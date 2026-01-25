Новини
Украйна получила френски дронове Rodeur, летящи до 500 км, оставайки 5 часа във въздуха
  Тема: Украйна

Украйна получила френски дронове Rodeur, летящи до 500 км, оставайки 5 часа във въздуха

25 Януари, 2026 19:23, обновена 25 Януари, 2026 19:30 750 43

Те могат да се използват като дронове-камикадзе и за разузнавателни операции

Украйна получила френски дронове Rodeur, летящи до 500 км, оставайки 5 часа във въздуха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е получила няколко френски дрона Rodeur, които могат да летят до 500 км и да останат във въздуха пет часа. France24 съобщи това, позовавайки се на AFP.

Марка Зулиани, президент на EOS Technologie, която произвежда Rodeur, заяви, че тези дронове могат да се използват като дронове-камикадзе и за разузнавателни операции. Той каза, че Европа може да използва тези дронове „като щит“, докато Украйна може да ги използва „като меч“. И добави, че за западните отбранителни индустрии изпращането на оръжия до Киев е възможност да тестват технологиите си в реални условия.

Още новини от Украйна

Адриен Кантер, съосновател и изпълнителен директор на френския стартъп Alta Ares в Украйна, заяви пред репортери, че украинските въоръжени сили се нуждаят от приблизително 20 000 дрона месечно. Според него това е „колосална“ цифра.

Конкретният модел дрон не е уточнен. Уебсайтът на EOS Technologie изброява спецификациите на Rodeur 330, който е способен да лети със скорост до 120 км/ч, да носи полезен товар до четири килограма и да се издига на височина от 5 000 метра.

През 2024 г. бившият началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната Кирил Буданов заяви, че украинските въоръжени сили разполагат с дронове с обхват до 1 800 км. През лятото на 2025 г. бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров заяви, че страната му е способна да произвежда над 4 милиона дрона годишно.

През май 2025 г. германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че Германия, Великобритания, Франция и САЩ са премахнали ограниченията върху обхвата на оръжията, придобити от Украйна. След това той заяви, че Киев може да поразява руски военни цели.

Към днешна дата оръжията с най-голям обсег, които Украйна е получила от западните си съюзници, са ракетите ATACMS и Storm Shadow, с обхват до 300 км, ракетата „Таурус“ с обхват над 500 км и безпилотния летателен апарат „Текевер“ AR3, който може да поразява на разстояние от 1000 км. Освен това, през 2025 г. президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна разполага с крилата ракета „Фламинго“ с голям обсег и обхват от 3000 км, припомня РБК.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помагат

    4 15 Отговор
    Хората.

    Коментиран от #7, #14, #28

    19:31 25.01.2026

  • 2 Ей Ай 🤖

    6 13 Отговор
    Да, потвърдено е, че към 25 януари 2026 г. Украйна вече е получила първите бройки от френските ударни дронове Rodeur 330.
    Ето ключовите характеристики и детайли за тези нови апарати:
    Производител: Френската компания EOS Technologie.
    Обхват и автономност: Дронът може да лети на разстояние до 500 км и да остане във въздуха до 5 часа.
    Функционалност: Rodeur е проектиран да изпълнява както разузнавателни мисии, така и директни удари тип „камикадзе“.
    Лесна експлоатация: Системата е изключително мобилна – двама души могат да сглобят апарата само за 3 минути.
    Локализация: Френският министър на отбраната Себастиен Лекорню по-рано обяви планове за съвместно производство на дронове директно на територията на Украйна, за да се ускори снабдяването.

    19:32 25.01.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор
    Белгород и Брянск да се готвят !!!
    Цялата ПВО е на дачата ми 😁

    19:32 25.01.2026

  • 4 И те ще изгорят красиво.

    14 3 Отговор
    Наистина желаещите желаят Покрайна да остане без Ч.море.

    19:33 25.01.2026

  • 5 ЦЕЛИЯ СВЯТ ПОЛУЧИ

    16 2 Отговор
    И НАКРАЯ ПАК ЩЕ КАПИТУЛИРА БАНДЕРЩАТА.

    Коментиран от #8, #20

    19:33 25.01.2026

  • 6 Смех с ватенки

    6 13 Отговор
    И французите започнаха да арестуват руските танкери.Путин дума не смее да обели.

    Коментиран от #18

    19:33 25.01.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Помагат":

    Мислех че са няколко хиляди То било само няколко Да живее демокрацията и банановите дронове

    Коментиран от #9

    19:33 25.01.2026

  • 8 Киев за два дня

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "ЦЕЛИЯ СВЯТ ПОЛУЧИ":

    Щ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЕХЕЕЕЕЕ

    19:35 25.01.2026

  • 9 Иван

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Една пуйка мислила, мислила па умрела.

