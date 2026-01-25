Новини
Как проруските медии оправдават ударите срещу украинската енергийна инфраструктура
Как проруските медии оправдават ударите срещу украинската енергийна инфраструктура

25 Януари, 2026 11:48

Кремъл обвинява Украйна за вредите, които именно Москва ѝ нанася. Наративът е, че украинските лидери са виновни, защото се опитват да защитят страната си.

Как проруските медии оправдават ударите срещу украинската енергийна инфраструктура - 1
Снимка: EUvsDisinfo
Денис Джамбазов

EUvsDisinfo: Зимата като оръжие: как проруските медии оправдават ударите срещу украинската енергийна инфраструктура (оригинално заглавие: Weaponising winter: how pro-Russian outlets justify strikes against Ukrainian energy infrastructure)

Зимните атаки на Русия срещу енергийни съоръжения на Украйна имат за цел да принудят страната да се предаде пред лицето на студа. Руските дезинформационни наративи оправдават тези атаки и обвиняват украинското ръководство за тях.

Пречупване на украинската съпротива

Русия се възползва от жестоката студена вълна, обхванала Украйна, за да причини тежки страдания на украинските граждани като атакува енергийната инфраструктура на страната. Наред с други удари, на 9 януари Русия предприе масивно нападение с ракети и дронове срещу Киев и околностите му, насочена срещу енергийни съоръжения, осигуряващи отопление на жителите на града. В нощта на 14 януари температурата в Киев се понижи до 17 градуса под нулата, след като тази и други атаки лишиха голяма част от столицата от електроенергия. В отговор, на 15 януари украинският президент Володимир Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор.

Въпреки че оттогава електрозахранването е възстановено до голяма степен, украинците разбират, че тези продължителни атаки са опит да ги принудят да се предадат. Тази зима ударите на руснаците са по-интензивни от преди, а един украински официален представител нарече атаките „опит да се сломи народът“. Но жителите на Киев удържат въпреки студа. Както една жена казва пред репортер: „Ситуацията е много трудна, но по-добре да живеем в студ и мрак, отколкото под руски ботуш.“

Виновни са жертвите

В разгара на това страдание Кремъл продължава дългогодишната си кампания за манипулиране на информация и чуждестранна намеса – обвинява Украйна за вредите, които именно Москва ѝ нанася. Наративът е, че украинските лидери са виновни, защото се опитват да защитят страната си. Според мнението на много проруски медии и коментатори, унищожаването на енергийната инфраструктура – с всички последствия за гражданското население, които това унищожение носи – е необходимо и легитимно средство, за да се принуди Украйна да приеме унизително мирно споразумение.

Една от тактиките е да се говори колкото се може по-малко за действителната причина за прекъсването на електрозахранването – а именно руските ракети и дронове – и да се създаде впечатлението, че самите украинци са извършили атаките. Един проруски коментатор например изрази съчувствие към тежкото положение на гражданите на Киев, но побърза след това да заяви, че „киевският режим, същите хора, които седят горе, на трона, тази мощна група в кавички, печелеща невероятни пари с кръв, не искат да сложат край на тази война“. Руските атаки са необходими, продължи коментаторът, в борбата срещу „тази националистическа, войнолюбива машина“.

Друга проруска медия разпространи подобен наратив в интервю с руски енергиен експерт. Тактиката отново е да не се споменава почти нищо за атаките, а да се упорства, че само краят на войната по руските условия може да спре страданията. „Пълно решение на проблемите може да има само след края на военната криза“, каза той, имайки предвид войната, която Русия започна и не иска да спре. Той продължи: „Колкото по-дълго продължава всичко това, толкова по-нестабилна е енергийната система и толкова по-дълго ще отнеме възстановяването ѝ.“ Тук става въпрос за дезинформационен похват: войната на Кремъл срещу цивилни граждани се описва като чисто технически проблем. И това служи за прикриване на кризата и нейните причини – руските атаки. Проруските коментатори дори си позволяват да изразяват престорено съчувствие.

Пропагандата превръща човешкото страдание в оръжие

Някои от публикациите имат триумфалистки тон. Например тази статия възхвалява „една от най-мащабните атаки с ракети „Искандер” на 12 януари. Руски генерал се хвали, че поразените украински енергийни съоръжения „участват в осигуряването на военно-промишления комплекс. А през зимата тези съоръжения стават критично важни, когато отоплението, водата и електричеството са спрени”. Същият генерал ясно посочва, че целта е да се причини страдание. Той казва: „Нека хората сами решат дали имат нужда от този конфликт. Като не може да се включат осветлението или да се приготви храната, това са правителството и администрацията, ръководени от Зеленски“. Съответно той не разглежда възможността, че атаките правят украинците по-решителни да се съпротивляват.

