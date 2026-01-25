Новини
Канада се отказа от търговско споразумение с Китай след заплахата с мита на Тръмп

Канада се отказа от търговско споразумение с Китай след заплахата с мита на Тръмп

25 Януари, 2026 21:25, обновена 25 Януари, 2026 22:17

Китайците превземат напълно великата някога Канада. Толкова е тъжно. Дано поне оставят хокея... - написа по-рано американският президент

Канадският премиер Марк Карни заяви днес, че страната му няма намерение да сключва споразумение за свободна търговия с Китай, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Той каза това в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита в размер на 100% върху стоките, внасяни от Канада, ако северният съсед на Америка сключи търговско споразумение с Пекин.

Карни заяви, че неговото неотдавнашно споразумение с Китай просто намалява митата за няколко сектора.

Карни посочи, че съгласно споразумението за свободна търговия със САЩ и Мексико Канада е поела ангажимент да не се сключват споразумения за свободна търговия с непазарни икономики без предварително уведомление на другите страни.

„Нямаме намерение да правим това с Китай или с друга непазарна икономика“, заяви Карни. „Това, което направихме с Китай, е да коригираме някои проблеми, които възникнаха през последните няколко години“, добави той.

Китай „успешно и напълно превзема“ Канада, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

„Китай успешно и напълно превзема някога великата страна Канада. Толкова е тъжно да се случи това. Само се надявам да оставят хокея на лед на мира!“, написа американският лидер.

В друга публикация Тръмп написа, че Канада „систематично се самоунищожава“. Евентуално споразумение с Китай „ще влезе в историята като една от най-лошите сделки от всякакъв вид“.

На 24 януари Тръмп заплаши Канада със 100% мита върху стоки, внасяни в САЩ, ако тя сключи търговско споразумение с Китай. Той също така нарече канадския премиер Марк Карни „губернатор“. Американският лидер добави, че Карни „дълбоко греши“, ако си мисли, че може да превърне Канада в „транзитен пункт“ за китайски стоки, влизащи в САЩ.

На 23 януари Тръмп обяви, че е оттеглил поканата си към канадския премиер за „Съвета за мир“, който създава. Преди това Карни беше казал, че по-слабите страни не трябва да се „опитват да се разбират“ с Тръмп, за да оцелеят, а трябва да се обединят.

Републиканецът също така заяви, че Канада се противопоставя на изграждането на американската система „Златен купол“ над Гренландия, която би защитила и Канада. Това, според Тръмп, заплашва Отава с негативни последици.

Сближаването на Канада с Китай започна на фона на разногласия със Съединените щати относно Гренландия и търговските мита. В началото на втория си мандат Тръмп наложи мита на северния си съсед, чийто износ за Съединените щати представлява 75%. От 1 август 2025 г. Тръмп увеличи общото мито върху канадски стоки на 35%. От март 2025 г. митото от 25% влезе в сила за повечето стоки.


  • 1 Яшар

    48 8 Отговор
    Излязох прав , тоя клоун го е страх от китай

    Коментиран от #35

    21:35 25.01.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    9 8 Отговор
    Кйебекуасците срутиха канада и дебелогъзите англичани които предадоха Хонг Донкиконк на Чайна но оставиха комънуелт паспортите.

    21:35 25.01.2026

  • 3 Вече и

    36 2 Отговор
    хумора му тотално издиша .

    21:36 25.01.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    49 3 Отговор
    Бай Дончо лудия се помисли за Властелина на света и яко го върти съчмата!

    Коментиран от #8, #26

    21:36 25.01.2026

  • 5 гост

    46 3 Отговор
    Годините не прощават! Деменцията и алчността напредват в геометрична прогресия и стават все по-ВЕЛИКИ! Останали са му само 2 думи: СДЕЛКА и ПАРИ!

    21:38 25.01.2026

  • 6 Ех, този Тръмп

    17 4 Отговор
    така ги завъртя всичките, че никой не знае другия къде се намира 😆

    21:39 25.01.2026

  • 7 Соваж бейби

    32 2 Отговор
    Приключенията на Дончо американски сериал ,още не е свършил с иранци ,украинци ,Гренландия .Сега подгони Китай ,утре с кои започваме седмицата ?С Китай си намери после майстора ,давай все така Дончо стискам ти палци до разпадането.

    Коментиран от #10

    21:39 25.01.2026

  • 8 Луд е

    10 21 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    но е начело на Световната супер сила САЩ и може да прави каквото си иска.

    Коментиран от #36

    21:40 25.01.2026

  • 9 БеГемот

    31 1 Отговор
    Трябва ми Канада!Да я опазя от руснаците и китайците!

    21:41 25.01.2026

  • 10 Ами Канада също са в играта

    22 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    Да не забравяме и Мексико, Колумбия, а защо не и цяла Южна Америка.

    Коментиран от #15

    21:41 25.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    30 5 Отговор
    В самата Канада много неща се командват от Китайци. Китайската диаспора е много силна.