    Коментиран от #13

    19:36 25.01.2026

  • 10 И марсианците са подкрепили

    10 1 Отговор
    Украйна и направили десант директно на Червения площад.
    А Путин отново се бил споминал . За 10-ти път.
    И аз ви вярвам.

    19:36 25.01.2026

  • 11 Пич

    10 1 Отговор
    Украйна е толкова бита тема, че вече не буди интерес за коментари!!! Когато укритие победят, ще кажа !!!

    Коментиран от #15, #24

    19:37 25.01.2026

  • 12 маке

    7 1 Отговор
    треснете франсетата с една ракетка и ще се оакат

    19:37 25.01.2026

  • 13 Пък друга мислила, мислила

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    и цар станала.

    19:38 25.01.2026

  • 14 А русофилите

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Помагат":

    Мячат като котета и чакат руснаците да дойдат да ги "оправят". А в Чехия, в България и в други страни доброволци събират средства за Украйна. А русофилите мячат като котета.

    Коментиран от #19, #22

    19:38 25.01.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    И защо про-руските коментари са толкова много? Не знам, дали украинците ще победят, но Путин загуби, руснаците загубиха.

    Коментиран от #33

    19:39 25.01.2026

  • 16 ЛЕЛИИИ

    8 0 Отговор
    АМ ЧИ ТО АН 2
    ЛЕТИ ПО БЪРЗО ПО ДАЛЕЧЕ И НОСИ ПОВЕЧЕ ОТ ТОН
    АМ ЧИ РУСНАЦИТЕ ДА НАПРААТ ЕДИН ДИВИЗИОН ОТ СТАРИ КУКУРУЗНИЦИ
    ПЪЛНЯТ ГИ С ТРОТИЛ И КЪМ ЛВОВ
    А ПЪК ДА ГЪРМИ ДЕТО ПАДНЕ

    19:39 25.01.2026

  • 17 А Франция

    8 1 Отговор
    Какво е получила?

    19:39 25.01.2026

  • 18 Франкофон

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Смех с ватенки":

    Едно време в Русия аристокрацията е говорила на френски език. Май е време новата руска аристокрация пак да заприказва на френски език.

    Коментиран от #39, #40

    19:40 25.01.2026

  • 19 Да събират бе

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "А русофилите":

    като им толкова акъла. Тръмп каза, пари не давам. Оправяйте се, събирайте, давайте и се бийте вие срещу непобедима Русия.

    Коментиран от #23, #29, #31

    19:40 25.01.2026

  • 20 Ти от коя

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "ЦЕЛИЯ СВЯТ ПОЛУЧИ":

    Пещера умуваш.4 години, 20 процента от Украйна от които половината окупирани още през 2014 г.1 милион и 200 хил.ватенки фира.По руските провинциии взимат между 500 и 700 лв.Бюджетна дупка от 70 милиарда евро.Теглят заеми в юани и разпродават злато.Смех 3 ядрени държави срещу Украйна .

    Коментиран от #30, #37

    19:41 25.01.2026

  • 21 Европеец

    2 1 Отговор
    Русия е толкова бита тема, че вече не буди интерес за коментари!!! Когато орките победят ще кажа!!!

    19:41 25.01.2026

  • 22 А ТИ КОЛКО ДАДЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "А русофилите":

    АЛО КОЛКО ДАДЕ
    МАЙ НУЛА
    ЩО ТАКА БЕ

    19:42 25.01.2026

  • 23 Тръмпо

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Да събират бе":

    Не знам, какво не дава Тръмп, ама американски ракети трепят руснаците като мишки.

    19:42 25.01.2026

  • 24 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Ами кви правиш тук?😁😁😁

    19:43 25.01.2026

  • 25 руската мечка

    1 5 Отговор
    пак ще играе казачок по каманда на САЩ, ако ли не ще гризне дръвцето..

    19:43 25.01.2026

  • 26 Отец Дионисий

    1 4 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    19:43 25.01.2026

  • 27 В статията пише

    5 1 Отговор
    Осррайна е станала полигон за тестване на оръжия което е супер
    Кои какво има за тест да го праща там жертвите кучетата ги яли
    Урсулска му работа

    Коментиран от #32, #34

    19:44 25.01.2026

  • 28 Довечера ще получи и руски

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Помагат":

    Оригинални .

    19:44 25.01.2026

  • 29 Оръжие на Тръмп

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Да събират бе":

    Бомби Русия.....с Хаймърс, Атакам,с....бомби Джейдам....и Путин са здрависва с...Тръмп.

    19:44 25.01.2026

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ти от коя":

    От руснак войник не става. В това е проблема.

    19:44 25.01.2026

  • 31 Непобедимата Русия

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Да събират бе":

    Абе ти в Булонския лес ли си бе.Смешко.