Все пак една медия се зае с истинския проблем като зададе въпроса: „Какво се опитва да постигне Москва с обстрелването на украинските енергийни съоръжения?“ Статията цитира, по израза ѝ, отговора на Украйна – „Кремъл се опитва да принуди Киев да приеме исканията му за прекратяване на войната“ – и съответно дава отговора на Москва: „защото... броят на украинците, готови за мир при всякакви условия, нараства“.

Всъщност проруските медии и коментатори са изключително обнадеждени, че треперещите от студ украинци ще се разбунтуват, за да поискат връщането на топлината чрез капитулация. Те се радват на всеки признак на такива настроения, когато се появят в западните медии. Цитираната по-горе статия препраща към друга, която пък на свой ред се позовава на статия в „Ню Йорк Таймс“. Материалът описва всекидневните страдания на украинците, които правят всичко възможно, за да оцелеят в студа. Съдържанието на прокремълската статия е в общи линии точно като преразказ на репортажа на „Тайм“. Но докато статията в „Таймс“ описва с тъга трудностите на жителите на Киев, то руският преразказ изглежда се наслаждава на тяхното страдание като знак, че волята на украинците да се съпротивляват отслабва. Междувременно в „Телеграм“ статията в „Ню Йорк Таймс“ беше изопачена до неузнаваемост – уж че „американски журналисти“ са казали, че „много хора са уморени“ от войната и че „е необходимо да се направят териториални отстъпки, за да спре всичко“.

Украинците понасят студа, за да се съпротивляват на руската агресия. Стряскащо е желанието на прокремълските медии да експлоатират техните несгоди – а те са правили същото нещо и преди – използвали са глада и основните нужди като оръжие.

Не се оставяйте да бъдете заблуждавани.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Саботаж остави Гренландия без ток при минус 40.

    Коментиран от #5, #26

    11:49 25.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нищо ново

    15 20 Отговор
    Същите тези проруски медии, виждайки провала на орешниците, писаха че това не били истински удари, а все още тестове

    😆

    Коментиран от #7, #12, #32, #46

    11:50 25.01.2026

  • 4 Колкото и да вият и квичат всичките

    22 7 Отговор
    соросоидни медии, Украйна отича в канала!

    11:51 25.01.2026

  • 5 Грозната истина

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дръва немат ли и кюмур

    Коментиран от #8

    11:51 25.01.2026

  • 6 Мнение

    18 4 Отговор
    Пак извадиха тая отрпка от нафталина, да драска за шорош?!

    Никой (нормален) не ти вярва на зависимата, наведена "журналистика" (слугинаж към глобалягите)!

    11:52 25.01.2026

  • 7 Даааа и в Киев не мръзнат,

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново":

    а ходят на плаж, имат рок, вода, бензин, слънце, работа, гривни и всичко е ток и жица, всичко друго е руска пропаганда.😂

    Коментиран от #37

    11:52 25.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Грозната истина":

    В Гренландия няма дървета и храсти.Само лед и сняг.Ескимосите се топлят като горят мас от китове , тюлени и моржове.

    11:52 25.01.2026

  • 9 Някой

    17 4 Отговор
    Както американските медии и военни оправдаваха ударите с графитни бомби по сръбските електроцентрали и енергоразпределителни възли в Югославия през 1999.
    Още въпроси?

    Коментиран от #47

    11:53 25.01.2026

  • 10 9689

    10 4 Отговор
    Не вярвай на ЕК и на джамбази.Искат ресурсите на Русия.

    11:54 25.01.2026

  • 11 То това е военна енергийна мрежа.

    2 2 Отговор
    С дадени пари от запада. Сега гори. Не са я направили да не гори. Пари на вятъра. Има и в РФ дето и тя гори. 50 града и 20 села. Подпалват ги.

    11:54 25.01.2026

  • 12 Някой

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново":

    Не съм чувал някой да е казвал, че лешниците са провал. Даже на запад настана една тишина. Но пък взе да вони яко..

    11:55 25.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 8888

    5 3 Отговор
    а тази статия показва как евроаплантическите медии ги обръщат по тяхната призма.
    Като всяка друга воина, трябва да приключи като единия види че няма как да спечели, ама Зеленски няма да спре докато идват пари от Европа и докато хората му които няма човешки права не приключат.
    не казвам че войната е правилна, но това не се случва за първи път, нормално политическо явление е. и т този случай е ясно че това е изгубена воина и капитулацията е нужна.

