Зеленски: Русия иска източните ни земи, които не успя да превземе. Ние сме категорично против това. САЩ търсят компромис

Преговорите между Русия и Украйна са изпълнени с много проблемни въпроси. Киев „при никакви обстоятелства“ няма да се откаже от териториалните си претенции, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от РБК-Украйна.
Той подчерта, че позицията му по териториалния въпрос остава непроменена и трите страни в преговорите, включително Съединените щати, трябва да направят компромис.
„Имаше много проблемни въпроси, но те стават все по-малко“, добави Зеленски.
Украинският президент, цитиран от Ройтерс и БТА, заяви, че документът за американските гаранции за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъде определено времето и мястото за подписването му.
„За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва.
„След това документът ще бъде изпратен за ратификация от Конгреса на САЩ и от украинския парламент“, добави той.
Русия избягва да поеме ангажимент за траен и справедлив мир в Украйна и не приема да има прекратяване на огъня във войната, заяви от своя страна литовският президент Гитанас Науседа след срещата си с украинския президент.
„В Абу Даби бяха обсъдени 20-точковият (американски) план и проблемните въпроси. Имаше много проблемни въпроси, но сега те са по-малко“, заяви Зеленски.
Той каза още, че Москва иска да направи всичко възможно, за да накара Украйна да се откаже от източните региони, които Москва не е успяла да превземе от началото на пълномащабната си инвазия, която предизвика войната.
По думите му обаче Киев не се е отказал от позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.
„Това са две фундаментално различни позиции – на Украйна и на Русия. Американците се опитват да намерят компромис“, каза Зеленски и добави, че всички страни трябва да са готови за компромис, включително и американците.
Украинските и американските преговарящи разглеждат варианта за въвеждане на неутрални сили като миротворци в част от Донецка област или формиране на демилитаризирана зона там, предаде ФОКУС.
Обсъждането на статута на Донбас се превърна в един от най-трудните въпроси по време на двудневните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби (ОАЕ), пише The New York Times. Съобщава се, че украинските власти категорично отхвърлят искането на Русия да ѝ бъде предаден контролът над цялата Донецка област.
Русия, от своя страна, отхвърля всякакви варианти за уреждане на териториалния въпрос, които се различават от споразуменията, които според твърденията са постигнати между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин на срещата на върха в Аляска миналото лято, според които Украйна трябва да отстъпи неконтролираните територии в региона на руснаците.
Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че руската делегация прави всичко възможно, за да може окончателното споразумение да съответства именно на тези договорености между Тръмп и Путин.
За Украйна, всеки компромис относно контрола над източните територии ще бъде горчив след повече от десетилетие на кръвопролития при защитата на този регион, започнали с първото руско военно нахлуване през 2014 г., заявяват журналистите.
Въпреки различията по отношение на териториите, президентът на Украйна Володимир Зеленски определи срещата в Абу Даби като конструктивна и намекна за напредък. "При наличие на готовност да се върви напред – а Украйна е готова – ще се проведат по-нататъшни срещи, вероятно още следващата седмица“, съобщи той.
Зеленски също така отбеляза, че делегациите са обсъдили ролята на САЩ в "мониторинга и надзора на процеса на прекратяване на войната“. Военните представители на страните вече са съставили списък с въпроси за следващия кръг.
Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян прие Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество, предаде информационната агенция на Емирейтс WAM.
Дмитриев предаде поздрави от президента Владимир Путин и благодари на ОАЕ за домакинството на преговорите между Русия, САЩ и Украйна, които се проведоха в Абу Даби на 23 и 24 януари.
Двамата обсъдиха сътрудничеството между ОАЕ и Русия и възможностите за укрепване на двустранните връзки в различни области, предимно икономика, инвестиции и развитие.
Следващият кръг от тристранните преговори за уреждане на украинската криза ще се проведе на 1 февруари в Абу Даби.
Руската делегация включваше представители на Министерството на отбраната, водени от адмирал Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб.
1 Главата
18:42 25.01.2026
2 Четох го
Коментиран от #20, #46, #111
18:43 25.01.2026
3 А Путин
Коментиран от #6, #8, #135
18:43 25.01.2026
4 Космос
Коментиран от #81
18:44 25.01.2026
5 Курд Околянов
18:47 25.01.2026
6 бебето
До коментар #3 от "А Путин":От бункера путин нищо не може да одобри.Нелигитимен е ботоксовият водач на руският кенефф.палячо на токчета.
