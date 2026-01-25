Канада се отказа от търговско споразумение с Китай след заплахата с мита на Тръмп

Канадският премиер Марк Карни заяви днес, че страната му няма намерение да сключва споразумение за свободна търговия с Китай, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.
Той каза това в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита в размер на 100% върху стоките, внасяни от Канада, ако северният съсед на Америка сключи търговско споразумение с Пекин.
Карни заяви, че неговото неотдавнашно споразумение с Китай просто намалява митата за няколко сектора.
Карни посочи, че съгласно споразумението за свободна търговия със САЩ и Мексико Канада е поела ангажимент да не се сключват споразумения за свободна търговия с непазарни икономики без предварително уведомление на другите страни.
„Нямаме намерение да правим това с Китай или с друга непазарна икономика“, заяви Карни. „Това, което направихме с Китай, е да коригираме някои проблеми, които възникнаха през последните няколко години“, добави той.
Китай „успешно и напълно превзема“ Канада, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.
„Китай успешно и напълно превзема някога великата страна Канада. Толкова е тъжно да се случи това. Само се надявам да оставят хокея на лед на мира!“, написа американският лидер.
В друга публикация Тръмп написа, че Канада „систематично се самоунищожава“. Евентуално споразумение с Китай „ще влезе в историята като една от най-лошите сделки от всякакъв вид“.
На 24 януари Тръмп заплаши Канада със 100% мита върху стоки, внасяни в САЩ, ако тя сключи търговско споразумение с Китай. Той също така нарече канадския премиер Марк Карни „губернатор“. Американският лидер добави, че Карни „дълбоко греши“, ако си мисли, че може да превърне Канада в „транзитен пункт“ за китайски стоки, влизащи в САЩ.
На 23 януари Тръмп обяви, че е оттеглил поканата си към канадския премиер за „Съвета за мир“, който създава. Преди това Карни беше казал, че по-слабите страни не трябва да се „опитват да се разбират“ с Тръмп, за да оцелеят, а трябва да се обединят.
Републиканецът също така заяви, че Канада се противопоставя на изграждането на американската система „Златен купол“ над Гренландия, която би защитила и Канада. Това, според Тръмп, заплашва Отава с негативни последици.
Сближаването на Канада с Китай започна на фона на разногласия със Съединените щати относно Гренландия и търговските мита. В началото на втория си мандат Тръмп наложи мита на северния си съсед, чийто износ за Съединените щати представлява 75%. От 1 август 2025 г. Тръмп увеличи общото мито върху канадски стоки на 35%. От март 2025 г. митото от 25% влезе в сила за повечето стоки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #35
21:35 25.01.2026
2 Хеми значи бензин
21:35 25.01.2026
3 Вече и
21:36 25.01.2026
4 БОЛШЕВИК
Коментиран от #8, #26
21:36 25.01.2026
5 гост
21:38 25.01.2026
6 Ех, този Тръмп
21:39 25.01.2026
7 Соваж бейби
Коментиран от #10
21:39 25.01.2026
8 Луд е
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":но е начело на Световната супер сила САЩ и може да прави каквото си иска.
Коментиран от #36
21:40 25.01.2026
9 БеГемот
21:41 25.01.2026
10 Ами Канада също са в играта
До коментар #7 от "Соваж бейби":Да не забравяме и Мексико, Колумбия, а защо не и цяла Южна Америка.
Коментиран от #15
21:41 25.01.2026
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #12, #33
21:42 25.01.2026
12 дем
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Я разкажи за правата на хомотата в Китай.
21:45 25.01.2026
13 Пак Бълнува
21:45 25.01.2026
14 Поне Педофила
21:46 25.01.2026
15 Соваж бейби
До коментар #10 от "Ами Канада също са в играта":На Дончо целият свят му пречат ,ги разселва,дава правосъдие и нарежда на чужди земи малко трябва се спре нивата е голяма .Няма как всички държави да ни направи васали и да работим като крепостни за Америка .Не сме украинци започна война да изгони Русия та да се насади Америка и по зле украинеца няма да има американско гражданство нито ще ги пусне някой там ,само ще работят в Украйна за американци.
Коментиран от #24
21:46 25.01.2026
16 ...
