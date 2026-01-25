Канада се отказа от търговско споразумение с Китай след заплахата с мита на Тръмп

Канадският премиер Марк Карни заяви днес, че страната му няма намерение да сключва споразумение за свободна търговия с Китай, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Той каза това в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита в размер на 100% върху стоките, внасяни от Канада, ако северният съсед на Америка сключи търговско споразумение с Пекин.



Карни заяви, че неговото неотдавнашно споразумение с Китай просто намалява митата за няколко сектора.



Карни посочи, че съгласно споразумението за свободна търговия със САЩ и Мексико Канада е поела ангажимент да не се сключват споразумения за свободна търговия с непазарни икономики без предварително уведомление на другите страни.



„Нямаме намерение да правим това с Китай или с друга непазарна икономика“, заяви Карни. „Това, което направихме с Китай, е да коригираме някои проблеми, които възникнаха през последните няколко години“, добави той.

Китай „успешно и напълно превзема“ Канада, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

„Китай успешно и напълно превзема някога великата страна Канада. Толкова е тъжно да се случи това. Само се надявам да оставят хокея на лед на мира!“, написа американският лидер.

В друга публикация Тръмп написа, че Канада „систематично се самоунищожава“. Евентуално споразумение с Китай „ще влезе в историята като една от най-лошите сделки от всякакъв вид“.

На 24 януари Тръмп заплаши Канада със 100% мита върху стоки, внасяни в САЩ, ако тя сключи търговско споразумение с Китай. Той също така нарече канадския премиер Марк Карни „губернатор“. Американският лидер добави, че Карни „дълбоко греши“, ако си мисли, че може да превърне Канада в „транзитен пункт“ за китайски стоки, влизащи в САЩ.

На 23 януари Тръмп обяви, че е оттеглил поканата си към канадския премиер за „Съвета за мир“, който създава. Преди това Карни беше казал, че по-слабите страни не трябва да се „опитват да се разбират“ с Тръмп, за да оцелеят, а трябва да се обединят.

Републиканецът също така заяви, че Канада се противопоставя на изграждането на американската система „Златен купол“ над Гренландия, която би защитила и Канада. Това, според Тръмп, заплашва Отава с негативни последици.

Сближаването на Канада с Китай започна на фона на разногласия със Съединените щати относно Гренландия и търговските мита. В началото на втория си мандат Тръмп наложи мита на северния си съсед, чийто износ за Съединените щати представлява 75%. От 1 август 2025 г. Тръмп увеличи общото мито върху канадски стоки на 35%. От март 2025 г. митото от 25% влезе в сила за повечето стоки.