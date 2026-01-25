Новини
Русия атакува Украйна с балистични ракети "Искандер"
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с балистични ракети "Искандер"

25 Януари, 2026 15:16 2 952 125

Ударите са били нанесени въпреки приключилите вчера преговори в ОАЕ между двете страни и САЩ

Русия атакува Украйна с балистични ракети "Искандер" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
През изминалата нощ Русия атакува Украйна със 102 дрона и две балистични ракети "Искандер", съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че ударите са били нанесени въпреки приключилите вчера преговори в ОАЕ между двете страни и САЩ.

По данни на украинската противовъздушна отбрана 87 от дроновете са били унищожени, но е имало регистрирани попадения при 10 от руските удари с безпилотни летателни апарати.

Кметът на Киев Виталий Кличко каза, цитиран от Укринформ, че 1676 жилищни блока в украинската столица все още са без отопление в резултат на руските атаки, макар че в по-голямата част от близо 6000 сгради, останали без парно вчера, топлоподаването вече е възстановено. През нощта температурите в Киев паднаха под минус 10 градуса по Целзий.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 52 украински дрона през нощта. Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков обяви, че украински ракети са нанесли щети на енергийна инфраструктура в региона, който от седмици има проблеми с електроснабдяването.

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че украинските сили са организирали „масивна“ атака срещу град Белгород, като са нанесли щети на енергийната инфраструктура, но без да причиняват човешки жертви, предаде Ройтерс.

Гладков описа атаката в „Телеграм“ като „най-мащабното обстрелване на град Белгород“, административният център на областта.

„Енергийни обекти са повредени. Една сграда е запалена и екип от Министерството на извънредните ситуации се бори с пожара“, заяви Гладков. Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село, допълни губернаторът на областта.

Украинските сили редовно атакуват Белгород и региона около него, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. В канали в „Телеграм“ се съобщава, че обстрелът по града в събота вечер е продължил известно време, като са се чули поредица от експлозии.

Междувременно Генералният щаб на украинската армия съобщи, че Русия е извършила 42 атаки по украински позиции край Покровск в събота, информира Укринформ. Руските сили са атакували с дронове и украинските села Стецковка и Рибци край Суми. Няма информация за загинали, но превозни средства и къщи са понесли щети.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 урсула

    81 11 Отговор
    това е невъзможно руснаците нямат перални.

    Коментиран от #60, #67, #98

    15:18 25.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    Вече сме в Борда за мир на Тръмп със САЩ, Русия, Беларус и Турция.По устав трябва да помагаме на Русия в Украйна и на САЩ в Гренландия.

    Коментиран от #8, #14, #57, #105

    15:18 25.01.2026

  • 4 Феникс

    69 13 Отговор
    Браво, до краят на 2026 чакаме капитулацията на НАТО и частната им наемна армия от украйнци!

    Коментиран от #73

    15:18 25.01.2026

  • 5 Да, ама имат

    11 55 Отговор
    жуже - диктатор.
    Много му се радват.

    15:19 25.01.2026

  • 6 Българин

    66 12 Отговор
    Коментиран от #36

    15:19 25.01.2026

    6 17 Отговор

    Може да се уреди на изборите.

    15:19 25.01.2026

  • 9 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    34 10 Отговор
    15:20 25.01.2026

  • 10 Толкова си може

    Русийката. Мята ракети по цивилни и си мисли, че нещо може да промени. Ех, мечти..

    Коментиран от #121

    15:20 25.01.2026

  • 11 Хи хи

    41 6 Отговор
    Украйна атакува Русия с 52 украински дрона
    25 Януари, 2026 15:161071

    Ударите са били нанесени въпреки приключилите вчера преговори в ОАЕ между двете страни и САЩ

    Коментиран от #113

    15:21 25.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 касата

    12 39 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тогава да пращаме руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им.🤩🤡📢💤

    Коментиран от #17, #23, #50

  • 16 Сесесере

    12 39 Отговор
    Всеки ден близо 2 Хил руски орки, заминават на концерта на кобзон! Колкото по- дълго, толкова повече!

    Коментиран от #115

    15:22 25.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "касата":

    Това определя председателят Тръмп.

    15:23 25.01.2026

  • 19 ти се майтапиш

    7 23 Отговор

    До коментар #2 от "възрожденче":

    ама наистина Възраждане и Величие нямат никакъв шанс за следващия парламент.

    15:23 25.01.2026

  • 20 татунчо 🍌

    39 6 Отговор
    Ха-ха ! Преговорите свършиха , боят продължава ! Кучетата нека си лаят , керванът продължава .

    Коментиран от #25, #37

    15:24 25.01.2026

  • 21 6 ах тоа Путин

    37 6 Отговор
    Кви нерви има

    Коментиран от #22, #33

    15:24 25.01.2026

  • 22 ха-ха 😝

    20 3 Отговор

    До коментар #21 от "6 ах тоа Путин":

    И аз това се чудя ....

    15:26 25.01.2026

  • 23 Зелю

    35 11 Отговор

    До коментар #14 от "касата":

    Ние отдавна чакамее на фронта Българските либерали юроатланти начело с Тагаренко, ама ги нема. Само две три говяда от подуене запад

    Коментиран от #118

    15:26 25.01.2026

  • 24 хаха🤣

    16 30 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно, няма да стане, учи се от САЩ как се прави🤣🤣🤣

    Коментиран от #35, #97

    15:27 25.01.2026

  • 25 ЗЮЛКЯР

    5 11 Отговор

    До коментар #20 от "татунчо 🍌":

    Бу Адам не сикер бени де

    Коментиран от #34

    15:27 25.01.2026

  • 26 Лука

    12 29 Отговор

    До коментар #5 от "Да, ама имат":

    Жужетата са две едното защитава родината си а другото се прави на хитлер !

    15:28 25.01.2026

  • 27 падналия ангел

    38 8 Отговор
    Един Искандер попиля пункт за истрелване на далекобойни БЛА. Пет установки бяха разположени в близост да горски пояс на 30 км. от линията на съприкосновение. Искандера обаче намери пункта за изстрелване маскиран в храсталака. След взрива дрона за обективен контрол не откри и един шаващ бандер!

    15:28 25.01.2026

  • 28 Грамофон свири, майка плаче

    42 5 Отговор
    Вчера,Украйна атакува Русия, в най-мащабната си атака с дронове от началото на войната въпреки преговорите.Това го писахте и тук.Нормално, руснаците атакуват/ отвръщат с по-голяма сила.

    15:29 25.01.2026

  • 29 оня

    41 7 Отговор
    Укрите да не реват , все още е СВО , войната още не е започнала .Укрите ги печат на бавен огън до последния останал !

    Коментиран от #124

    15:29 25.01.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    11 35 Отговор
    Русия продължава да няма нито един полезен ход и да избива собственото си население !!! Равносметката от Четири Года война - 2млн жертви от двете страни, 2млн инвалида, 2млн души в момента мръзнат на студено без ток, вода и парно от двете страни. