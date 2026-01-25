EUvsDisinfo: Зимата като оръжие: как проруските медии оправдават ударите срещу украинската енергийна инфраструктура (оригинално заглавие: Weaponising winter: how pro-Russian outlets justify strikes against Ukrainian energy infrastructure)

Зимните атаки на Русия срещу енергийни съоръжения на Украйна имат за цел да принудят страната да се предаде пред лицето на студа. Руските дезинформационни наративи оправдават тези атаки и обвиняват украинското ръководство за тях.

Пречупване на украинската съпротива

Русия се възползва от жестоката студена вълна, обхванала Украйна, за да причини тежки страдания на украинските граждани като атакува енергийната инфраструктура на страната. Наред с други удари, на 9 януари Русия предприе масивно нападение с ракети и дронове срещу Киев и околностите му, насочена срещу енергийни съоръжения, осигуряващи отопление на жителите на града. В нощта на 14 януари температурата в Киев се понижи до 17 градуса под нулата, след като тази и други атаки лишиха голяма част от столицата от електроенергия. В отговор, на 15 януари украинският президент Володимир Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор.

Въпреки че оттогава електрозахранването е възстановено до голяма степен, украинците разбират, че тези продължителни атаки са опит да ги принудят да се предадат. Тази зима ударите на руснаците са по-интензивни от преди, а един украински официален представител нарече атаките „опит да се сломи народът“. Но жителите на Киев удържат въпреки студа. Както една жена казва пред репортер: „Ситуацията е много трудна, но по-добре да живеем в студ и мрак, отколкото под руски ботуш.“

Виновни са жертвите

В разгара на това страдание Кремъл продължава дългогодишната си кампания за манипулиране на информация и чуждестранна намеса – обвинява Украйна за вредите, които именно Москва ѝ нанася. Наративът е, че украинските лидери са виновни, защото се опитват да защитят страната си. Според мнението на много проруски медии и коментатори, унищожаването на енергийната инфраструктура – с всички последствия за гражданското население, които това унищожение носи – е необходимо и легитимно средство, за да се принуди Украйна да приеме унизително мирно споразумение.

Една от тактиките е да се говори колкото се може по-малко за действителната причина за прекъсването на електрозахранването – а именно руските ракети и дронове – и да се създаде впечатлението, че самите украинци са извършили атаките. Един проруски коментатор например изрази съчувствие към тежкото положение на гражданите на Киев, но побърза след това да заяви, че „киевският режим, същите хора, които седят горе, на трона, тази мощна група в кавички, печелеща невероятни пари с кръв, не искат да сложат край на тази война“. Руските атаки са необходими, продължи коментаторът, в борбата срещу „тази националистическа, войнолюбива машина“.

Друга проруска медия разпространи подобен наратив в интервю с руски енергиен експерт. Тактиката отново е да не се споменава почти нищо за атаките, а да се упорства, че само краят на войната по руските условия може да спре страданията. „Пълно решение на проблемите може да има само след края на военната криза“, каза той, имайки предвид войната, която Русия започна и не иска да спре. Той продължи: „Колкото по-дълго продължава всичко това, толкова по-нестабилна е енергийната система и толкова по-дълго ще отнеме възстановяването ѝ.“ Тук става въпрос за дезинформационен похват: войната на Кремъл срещу цивилни граждани се описва като чисто технически проблем. И това служи за прикриване на кризата и нейните причини – руските атаки. Проруските коментатори дори си позволяват да изразяват престорено съчувствие.

Пропагандата превръща човешкото страдание в оръжие

Някои от публикациите имат триумфалистки тон. Например тази статия възхвалява „една от най-мащабните атаки с ракети „Искандер” на 12 януари. Руски генерал се хвали, че поразените украински енергийни съоръжения „участват в осигуряването на военно-промишления комплекс. А през зимата тези съоръжения стават критично важни, когато отоплението, водата и електричеството са спрени”. Същият генерал ясно посочва, че целта е да се причини страдание. Той казва: „Нека хората сами решат дали имат нужда от този конфликт. Като не може да се включат осветлението или да се приготви храната, това са правителството и администрацията, ръководени от Зеленски“. Съответно той не разглежда възможността, че атаките правят украинците по-решителни да се съпротивляват.

Все пак една медия се зае с истинския проблем като зададе въпроса: „Какво се опитва да постигне Москва с обстрелването на украинските енергийни съоръжения?“ Статията цитира, по израза ѝ, отговора на Украйна – „Кремъл се опитва да принуди Киев да приеме исканията му за прекратяване на войната“ – и съответно дава отговора на Москва: „защото... броят на украинците, готови за мир при всякакви условия, нараства“.

Всъщност проруските медии и коментатори са изключително обнадеждени, че треперещите от студ украинци ще се разбунтуват, за да поискат връщането на топлината чрез капитулация. Те се радват на всеки признак на такива настроения, когато се появят в западните медии. Цитираната по-горе статия препраща към друга, която пък на свой ред се позовава на статия в „Ню Йорк Таймс“. Материалът описва всекидневните страдания на украинците, които правят всичко възможно, за да оцелеят в студа. Съдържанието на прокремълската статия е в общи линии точно като преразказ на репортажа на „Тайм“. Но докато статията в „Таймс“ описва с тъга трудностите на жителите на Киев, то руският преразказ изглежда се наслаждава на тяхното страдание като знак, че волята на украинците да се съпротивляват отслабва. Междувременно в „Телеграм“ статията в „Ню Йорк Таймс“ беше изопачена до неузнаваемост – уж че „американски журналисти“ са казали, че „много хора са уморени“ от войната и че „е необходимо да се направят териториални отстъпки, за да спре всичко“.

Украинците понасят студа, за да се съпротивляват на руската агресия. Стряскащо е желанието на прокремълските медии да експлоатират техните несгоди – а те са правили същото нещо и преди – използвали са глада и основните нужди като оръжие.

Не се оставяйте да бъдете заблуждавани.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България