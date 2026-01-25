Украйна получила френски дронове Rodeur, летящи до 500 км, оставайки 5 часа във въздуха

Украйна е получила няколко френски дрона Rodeur, които могат да летят до 500 км и да останат във въздуха пет часа. France24 съобщи това, позовавайки се на AFP.
Марка Зулиани, президент на EOS Technologie, която произвежда Rodeur, заяви, че тези дронове могат да се използват като дронове-камикадзе и за разузнавателни операции. Той каза, че Европа може да използва тези дронове „като щит“, докато Украйна може да ги използва „като меч“. И добави, че за западните отбранителни индустрии изпращането на оръжия до Киев е възможност да тестват технологиите си в реални условия.
Адриен Кантер, съосновател и изпълнителен директор на френския стартъп Alta Ares в Украйна, заяви пред репортери, че украинските въоръжени сили се нуждаят от приблизително 20 000 дрона месечно. Според него това е „колосална“ цифра.
Конкретният модел дрон не е уточнен. Уебсайтът на EOS Technologie изброява спецификациите на Rodeur 330, който е способен да лети със скорост до 120 км/ч, да носи полезен товар до четири килограма и да се издига на височина от 5 000 метра.
През 2024 г. бившият началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната Кирил Буданов заяви, че украинските въоръжени сили разполагат с дронове с обхват до 1 800 км. През лятото на 2025 г. бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров заяви, че страната му е способна да произвежда над 4 милиона дрона годишно.
През май 2025 г. германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че Германия, Великобритания, Франция и САЩ са премахнали ограниченията върху обхвата на оръжията, придобити от Украйна. След това той заяви, че Киев може да поразява руски военни цели.
Към днешна дата оръжията с най-голям обсег, които Украйна е получила от западните си съюзници, са ракетите ATACMS и Storm Shadow, с обхват до 300 км, ракетата „Таурус“ с обхват над 500 км и безпилотния летателен апарат „Текевер“ AR3, който може да поразява на разстояние от 1000 км. Освен това, през 2025 г. президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна разполага с крилата ракета „Фламинго“ с голям обсег и обхват от 3000 км, припомня РБК.