18:47 25.01.2026
7 Стоян Георгиев-
Коментиран от #11
18:47 25.01.2026
9 Либерал на Химикал
Коментиран от #52
18:49 25.01.2026
10 Абе Зельо
18:49 25.01.2026
11 Да де
До коментар #7 от "Стоян Георгиев-":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
18:49 25.01.2026
13 Ехо
18:51 25.01.2026
14 Зелен...
Коментиран от #129
18:52 25.01.2026
17 Анонимен
18:54 25.01.2026
18 Лошо е да те люби
18:54 25.01.2026
19 Рублевка
Коментиран от #27
18:54 25.01.2026
20 нпо агент
До коментар #2 от "Четох го":Вярваме само на Урсула фон дер рядко ляйно..Ти къде си слагаш с 2млн..да беше казал 10 или направо 20млн...На пръсти ли смяташ ?
18:55 25.01.2026
21 защо
Записах се и теб видях, но беше с друг.
Войника, твоя стар другар, забравила си ти,
Забравила си нашите мечти.
Много пъти и в Киев я е пял, но кой да слуша?
Коментиран от #49
18:55 25.01.2026
22 Володимир Зеленски, президент
Унизи, съсипа и разори Путин и Русия, изби сума ти узкоглази, изчисти всички руски елементи, език и църква, вкара Украйна в Европа, осигури бъдеще и гаранции. Молодец 👍
Коментиран от #50, #58
18:55 25.01.2026
23 Тъжна съдрана копейка
....
Значи алтернатива за природните богатства на Донбас ли? 4 години рашите са на 50 км.от границата си ,трепят ги и Дончо рижата кукла изчака и обяви алтернатива 😂🤣😅 забавно нали😃
18:57 25.01.2026
24 Пенчо
18:57 25.01.2026
25 Гост
Коментиран от #35
18:58 25.01.2026
26 Пенчо
Коментиран от #127
18:58 25.01.2026
27 катран
До коментар #19 от "Рублевка":Теб забравили да питат..Това да не са дини да ги хвърлиш..по-лека..че може случайно и цяла европа да изчезне..
18:58 25.01.2026
28 Рублевка
18:59 25.01.2026
30 нищо ново под слънцето
19:01 25.01.2026
32 Пич
19:02 25.01.2026
33 Рублевка
19:03 25.01.2026
34 КОПИЙКИТЕ СЕ ПРЕВЪЗБУДИА
Коментиран от #43
19:04 25.01.2026
35 Владимир Путин, президент
До коментар #25 от "Гост":"...Измъчи си народа този с нелепата си глупост..."
Напротив !!!
Украйна излиза от войната с гордост и самочувствие на победител. За Русия остават абсолютно сринатите изгорени из основи територии, които няма да бъдат възстановени и ще тежат като воденичен камък на руския врат поне сто години. Русия загуби влияние и значимост в глобален мащаб, загуби Черно и Балтийско морета, загуби и Европейския пазар. От тази Четири года война Русия не получи нищо, загуби всичко.
Коментиран от #41
19:04 25.01.2026
37 Не е интересен.
19:05 25.01.2026
38 Това е чудесна новина
Коментиран от #47
19:06 25.01.2026
39 Рублевка
Коментиран от #143
19:08 25.01.2026
40 А50
19:08 25.01.2026
41 Ами
До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":Само не гледайте границите от Минските споразумения и Тръмп как посрещна Путин в Аляска:)))И разклатеното икономически и политически Европа и не мислете за предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците :))))А наркоманът преди да предаде целия Донбас гаранции ще види от САЩ през крив макарон:)))
Коментиран от #53
19:09 25.01.2026
42 Никога няма да получи реални
19:09 25.01.2026
43 Евроасматик с нервен тик
До коментар #34 от "КОПИЙКИТЕ СЕ ПРЕВЪЗБУДИА":Урсулките се превъзбудиха, чак овлажниха
19:09 25.01.2026
44 А50
19:10 25.01.2026
46 Да бе без една жертва
До коментар #2 от "Четох го":А инструкторите детонорешника ги ликвидира? Те не се ли зачитат?
