоʼ94":

    Такива като този и разните му там ултрасчета, ако ги натикат, както беше навремето 2 години в казармата, щяха да ореват света, колко е страшно и гадно там, но иначе селфи с автоматичното оръжие и крива усмивка на пишман тарикат голЕм го прави.
    Е нито е голЕм, нито е тарикат и вече не е и жив. ГолЕма работа е шЪ знаете. Хайде поредните "тарикати" да хващат пътя към украинския фронт и тях да ги видим до кога ще ги бъде.

    11:56 25.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Христо

    9 1 Отговор
    Предлагам, че в самата агитката има някакви емисари, които подлъгват глупави, назобени момчета, обещават им чудеса и ги уреждат за пушечно месо в Украйна. И си вземат добри пари за всяка бройка, разбира се.

    11:57 25.01.2026

  • 69 Дааа

    9 1 Отговор
    Има още доста като него останали в пръстта на фронта, но не се коментират. Един ден ще има мемориален камък за тях от Пасито е евроантлантистите ха ха ха

    12:01 25.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Смешник

    8 1 Отговор
    То туй да не е игра да цъкаш пред екрана със сандвич в ръка. Бум и си чао.

    12:02 25.01.2026

  • 72 незнайко

    3 1 Отговор
    БРАВО спечелил е много пари като е отишъл да убива защото не е можел да прави нищо друго . Все пак за умрелите или добро или нищо !

    12:04 25.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ккк

    2 0 Отговор
    Кво дири там тоя идиот, прости та прости хора за пари живота си давате нямам думи

    Коментиран от #78

    12:05 25.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Динамо Москва

    2 0 Отговор
    Колко още полирани мозъка трябва да загинат за да разберат останалите че подкрепят грешното Динамо?!

    12:08 25.01.2026

  • 78 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ккк":

    загинал е за свободата на украина, докато украинците си гледат кефа по европа

    12:09 25.01.2026

  • 79 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Сигурно някой цесекар го е свитнал, да знаеш 😄😄😄

    Коментиран от #83

    12:09 25.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Не е загуба за норамлните хора":

    Ми той умрял ма.

    12:11 25.01.2026

  • 82 Обективен

    1 0 Отговор
    В българия имаше 1 русо, фоб, и те му пръснаха мозъка край Купянск.

    Коментиран от #85, #86

    12:12 25.01.2026

  • 83 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ха ха ха ха":

    Рядко Проzто парче,правен си с лопата.

    12:12 25.01.2026

  • 84 ХиХи

    0 0 Отговор
    Говядата издържат среддно по три дни на фронта. Убау фсичките там да идат. Оня предния опази ли Авдеевка? Фронта вече на 200 км западно

    12:13 25.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 На тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Обективен":

    Семката ти едногънкова в ауспуха.

    12:14 25.01.2026

  • 87 Лека му пръст

    0 1 Отговор
    Дано е утрепал много орки!

    12:15 25.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Тотал щета

    0 0 Отговор
    Всички ей такива нефелни ултрасчета, независимо дали са "фенове" на "Левски", двете ЦСКА-та, Локо Пд, Ботев Пд, и други български отбори развалиха атмосферата по стадионите, а и отвратиха стотици хиляди любители на футбола.

    Привърженик съм на "Левски" откак се помня, но вече може би 20 години не съм стъпвал на "Герена" именно заради такива пишман-нацисти. Пишман, пишман, но тези ултрас-сборища са нищо по-малко от паравоенни организации, които служат на тежката организирана престъпност. Точно такива като този, и хиляди подобни са гавази и момчета за всичко на такива като Банкята, Шиши, Доганя, и прочие "герои" на прехода.

    И именно такива нацита най-обичат да нападат мирни хора, жени, деца. Окото им не мига да извършват зверства, най-вече заради тежките си психологически травми, и индоктринирането им от "босове" като горепосочените. Такива животни няма да се поколебаят, и с радост ще следват т.нар. "Учебник за палачи" от времето на фашистката власт в България, и то най-вече срещу собствения си народ. Жалко е за младия живот, и дано Бог го прости! Но нацизмът трябва да бъде изкореняван, и то от корен! Човеконенавистниците, които и в България са доволно много трябва или да се променят, или да бъдат пресечени изцяло!

    12:16 25.01.2026

  • 90 тиквенсониада

    0 0 Отговор
    И какъв е бил смисъла ?

    12:19 25.01.2026