    11:55 25.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Руските медии за липсата на вода в ДНР

    5 0 Отговор
    Кремъл обвинява и „злия и агресивен Запад“ – твърди, че „водната блокада на ДНР, ЛНР и Крим е част от антируската стратегия“ на ЕС и САЩ. След като повече от една година в трите окупирани области няма вода, Русия потърси помощ от пропагандата. За да прикрият влошаващото се реално положение с водните ресурси, прокремълските дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.

    11:58 25.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Каунь

    3 1 Отговор
    Зако мислите, че се нарича Критична инфраструктура, аа? И от кой мислите се научиха, аа?

    11:59 25.01.2026

  • 19 Европеец

    6 2 Отговор
    Мога да кажа само, ще видях автора и не си струва да чета....

    Коментиран от #50

    11:59 25.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян

    4 4 Отговор
    Рузките медии твърдят че украинците били виновни че се защитавали и нашите путинофили четихилядници същото го повтарят като папагали - такава е спуснатата опорка от москвабад

    11:59 25.01.2026

  • 22 Айде бегай в Украйна

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Руското племе...":

    да ги трепеш.
    Но дивана не може да вземеш със себе си, да знаеш.

    12:00 25.01.2026

  • 23 От брифинг на НАТО

    5 0 Отговор
    От брифинг на говорителя на НАТО Джейми Шей. Брюксел, 25 май 1999 г.:

    Въпрос: Ако казвате, че югославската армия има много генератори,
    тогава защо лишавате страната от 70% не само от електричество,
    но и от водоснабдяване, защото според вас НАТО удря само военни цели.

    Отговор: За съжаление системите за управление и контрол също зависят от
    електричеството.
    Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество,
    всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания.
    Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели,
    които снабдяват армията му с електричество.
    Ако това има последствия за населението, това са неговите (на Милошевич) проблеми.
    Сменете Югославия с Украйна и Милошевич със Зеленски и всичко си отива по местата!

    12:01 25.01.2026

  • 24 Пропагандата превръща човешкото

    8 0 Отговор
    страдание в оръжие. Голямата лъжа не е просто конвенционална измислица на политик. По-скоро това е огромно фалшифициране на реалността, толкова огромно, че не се поддава на логическо опровержение. Силата ѝ се крие в чудовищния мащаб на измамата. Голямата лъжа не убеждава с добре структурирани аргументи. Тя се стреми да завладее обществеността с наглостта на лъжите си. Точно това реално прави атлантическата пропаганда. Тя избягва да говори за първопричините и виновните. Тя се занимава само с последствията. Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...

    12:02 25.01.2026

  • 25 Сандо

    7 1 Отговор
    Същото прави и Хегемона,същото правеше и сбирщината му от васали,наречена за заблуда на стадото НАТО.Е,как да не следва Русия тоя светъл и вдъхновяващ пример?!

    12:02 25.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 стоян

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Руското племе...":

    Ти па - къде живее това рузко племе защото в имената на мюслюманските републики никъде не прочетох рузка република освен москвабад

    12:03 25.01.2026

  • 28 Трътлю

    6 3 Отговор
    Разликата между специална военна операция и война: при СВО ги караш да страдат докато се сетят защо така.
    При война им правиш бомбен килим, избиваш ги и приключваш с тях.

    12:03 25.01.2026

  • 29 име

    4 3 Отговор
    Дано се оправят хората, руснаците може да им хвърлят малко напалм или други запалителни бомби, та бандерите да стоплят най-накрая защо ги денацифицират и нямат ток, вода и парно.

    12:04 25.01.2026

  • 30 Сандо

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Ами изчезвай оттук,преди да си се напъШнил с копейки!

    12:04 25.01.2026

  • 31 ХиХи

    8 2 Отговор
    А как жимбуль жимбулин оправдава ударите срещу Иран Ирак Веницуела, Сирия, Либия и тн? По същият начин

    12:05 25.01.2026

  • 32 Да знаеш

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново":

    Да бе, голям провал, ама за кравското ПВО, което даже не можа да засече Орешника.
    Добре че имаше видео от външни охранителни камери, та да видят попаденията.

    Коментиран от #35

    12:05 25.01.2026

  • 33 Гръм и мълнии

    6 1 Отговор
    По време на война, всичко е позволено.

    12:06 25.01.2026

  • 34 Наглост без граници

    5 5 Отговор
    Това е руската пропаганда.