Ай с тая припаганда другаде а
19:11 25.01.2026
47 ЪХЪ
До коментар #38 от "Това е чудесна новина":Около 2078 година руската армия ще преплува Днепър.😅😅😅
Коментиран от #69, #113
19:11 25.01.2026
48 Рублевка
19:12 25.01.2026
49 Слабак
До коментар #21 от "защо":Новата многопластова интрига!
19:12 25.01.2026
50 врели-некипели
До коментар #22 от "Володимир Зеленски, президент":по-скромно..стига с тези милиони..и поредната победа на Зеленски и НАТО..Скоро тази смешна организация ще се разпусне, ако не сте в час..Гренландия отива у САЩ..ще задействате ли член 5..ще атакувате ли САЩ..или памперси вече са пълни..
Коментиран от #56
19:13 25.01.2026
51 ,,,,,,
19:13 25.01.2026
52 Къде е гейропаата?
До коментар #9 от "Либерал на Химикал":Гейроопата на урсула е длъжна само да плаща но без документ щото в тоя нефигурира ха ха ха
19:14 25.01.2026
53 Владимир Путин, президент
До коментар #41 от "Ами":Украйна, оцеля, обедини народа си и спечели !!!
Загубата на Донбас е нещо пред гордостта да нариташ ру3кия мечок. Това е ИСТОРИЯ с която Украйна ще се гордее, а Русия срамува навеки 👍
Коментиран от #55
19:14 25.01.2026
54 Абе морков
Коментиран от #65, #125
19:14 25.01.2026
55 Какво спечели Украйна
До коментар #53 от "Владимир Путин, президент":Разрушена инфраструктура, 10 милиона емигрирали, стотици хиляди загинали, глад, студ, мизерия и всичко заради един продажник като зеленски, който ги изтъргува!
Коментиран от #102, #137
19:16 25.01.2026
56 Рублевка
До коментар #50 от "врели-некипели":След Гренландия и Канада, САЩ ще превърнат Англия в американски щат. Това го изискват американските национални интереси. НАТО ще си възвърне старото име. Американски окупационен корпус.
19:16 25.01.2026
58 Бензъл
До коментар #22 от "Володимир Зеленски, президент":Гледаме гледаме как съсипа и фалира ЕС.Ама че си тесногръд и не виждаш по далеч от носът си
19:16 25.01.2026
59 Ти да видиш
Коментиран от #77
19:17 25.01.2026
60 Наркомане
Кажи защо Тръмп не подписа в
Давос гаранции.
Нали там занесе този документ.
Не лъжи че сега си го изготвил
Забравяш преди 2 дни какво си говорил.
В Давос Тръмп ти каза, или подписвайки Руските искания, или изчезваш
Коментиран от #64
19:18 25.01.2026
61 Факт
Коментиран от #66, #124
19:18 25.01.2026
62 Факт
19:18 25.01.2026
63 руската мечка
Коментиран от #73
19:19 25.01.2026
64 Руската пропаганда
До коментар #60 от "Наркомане":Има за цел глупака.
Коментиран от #80
19:19 25.01.2026
65 Владимир Путин, президент
До коментар #54 от "Абе морков":"...Позицията ти е партер а Путин и Тръмп са зад теб..."
Аз съм съм големия Никой, Русията я пишат Сибир на картата, а Тръмп вече прави сметка да я купи.
Загубих абсолютно всичко, вкарах Русия в калта навсегда. Това е равносметката от Четири Года мъка.
Коментиран от #70
19:20 25.01.2026
66 Ха ХаХа
До коментар #61 от "Факт":Ще вземехцяла Украйна Путин.
Редовната армия 400000 души чака
19:21 25.01.2026
67 Рублевка
19:21 25.01.2026
68 ха ха
19:22 25.01.2026
69 Годината няма значение
До коментар #47 от "ЪХЪ":Важен е крайният резултат.
19:23 25.01.2026
70 Ха ХаХа
До коментар #65 от "Владимир Путин, президент":Простак 300%
19:23 25.01.2026
71 Рублевка
19:24 25.01.2026
72 Обективни истини
19:25 25.01.2026
73 Ха ХаХа
До коментар #63 от "руската мечка":Ти гризеш големия черен козяшки кол лакомнико....