21:46 25.01.2026
17 Един
21:49 25.01.2026
18 Данко Харсъзина
21:49 25.01.2026
19 Питащ
21:50 25.01.2026
20 РЕАЛИСТ
21:50 25.01.2026
21 Госあ
21:52 25.01.2026
22 Дъ уинър тейкит ол
21:55 25.01.2026
23 Данко Харсъзина
Коментиран от #31
21:56 25.01.2026
24 Камикадзе
До коментар #15 от "Соваж бейби":Що да няма как? Желание нали има, а национални предатели бол. Не колкото у нас, но...
21:56 25.01.2026
25 РЕАЛИСТ
21:58 25.01.2026
26 Европеец
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Заглавието интересно,разбира се няма да чета..... изцяло съм съгласен с твоя коментар.... В предната статия казват че Лукашенко бил диктатор (президент ,който работи за народа и народът го харесва не е не може да бъде диктатор).... Що се касае за бай Дончо от обора мога да кажа че е световен рекетьор и изнудвач, вероятно би било добре да охлади устрема си за световно господство, както и да си направи преглед при специалист по психиатрия....
Коментиран от #37
22:01 25.01.2026
27 Факт
22:01 25.01.2026
28 Емигрант
Коментиран от #47
22:03 25.01.2026
29 Тотален
22:04 25.01.2026
30 В провинция Албърта
22:06 25.01.2026
31 Айде
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":спри се бе, в Щатите сигурно китаец не можеш да видиш!
22:07 25.01.2026
32 Ъъъъъъ
22:09 25.01.2026
33 Тръм има предвид
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":съвсем друго в това изказване, визира сбилжаването на Канада и Китай в търговски план. Иначе има много заселени китайци там, да. Но те са полезни за икономиката на Канада, кротки и работливи са, така че от тях има само полза. Канада е с голяма територия с малко хора, а това изобщо не е добре.
22:14 25.01.2026
34 Абе не знам
22:22 25.01.2026
35 Изобщо не си прав
До коментар #1 от "Яшар":Канада се страхува от САЩ, а не САЩ от Китай. Не си прочел статията :)
22:22 25.01.2026
36 Така е!
До коментар #8 от "Луд е":НО!
И това с Тръмп,ще е до време...,като ,,оная работа"...!
Коментиран от #41
22:22 25.01.2026
37 А бе то убуу,...
До коментар #26 от "Европеец":...Тръмп да си направи преглед при специалист по психиатрия...!
Ама ,както всички му се подмазват,ще вземе и тоя психиатър да му се подмаже и каже,че всичко му е в ред в рижавата глава...!
Макар да знае,че 300%,не отговаря на истината...!
22:27 25.01.2026
38 Чаапа
Коментиран от #39, #44
22:27 25.01.2026
39 А все си мислихме,че...
До коментар #38 от "Чаапа":...Бай-Дън,не е у ред,с главата...?!
22:30 25.01.2026
40 Факт
22:35 25.01.2026
41 Анонимен
До коментар #36 от "Така е!":Съчувствам ви!
22:38 25.01.2026
42 Хеми значи бензин
Само мазен и т ъп булгаристанец от бякое НМГ или ТЪ не мое го схване тва.
22:43 25.01.2026
43 Тази вредна паразитна държава САЩ
И т.н и т.н ....
22:43 25.01.2026
44 По закон май
До коментар #38 от "Чаапа":Тръмп не може повече да се кандидатира за президент. Това ще му е за последно.
22:44 25.01.2026
45 Хеми значи бензин
22:44 25.01.2026
46 Пълни нищожества
22:45 25.01.2026
47 Хеми значи бензин
До коментар #28 от "Емигрант":В йой топ са им университетите колко медала Фийлдс имат колко Нобелови лауреата.
По голямата индустрия на Кенъда е Бомбардие която е крбекуазка тн. Френска фирма другото са Американски фирми Прат енд Уитни например.
Какво произвежда Кенъда тъ пи са на за дник. Какво значи стават то целият им сбъркан хомо ген не става.
22:49 25.01.2026
48 Жалка пропаднала държава е САЩ
22:50 25.01.2026
49 Симо
22:52 25.01.2026
50 фАНТОМасс
22:55 25.01.2026
51 Факт
23:01 25.01.2026