    12:06 25.01.2026

  • 35 Коуега

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да знаеш":

    Те видяха дупките и руините,добре,че им казаха от какво са👍🤣

    12:07 25.01.2026

  • 36 Истината

    4 3 Отговор
    Подминаха ли Покровск или четвърта година го превземат?

    12:07 25.01.2026

  • 37 .....

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Даааа и в Киев не мръзнат,":

    Руският и северно корейския народ са най- изстрадалите и робски народи в света. Те са роби в собствената си държава. На тях им е забранено дори да мислят самостоятелно. Какъв ток и какви 5 евро :)

    Коментиран от #51

    12:08 25.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Виж ти

    3 0 Отговор
    Жaм ба ка се завърнал

    12:10 25.01.2026

  • 40 Хм...

    2 4 Отговор
    Пълна изолация за руските нацисти! За поне век напред!

    12:11 25.01.2026

  • 41 Нито истинския проблем,

    2 0 Отговор
    нито най важният въпрос е : „Какво се опитва да постигне Москва с обстрелването на украинските енергийни съоръжения?“...... Бих казал даже, че това е най маловажното. Някой с сериозни дефицити ги е дефинирал като такива. А защо броят на украинците, готови за мир при всякакви условия, нараства е много елементарен. Просто на хората им се живее и не им се умира за НАТО и чужди икономически и военнополитически интереси.

    12:11 25.01.2026

  • 42 Българин

    1 1 Отговор
    Българския народ е освободен от Русия, за да и служи! И всеки, който си помисли че този дълг е забравен, ще бъде унищожен!
    Това е същността на Православието!

    12:12 25.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Васко Жабата

    2 0 Отговор
    Не публикувайте мнения на мисирки, току що изтървани от лудницата. Не е професионално някак си.

    12:14 25.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Същите проруски

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново":

    медии са под санкции в ЕС.Ти къде четеш проруски медии?

    12:14 25.01.2026

  • 47 койдазнай

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    А защо американците имаползваха "графитни бомби" по подстанциите?
    Защо те не предизвикват разрушения на съоръженията, трябва само внимателно почистване.
    А руснаците унищожават всичко, което могат. Достатъчно е да се види, как изглеждат завзетите от тях села и градове. За повечето те оиткрито признава, че не се планира да се възстановяват.

    Коментиран от #56

    12:15 25.01.2026

  • 48 ЧУДЯ СЕ

    0 0 Отговор
    На британците не им ли е мъчно за украта, а ги карат да се бият

    12:16 25.01.2026

  • 49 Ами не трябва ли да е точно така?

    1 0 Отговор
    (треперещите от студ украинци ще се разбунтуват)... Да ги пуснат в Полша да отидат или в Германия че да не се разбунтуват. Що ги държат на сила в Киев. Защо и бензин не се продава на цивилни?

    Коментиран от #57

    12:16 25.01.2026

  • 50 маке

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    тоя не е аВтор, преписвач е, няма акъл за да бъде автор

    12:16 25.01.2026

  • 51 няма как да го схванеш

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от ".....":

    БГ евроатлантика е най-изостаналото същество, обвиняващо руснаците, комунистите или ДС че е гола вода в живота, роб в кухотата в своята глава! Гнида, която няма смелост да отиде да се бие с омразните руснаци.

    12:17 25.01.2026

  • 52 Българин

    0 0 Отговор
    Затова Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    12:17 25.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Майката на Денис

    1 0 Отговор
    Извинявам се на всички!

    12:18 25.01.2026

  • 55 Сухара от Сахара

    0 0 Отговор
    Прогнозите бяха казали много студени януари февруари за Украйна ама против сезоната логика се появи мощен южен фронт който направи щетите в средиземноморието НО пък донесе нов топъл въздух който измести студа на север
    Беше ли останало мнгоо студено за още седмици щеше да е критично за героите украинци НО Украйна НЯМА да капитулира НИКОГА!

    И Природата е на страната на Украйна Това е изключително добър знак дългосрочно

    12:18 25.01.2026

  • 56 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "койдазнай":

    След късо съединение на 75КВ трансформатор, няма много за чистене... Просто се сменя. И няма разлика дали си го унищожил с бомба или си предизвикал късо съединение в него. Резултатът е един и същи.

    12:19 25.01.2026

  • 57 Защо и бензин не се продава на цивилни?

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ами не трябва ли да е точно така?":

    Защо и вноса му от Румъния беше спрян от самата Украйна? Не е ли ясно? За да бъде ограничена мобилността на хората... Колко автомобила мислите че са в движение в Киев и Одеса? А? А познайте?

    12:19 25.01.2026