    19:46 25.01.2026

  • 32 Кръвния данък за Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "В статията пише":

    В действие в Украйна.....и български дронове трепат руснаци....

    19:46 25.01.2026

  • 33 Безсилен е с/у войници като теб

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха ха ха":

    Закърпи ли си чорапогащника?

    19:49 25.01.2026

  • 34 Ърай бе Руски

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "В статията пише":

    Лай но мет.Кой стреля с Ирански дронове и ракети ,кой стреля с Корейски снаряди и ракети.Кой викна корейци да му помагат ,че беше закъсал в Курска област.Ей Чи ки дж и я не до кла тен.

    19:50 25.01.2026

  • 35 факт

    4 0 Отговор
    Писна ми да се говори за война и за Украйна. Елитът не разбра ли, че обикновеният човек иска да си живее мирно и да си гледа къщата. Но както е тръгнало няма да излезе на добър край.

    19:50 25.01.2026

  • 36 пони, ама розАво

    2 1 Отговор
    Е те сега вече поминалогодишната перемога ще потръгне и ще фарчи вата, а Путин ще умре пак.
    Ох, това ще ми помогне да удържа когнитивния дисонанс поне седмица! Че напоследък не смея да се погледна в огледалото, отново заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола.
    Сало Уганде, хероинам сало!

    19:51 25.01.2026

  • 37 АМА ВЕРНО ЛИ

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ти от коя":

    И ХЕМ ЗЕМАТ ЗАЕМИ ХЕМ ПЛАЩАТ В ЗЛАТО
    АДЕ СЕГА ПОСЛЕДНО ЗЕМАТ ЗАЕМИ ИЛИ ПРОДАВАТ ЗЛАТО
    ПОРЕДНИЯТ АТЛАНТИК ШИЗОФРЕНИК
    КАК Е ИНФЛАЦИЯТА КРИТ....ЕН
    КЕФИ ЛИ ТА ЕВРОПЕЕЦО
    КАК Е КАФЕНЦЕТО ПО 5 ЛЕВА
    МАЙ КАТ НЯМА КИНТИ ЗА СИРЕНЕ ША МИ ЯДЕШ СИРЕНЕТО
    МАЛКАТА ГРУПА УКРОФИЛИ СТАА СЕ ПО ЗЛОБНА СЕ ПО ТЪ....ПА И СЕ ПО СМЕШНА
    А КРИ....ТЕН
    НА ИЗТОК КОЛКО ЯДРЕНИ ДЪРЖАВИ ИМА БЕ ОХЛЮВ
    Я БРОЙ
    РУСИЯ
    КИТАЙ
    СЕВЕРНА КОРЕЯ
    ПАКИСТАН
    ИНДИЯ
    ИРАН МОЖЕ И ДА ИМА ВЕЧЕ
    КО СТААА КАК Е НТЮТУ

    19:51 25.01.2026

  • 38 Ами

    2 1 Отговор
    В окраина няколко часа имат ток и няколко дни нямат ток.
    Но пък има френски дронове които могат да носят 4кг. заряд.
    За Франция сделката е изгодна. Те за сега си имат ток :)

    19:54 25.01.2026

  • 39 Историк

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Франкофон":

    Това е така. До 1918, когато е най-трагичния момент в руската история - Октомврийския преврат на Ленин и болшевиките. Цялата руска аристокрация е избита, цялата руска интелигенция и средна класа са избити. Остават живи само крепостните селяни.

    Коментиран от #42

    19:54 25.01.2026

  • 40 АМИ МОЖЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Франкофон":

    АМА ФРЕНСКАТА АРИСТОКРАЦИЯ ДАН ЗАБРАЯ ЧЕ Е ПРАЙЛА СВ....КИ НА РУСКИТЕ КАЗАЦИ
    СУГУРНО НА ФРЕНСКИ

    19:55 25.01.2026

  • 41 Копейки

    1 1 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа, до 1 година ще подпише военен съюз със САЩ и така ще владее целия свят през следващите 100 години.

    Коментиран от #43

    19:57 25.01.2026

  • 42 И СИГА КО ШИ ПРАЙМ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Историк":

    ЕДНО ВРЕМЕ ФИР....КИ НА КНЯЗ В ПАРИЖ
    А СИГА ФИР....КИ НА ЧОБАНИ В ПОКРОВСК
    ЛЕЛИИИИ КО ПАДЕНИЕ

    19:57 25.01.2026

  • 43 АМ ЧИ ТАКА СИ Е

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Копейки":

    АМА ША Е ЗАГУБИЛ КРИМ
    А ЗЕЛЕНЧУКА ША Е В МОСКВА
    АБЕ ЧИЯ Е ГРЕНЛАНДИЯ
    КО СТААА
    ЧИЯ Е ГРЕНЛАНДИЯ

    20:00 25.01.2026