19:25 25.01.2026
75 ТРЪМП:
Коментиран от #82, #152
19:26 25.01.2026
76 И да мърдаш и да не мърдаш
19:26 25.01.2026
77 Руснаците
До коментар #59 от "Ти да видиш":Ги гърмят като яребици тези консерви
19:27 25.01.2026
79 Георгиев
19:29 25.01.2026
80 Така е
До коментар #64 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
19:30 25.01.2026
81 Историк
До коментар #4 от "Космос":Това е така. Руската армия е на 1 во място в света по даване на жертви. Никой друг народ не е бил толкова избиван като руснаците. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване не жертви. Такава е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма значение. Същото е и сега в Украйна, 6 пъти повече убити руснаци. Това показва, че явно проблема е в руските управляващи.
Коментиран от #86, #93
19:31 25.01.2026
82 Пропагандата
До коментар #75 от "ТРЪМП:":винаги има за цел глупака!
19:31 25.01.2026
83 ДА ТЕРИТОРИИ НЕ ДАВАШ.
19:32 25.01.2026
84 Рублевка
19:33 25.01.2026
85 Артилерист
19:36 25.01.2026
86 Владимир Путин, президент
До коментар #81 от "Историк":".. Руската армия е на 1 во място в света по даване на жертви..."
Руската армия е на второ място по жертви !!!
На първо е Съветската с 9млн убити 😁
19:38 25.01.2026
87 до 81 дебилиус
укрофашистите да не са пуснали киборги на фронта
според теб укрофашягите са неубиваеми :)
19:39 25.01.2026
88 Рублевка
19:41 25.01.2026
89 Ами като не ще да отстъпи
Руснците бърза работа нямат!
СВО всъщност не започна за територии, а за ,много по-важни неща, които медиите страхливо премълчават! Справка: - Истанбул и британците!
Коментиран от #95
19:42 25.01.2026
90 Рублевка
19:45 25.01.2026
91 Истината
19:47 25.01.2026
92 Я у лево
19:49 25.01.2026
93 Това
До коментар #81 от "Историк":е много глупава опорка на фона на изчерпващите се резерви на украинската армия и откритото нежелание и бягство на украинците от мобилизация.
19:51 25.01.2026
94 Рублевка
Коментиран от #117
19:51 25.01.2026
95 А и кой е Зеленски, та да нарежда на САЩ
До коментар #89 от "Ами като не ще да отстъпи":какво да подписва???:)
"Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски...„След това документът ще бъде изпратен за ратификация от Конгреса на САЩ и от украинския парламент“, добави той.
Време е вече, да заеме оная "по-добра позиция" и да се отпусне!
19:51 25.01.2026
96 Димяща ушанка
Коментиран от #99
19:52 25.01.2026
97 Ако нещо зависеше от нечии коментари
До коментар #78 от "Миролюб Войнов, коментатор":френският президент вече да е подал оставка, а Франция да е напуснала ЕС - имам предвид коментарите на французи по отношение на фермерските протести за споразумението с Меркосур.
Коментиран от #100
19:53 25.01.2026
98 Стотина комунета да ги поизбессим викам
19:54 25.01.2026
99 Рублевка
До коментар #96 от "Димяща ушанка":Няма да влизам в Киев, а ще го ударя с атома. Всички на пепел в стратосферата.
Коментиран от #128
19:55 25.01.2026
100 Тихо пръдлю!
До коментар #97 от "Ако нещо зависеше от нечии коментари":Не си компетентен.
19:55 25.01.2026
102 Борис Джонсън
До коментар #55 от "Какво спечели Украйна":А Украйна можеше да си е цяла, ако Зеленски не бе решил да се бие!
И Европа, да не в необратима рецесия и деиндустриализирана!
А сега... "и торбата сол, и боя"
19:57 25.01.2026
103 Копейки
19:57 25.01.2026
104 Рублевка
19:58 25.01.2026
105 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #109, #110
20:00 25.01.2026
106 Смърфиета
20:00 25.01.2026
107 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
20:01 25.01.2026
108 Запада умре !!!!!!
20:02 25.01.2026
109 Смърфиета
До коментар #105 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Само не разбирам защо убиждащ всички НЪРКОМАНИ.
