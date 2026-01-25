Огромна трагедия за ултрасите на Левски: българин загина на фронта в Украйна

Огромна трагедия за феновете на Левски! Втори техен привърженик загина на фронта в Украйна, предаде bTV.
За това съобщиха от ултрас фракцията "София Запад" в своите канали в социалните мрежи. Феновете не дават подробности за кончината и за личността на загиналия.
"Завинаги един от нас"
"Почивай в мир, брат! Завинаги един от нас", пишат от "София Запад" в "Инстаграм". От публикацията във "Фейсбук" става ясно, че загиналият се казва Мишо.
"Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат!", добавят там феновете.
Част от привържениците почетоха паметта на загиналия с още негови снимки. Един от коментарите под публикацията гласи "Вече са заедно със Светльо! Слава на героите!"
В случая става дума за 31-годишния Светослав Славков, който в началото на 2024 г. загина в битката в Купянск в Украйна. На фронта в Украйна често се срещат футболни ултраси, като голяма част от тях подкрепят Динамо Киев.
Коментиран от #17, #41
Коментиран от #12
Коментиран от #11
До коментар #3 от "ХиХи":Този палеше жени на Паметника на Съветската армия.
До коментар #2 от "Българин":"Героят", който е отишъл за пари, е намерил това, което е търсил!
Коментиран от #27
Евродебил
По физиото ще ги
До коментар #16 от "Даниел Немитов":Познаете. И там не е отишъл за свобода да се бори а за пари и при един наркозависим кът него. То тука в България свобода няма той отишъл окраина да освобождава. Бий се тука освободи ни от МУШИКИ и крадци.
11:25 25.01.2026
Коментиран от #42
До коментар #12 от "Кокорчо и Гнома":Всички рашисти на фронта са за пари, копей!
Алчен
Джи
Aлфа Bълкът
СССРБарета
Коментиран от #49
46 Механик
Днес един, утре десет!!!
Амин!
11:40 25.01.2026
Коментиран от #60
Как пък
До коментар #45 от "Русия е нашия 🇧🇬 освободител":Не чухме една копейка да е отишла да воюва на страната на братишките
Коментиран от #53, #56
11:42 25.01.2026
Механик
До коментар #49 от "Как пък":Гледат от те бе. И ти седиш на топло в БГ и браниш родната си Украина в която няма ток, топло, вода и БОЙЦИ.
11:46 25.01.2026
Русия е нашия 🇧🇬 освободител
До коментар #49 от "Как пък":Няма и да чуете. Като гледам нямат нужда от помощ, добре се справят момчетата даже и с наемниците бая отлетяха. Фактите не говорят ли сами, че трябва да ти го напиша в прав текст? Това, че съм срещу фашизма не ме прави русофил, но щом така ти харесва нямам против определяй ме като такъв.
Бих се бил за България и за никого другиго, а най вече срещу фашисти.
Сега стана ли ти ясно или ти е трудно да го осмислиш? Питам, защото за такива като теб всеки, който не е с фашагите е русофил.
И да благодарен съм на руснаците, че днес съм българин, ако вдяваш кво ти казвам.
11:49 25.01.2026
Много тъпо даже
До коментар #52 от "Тъпо парче":Тоя няма дори опит в стрелба освен на Кътнър Страйк
11:50 25.01.2026
Булдог
До коментар #48 от "ВЕЧНА ЩЕ":За ,, славата" не знам но глупоста е Вечна!
11:51 25.01.2026
УВО,88
До коментар #59 от "Увоʼ94":А купейките всичките са „служили”
В строителни ...транспортни„ войски ”и к.е.ч. ...
11:55 25.01.2026
Русия е нашия 🇧🇬 освободител
До коментар #59 от "Увоʼ94":Такива като този и разните му там ултрасчета, ако ги натикат, както беше навремето 2 години в казармата, щяха да ореват света, колко е страшно и гадно там, но иначе селфи с автоматичното оръжие и крива усмивка на пишман тарикат голЕм го прави.
Е нито е голЕм, нито е тарикат и вече не е и жив. ГолЕма работа е шЪ знаете. Хайде поредните "тарикати" да хващат пътя към украинския фронт и тях да ги видим до кога ще ги бъде.
11:56 25.01.2026
Коментиран от #78
хахаха
До коментар #75 от "Ккк":загинал е за свободата на украина, докато украинците си гледат кефа по европа
12:09 25.01.2026
Ти си
До коментар #79 от "Ха ха ха ха":Рядко Проzто парче,правен си с лопата.
12:12 25.01.2026
На тебе
До коментар #82 от "Обективен":Семката ти едногънкова в ауспуха.
12:14 25.01.2026
89 Тотал щета
Привърженик съм на "Левски" откак се помня, но вече може би 20 години не съм стъпвал на "Герена" именно заради такива пишман-нацисти. Пишман, пишман, но тези ултрас-сборища са нищо по-малко от паравоенни организации, които служат на тежката организирана престъпност. Точно такива като този, и хиляди подобни са гавази и момчета за всичко на такива като Банкята, Шиши, Доганя, и прочие "герои" на прехода.
И именно такива нацита най-обичат да нападат мирни хора, жени, деца. Окото им не мига да извършват зверства, най-вече заради тежките си психологически травми, и индоктринирането им от "босове" като горепосочените. Такива животни няма да се поколебаят, и с радост ще следват т.нар. "Учебник за палачи" от времето на фашистката власт в България, и то най-вече срещу собствения си народ. Жалко е за младия живот, и дано Бог го прости! Но нацизмът трябва да бъде изкореняван, и то от корен! Човеконенавистниците, които и в България са доволно много трябва или да се променят, или да бъдат пресечени изцяло!
12:16 25.01.2026