    Коментиран от #12, #33

    21:42 25.01.2026

  • 12 дем

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Я разкажи за правата на хомотата в Китай.

    21:45 25.01.2026

  • 13 Пак Бълнува

    12 2 Отговор
    Завижда че го изтитаха

    21:45 25.01.2026

  • 14 Поне Педофила

    5 5 Отговор
    Остана приятел на Рижата

    21:46 25.01.2026

  • 15 Соваж бейби

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами Канада също са в играта":

    На Дончо целият свят му пречат ,ги разселва,дава правосъдие и нарежда на чужди земи малко трябва се спре нивата е голяма .Няма как всички държави да ни направи васали и да работим като крепостни за Америка .Не сме украинци започна война да изгони Русия та да се насади Америка и по зле украинеца няма да има американско гражданство нито ще ги пусне някой там ,само ще работят в Украйна за американци.

    Коментиран от #24

    21:46 25.01.2026

  • 16 ...

    22 3 Отговор
    Още на първия месец писах, че Тръмп е луд...

    21:46 25.01.2026

  • 17 Един

    21 3 Отговор
    Тея от сем Симпсън май ще се окажат прави, че Тромпета ще погребе САЩ. Запътил се е с големи стъпки натам. Като се скараш с цял свят и търгуваш само със себе си, тогава си бита карта.

    21:49 25.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    10 5 Отговор
    В Канада китайската диаспора е огромна, много богата, и много силна. Наши мигранти са им сърбали попарата.

    21:49 25.01.2026

  • 19 Питащ

    16 3 Отговор
    Няма ли кой да го отърве от мъките, тоз продухан човечец???? Поне един....??

    21:50 25.01.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    12 2 Отговор
    В Indy 100 публикуваха 34 от най-големите глупости, които Тръмп е изрекъл досега. Като писах, че " Царят в гол" не вярвахте.

    21:50 25.01.2026

  • 21 Госあ

    9 0 Отговор
    Айдее китайска заплаха и в Канада … Канада да стане част от ЕС и да се кооперират с Китай. Китай може да добива редкоземни елементи и има такива. Може да прави и чипове. А Европа може да прави литографски системи. Канада петрол има достатъчно.

    21:52 25.01.2026

  • 22 Дъ уинър тейкит ол

    4 2 Отговор
    По добрия цивилизационен модел надделява нормално е света да се опитва да е заедно с Китай и Русия.

    21:55 25.01.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    8 6 Отговор
    В Канада има обширни територии в които си като в Китай. Само китайци. В други са фифти фити китайци и други. По тази причина доста наши емигранти напуснаха Канада. Заминаха за други държави. Дори Киро Умния офейка от Канада. Дойде да оправя България.

    Коментиран от #31

    21:56 25.01.2026

  • 24 Камикадзе

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Соваж бейби":

    Що да няма как? Желание нали има, а национални предатели бол. Не колкото у нас, но...

    21:56 25.01.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    9 0 Отговор
    Има хубава комедия от 1995 г Canadian Bacon. САЩ нападат Канада, щото рейтинга на американския президент стигнал ниско ниво. Ще вземе да стане истина сега.

    21:58 25.01.2026

  • 26 Европеец

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Заглавието интересно,разбира се няма да чета..... изцяло съм съгласен с твоя коментар.... В предната статия казват че Лукашенко бил диктатор (президент ,който работи за народа и народът го харесва не е не може да бъде диктатор).... Що се касае за бай Дончо от обора мога да кажа че е световен рекетьор и изнудвач, вероятно би било добре да охлади устрема си за световно господство, както и да си направи преглед при специалист по психиатрия....

    Коментиран от #37

    22:01 25.01.2026

  • 27 Факт

    3 0 Отговор
    Хокея не е ли превзет от Путин!

    22:01 25.01.2026

  • 28 Емигрант

    4 7 Отговор
    Някой се е объркал,не познавате Канада.Тея са железни,няма китайци няма американци или руснаци. Или ставаш или не ставаш.

    Коментиран от #47

    22:03 25.01.2026

  • 29 Тотален

    2 2 Отговор
    Сбърканяк си ти, Тръпне!!!

    22:04 25.01.2026

  • 30 В провинция Албърта

    4 0 Отговор
    готвят референдум да излязат от Канада и да се присъединят към САЩ. Но едно трябва да му се признае на Карни, в Давос каза истината в прав текст за ужас на много от присъстващите. Да припомним, че е бивш гуверньор на Банк ъф Ингланд.

    22:06 25.01.2026

  • 31 Айде

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    спри се бе, в Щатите сигурно китаец не можеш да видиш!

    22:07 25.01.2026

  • 32 Ъъъъъъ

    5 0 Отговор
    Европейците снуват Путин, а американците сънуват Си. 🤣

    22:09 25.01.2026

  • 33 Тръм има предвид

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    съвсем друго в това изказване, визира сбилжаването на Канада и Китай в търговски план. Иначе има много заселени китайци там, да. Но те са полезни за икономиката на Канада, кротки и работливи са, така че от тях има само полза. Канада е с голяма територия с малко хора, а това изобщо не е добре.

