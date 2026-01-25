Русия атакува Украйна с балистични ракети "Искандер"

През изминалата нощ Русия атакува Украйна със 102 дрона и две балистични ракети "Искандер", съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че ударите са били нанесени въпреки приключилите вчера преговори в ОАЕ между двете страни и САЩ.

По данни на украинската противовъздушна отбрана 87 от дроновете са били унищожени, но е имало регистрирани попадения при 10 от руските удари с безпилотни летателни апарати.

Кметът на Киев Виталий Кличко каза, цитиран от Укринформ, че 1676 жилищни блока в украинската столица все още са без отопление в резултат на руските атаки, макар че в по-голямата част от близо 6000 сгради, останали без парно вчера, топлоподаването вече е възстановено. През нощта температурите в Киев паднаха под минус 10 градуса по Целзий.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 52 украински дрона през нощта. Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков обяви, че украински ракети са нанесли щети на енергийна инфраструктура в региона, който от седмици има проблеми с електроснабдяването.

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че украинските сили са организирали „масивна“ атака срещу град Белгород, като са нанесли щети на енергийната инфраструктура, но без да причиняват човешки жертви, предаде Ройтерс.

Гладков описа атаката в „Телеграм“ като „най-мащабното обстрелване на град Белгород“, административният център на областта.

„Енергийни обекти са повредени. Една сграда е запалена и екип от Министерството на извънредните ситуации се бори с пожара“, заяви Гладков. Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село, допълни губернаторът на областта.

Украинските сили редовно атакуват Белгород и региона около него, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. В канали в „Телеграм“ се съобщава, че обстрелът по града в събота вечер е продължил известно време, като са се чули поредица от експлозии.

Междувременно Генералният щаб на украинската армия съобщи, че Русия е извършила 42 атаки по украински позиции край Покровск в събота, информира Укринформ. Руските сили са атакували с дронове и украинските села Стецковка и Рибци край Суми. Няма информация за загинали, но превозни средства и къщи са понесли щети.