Повечето от тях не са провинциални цифоути.
20:03 25.01.2026
110 Ми то.....
До коментар #105 от "Хи хи хи . Голям майтап !":На европата пръст в Г[email protected]....@ и на всички урсули също !!!!
Коментиран от #115
20:04 25.01.2026
111 2 милиона мухи в главата ти
До коментар #2 от "Четох го":Русия си свърза Крим по суша, взе си най-ценната част от Украйна, плюс цялото Азовско море....и даде добър урок на НАТО и Европа, за да им държи топло още поне 100 години.
И това само до сега, а не бърза!
20:06 25.01.2026
112 Ааааааа не !
20:08 25.01.2026
113 Смърфиета
До коментар #47 от "ЪХЪ":Не Днепър, а Днестър.
20:10 25.01.2026
114 Неразбрал
20:11 25.01.2026
115 Смърфиета
До коментар #110 от "Ми то.....":Хората не живеят вечно.
Поне трябва да е щастливо.
20:12 25.01.2026
116 ЕС иска мир чрез сила.. ще го получи!
20:14 25.01.2026
117 Така е!
До коментар #94 от "Рублевка":Но в ю туб съм гледал и друг филм. Прочетоха им присъдите, заведоха ги в двора и ги застреляха. След малко той стана, изтупа си палтото и помогна на Елена да стане. Да, и едно момче около 8-10 годишно мина покрай тях и бяга. Застреляха го. Та кое е истината...
20:15 25.01.2026
118 Факти що я закъсахте тъй много бря ????
Коментиран от #120, #121
20:15 25.01.2026
119 Ристе кьоравото
20:18 25.01.2026
120 Шо се обясняваш ма г...ЕЙ
До коментар #118 от "Факти що я закъсахте тъй много бря ????":Лопай У ЙОТ ...
Тее БА ф устата
20:21 25.01.2026
121 Механик
До коментар #118 от "Факти що я закъсахте тъй много бря ????":Че Факти какво са виновни ,че цаливащия КУ РАна и коремчетата на малките момченца --- педофил,..вече 13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС?!?
Уж беше ТРИДНЕВЕН ПЕТУШОК а излезна 13 год. ПИ... ДОРАС и ху есос!
Я дай пак за...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон 👍😂👍
20:27 25.01.2026
122 Иван 1
20:29 25.01.2026
124 Ако Путин
До коментар #61 от "Факт":вземе окупираните територии и приключи войната, без да постигнал целта на тази война, в Кремъл ще го ликвидират. Той донякъде и изкуфял възрастово, но чак пък толкова...Не знам.
20:34 25.01.2026
125 хаха🤣
До коментар #54 от "Абе морков":тавариш, объркан си нещо 🤣 Тръмп е зад Пуся, не следиш ли събитията 🤣 🤣 🤣
20:35 25.01.2026
126 Горски
20:40 25.01.2026
127 Име
До коментар #26 от "Пенчо":И аз се чудя!
20:45 25.01.2026
128 да бе да
До коментар #99 от "Рублевка":Си му каза, че само да си помисли да използва ЯО, Китай така ще го изплющи, че свят ще му се завие на Путин😂
А думата на Си е закон за Путин.
Коментиран от #146, #147
20:47 25.01.2026
129 Бай вую
До коментар #14 от "Зелен...":У dupito панемаеш
20:51 25.01.2026
130 Смешник
20:54 25.01.2026
131 Я пък тоя
И така до края на Украйна.
20:59 25.01.2026
132 Владимир Путин, президент
21:04 25.01.2026
133 Бойко от Банкя
21:05 25.01.2026
134 пешо
21:07 25.01.2026
135 Адрес 4000
До коментар #3 от "А Путин":Путинката е зает да лaпа на Тръмпона
Само така оранжадата щял да му позволи да вземе Донбас
Коментиран от #139
21:10 25.01.2026
136 Скорпион
Коментиран от #140, #148
21:12 25.01.2026
137 Евгени
До коментар #55 от "Какво спечели Украйна":Кано бяхме деца си играехме на виетнамци, които изгонваха най-позорно американците, а накрая на играта се изхождахме в приготвящия се да излита самолет на американския президент. Чувството беше много готино! Ето това спечелиха украйнците, уважението на бъдещите поколения
Коментиран от #141, #142
21:14 25.01.2026
138 Фейк на часа
21:14 25.01.2026
139 Прудльооо
До коментар #135 от "Адрес 4000":Тихоо !Тихо не компетентен ,бре минн ...диллл,сокай бибека и не оставяй и капка амброзия да се прахоса .