    22:14 25.01.2026

  • 34 Абе не знам

    3 6 Отговор
    Но имам братовчед,който емигрира там, преди 24 г.Отдавна има официално гражданство,семеен с две деца.Ожени се за наша българка.Когато дойде на морето,се видяхме за няколко дни.Та той спомена за китайската диаспора там.Разполагат с чудовищни финансови ресурси, държат цели отрасли ,разполагат и с техни " ударни отряди" който са безмилостни..От него чух фразата: Братле,ако трябва да избирам,кой да ме мачка, ще избера руснак,американец,но никога жълтур.За тях,човешкия живот няма стойността дори на една клечка кибрит.Попаднеш в лапите му,те изцежда с усмивка! Тръмп изобщо не е елементарен.Много трезво оценява ,кой е истинският противник на щатите.

    22:22 25.01.2026

  • 35 Изобщо не си прав

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Канада се страхува от САЩ, а не САЩ от Китай. Не си прочел статията :)

    22:22 25.01.2026

  • 36 Така е!

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Луд е":

    НО!
    И това с Тръмп,ще е до време...,като ,,оная работа"...!

    Коментиран от #41

    22:22 25.01.2026

  • 37 А бе то убуу,...

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Европеец":

    ...Тръмп да си направи преглед при специалист по психиатрия...!
    Ама ,както всички му се подмазват,ще вземе и тоя психиатър да му се подмаже и каже,че всичко му е в ред в рижавата глава...!
    Макар да знае,че 300%,не отговаря на истината...!

    22:27 25.01.2026

  • 38 Чаапа

    4 3 Отговор
    Още 1 , 2 години ще му слушаме глупостите на Тръмп. И край. А американците дълго време след това ще ги бъзикат затова че са си избрали Тръмп за президент

    Коментиран от #39, #44

    22:27 25.01.2026

  • 39 А все си мислихме,че...

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Чаапа":

    ...Бай-Дън,не е у ред,с главата...?!

    22:30 25.01.2026

  • 40 Факт

    0 0 Отговор
    Не трябва да се вярва на зависими хора!

    22:35 25.01.2026

  • 41 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Така е!":

    Съчувствам ви!

    22:38 25.01.2026

  • 42 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    А ми кво очакват канадците. Канада Сащ и Мехико са в ееинен пазар все едно Еврозоната и Китай иска през Кейнъда (гей държавата на Сев. Америка) да си набута стоките безмитно в Сащ и да подкопае ЮС еконъми.
    Само мазен и т ъп булгаристанец от бякое НМГ или ТЪ не мое го схване тва.

    22:43 25.01.2026

  • 43 Тази вредна паразитна държава САЩ

    2 0 Отговор
    Се очертава да е основната причина за разрухата във западният свят. Канадците щяха да карат китайски електромобили със 6% мито а в САЩ щяха да са със 110 % и реално два пъти по скъпи. Китай се ангажираше също да изкупи цялата произведена рапица на Канада ..
    И т.н и т.н ....

    22:43 25.01.2026

  • 44 По закон май

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Чаапа":

    Тръмп не може повече да се кандидатира за президент. Това ще му е за последно.

    22:44 25.01.2026

  • 45 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    ТЪ да се чете ТУ например ТУ София или ТУ пловдив

    22:44 25.01.2026

  • 46 Пълни нищожества

    1 1 Отговор
    Американският лидер добави, че Карни „дълбоко греши“, ако си мисли, че може да превърне Канада в „транзитен пункт“ за китайски стоки, влизащи в САЩ.

    22:45 25.01.2026

  • 47 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Емигрант":

    В йой топ са им университетите колко медала Фийлдс имат колко Нобелови лауреата.
    По голямата индустрия на Кенъда е Бомбардие която е крбекуазка тн. Френска фирма другото са Американски фирми Прат енд Уитни например.
    Какво произвежда Кенъда тъ пи са на за дник. Какво значи стават то целият им сбъркан хомо ген не става.

    22:49 25.01.2026

  • 48 Жалка пропаднала държава е САЩ

    2 0 Отговор
    С НЕ-пазарна икономика и абсолютно неконкурентноспособна във всички направления с изключение на интервюта и изказвания на завършени олигофрени

    22:50 25.01.2026

  • 49 Симо

    0 1 Отговор
    Промяната е необратима. САЩ в канала като световен хегемон. Няма да бъдат дори регионални лидер скоро. Гражданската война се случва в момента. В един момент ще се разпаднат на няколко по-малки обединения и ще бъдат помежду си кръвни врагове. Много кръв ще се пролее по тези земи. Всъщност както винаги е било.

    22:52 25.01.2026

  • 50 фАНТОМасс

    1 1 Отговор
    У нас обаче , нито Бойко се отказва от Делян , нито Делян от Бойко ! Чиста рабта !

    22:55 25.01.2026

  • 51 Факт

    1 0 Отговор
    Няма как със щракване на пръсти да решиш тежки икономически проблеми!

    23:01 25.01.2026