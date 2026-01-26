Новини
Крими »
Разкриха грабеж на златарско ателие за 340 хил. лв. в София

Разкриха грабеж на златарско ателие за 340 хил. лв. в София

26 Януари, 2026 14:56 868 2

  • сдвр-
  • грабеж-
  • златарско ателие

Задържани са трима мъже

Разкриха грабеж на златарско ателие за 340 хил. лв. в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разкриха грабеж на златарско ателие в София, при който са откраднати близо 1,8 килограма златни бижута на стойност около 340 000 лева. Престъплението е извършено на 15 май миналата година от трима маскирани мъже. Задържаните са на 21, 25 и 34 години. Двама от тях са осъждани.

По данни на СДВР извършителите действали организирано, използвали краден автомобил, с който пристигнали на мястото. След грабежа го запалили, за да прикрият следите си. Двама от тях разбили витрините и отнели златните накити, докато третият осигурявал отстъплението.

„Използвани са всички оперативни способи, включително специални разузнавателни средства, за да бъдат събрани достатъчно доказателства“, заяви главен комисар Любомир Николов от СДВР. Разследването показва, че мотив за грабежа са големи парични дългове на обвиняемите, които трябвало да се изплатят в кратки срокове.

Те са задържани за срок до 72 часа, а прокуратурата е внесла искания за постоянен арест. За престъплението се предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и конфискация на част от имуществото.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    3 0 Отговор
    Че ВСС ги краде тия пари седмично!
    Но тях никой не ги разкрива!

    15:00 26.01.2026

  • 2 Спецназ

    4 0 Отговор
    Полицаите не са ги хванали по следа!
    ФАКТ!

    Хванали са първо лихварите на които бандитите са
    пласирали златото или върнали стар дълг все тая и

    ония са ги изпели на ченгетата за сделка с условна.

    НАКИЧИЛИ ги по къщи и коли със подслушватели и събрали СРС- та,
    малоумниците как се карали и делили плячката навремето.

    Така се действа при бандитите- там "Брат" нЕма, когато искаш да излезеш от кашата!
    ФАКТ!

    15:03 26.01.2026