21:14 25.01.2026
140 Владимир Путин, президент
До коментар #136 от "Скорпион":Важното е узкоглазите ми сънародници да мрат !!!
21:15 25.01.2026
141 Почнал си наркотиците от дете
До коментар #137 от "Евгени":и това ти се е отразило на мозъка. Искренно те съжалявам.
Коментиран от #145
21:16 25.01.2026
142 Адрес 4000
До коментар #137 от "Евгени":Не съм нито самолет ,нито американски президент ,но ми се вижда много възбуждащо някой да ми се изходи в устата .Женя дай някакви контакти ,плащам щедро !
Коментиран от #149
21:17 25.01.2026
143 Интересно
До коментар #39 от "Рублевка":Не разбра ли че не ти обръщат внимание на простотиите?
21:17 25.01.2026
144 Артилерист
Коментиран от #150, #161
21:18 25.01.2026
145 Евгени
До коментар #141 от "Почнал си наркотиците от дете":Тогава нямаше наркотици. Всъщност, почти нищо нямаше. Беше комунизъм
21:19 25.01.2026
146 Хасан Хаспела
До коментар #128 от "да бе да":Що бе теб така ли те плющят в дирр. никка ?
21:19 25.01.2026
147 ха ха ха
До коментар #128 от "да бе да":Чак толкова прозт не бива......
21:20 25.01.2026
148 Възможно
До коментар #136 от "Скорпион":Но ти пожелавам дълъг живот. Няма да го видиш.
21:22 25.01.2026
149 Евгени
До коментар #142 от "Адрес 4000":Не съм по тая част. Комунистите ни учиха, че трябва да изцапаме и унижим президента на американците. И ние, деца, това и правехме!
Коментиран от #160
21:22 25.01.2026
150 Кочо
До коментар #144 от "Артилерист":Какви е чувството на си блатен роб с единият крак в трапа?
Коментиран от #162
21:22 25.01.2026
151 Дон Корлеоне
Коментиран от #157
21:23 25.01.2026
152 РЕАЛИСТ
До коментар #75 от "ТРЪМП:":В indy 100 публикуваха 34 от най-големите глупости, които Тръмп досега е изрекъл. Чета и се смея на акъла му. Така, че не е много умно да цитираш човек, като него.
21:24 25.01.2026
153 Мишел
Коментиран от #164
21:24 25.01.2026
154 Фейк на часа
Да ги натирват в западните чести където говорят този грозен "украински" език и това е.
Одеса естествено е руска.
21:24 25.01.2026
155 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
21:25 25.01.2026
156 Една мисъл не ми дава мира
Коментиран от #159
21:26 25.01.2026
157 пиночет
До коментар #151 от "Дон Корлеоне":Кога да намина да му издухаш сополите ,че имам хрема ?
21:26 25.01.2026
158 Прям
21:27 25.01.2026
159 Суульоо
До коментар #156 от "Една мисъл не ми дава мира":Тихоо!Тихо бре дъргеллл ,не си компетентен !
21:27 25.01.2026
160 Никой не те е учил на тези неща
До коментар #149 от "Евгени":Българското образование беше на световно ниво, а онези, които бяха кадърни печелеха международни олимпиади по математика и физика.
Явно си бил двойкаджия и са те натирили в някой ПУЦ или училище за шофьори. Там и учителите са били като теб.
21:28 25.01.2026
161 Интересно
До коментар #144 от "Артилерист":Направо сте великолепни. Терористични опити!!! А няма ток в Украйна.Терористи???
21:28 25.01.2026
162 АсанБГ
До коментар #150 от "Кочо":Кочо ,заповядай ми на гости ,да те запозная с моя коч Алтънчо-Златко ,че е много е напращяло хайванчето !
21:30 25.01.2026
163 Накратко
21:31 25.01.2026
164 Пълни глупости
До коментар #153 от "Мишел":Цитирал си евтини фейкове, които нямат нищо общо с реалността.
21:32 25.01.2026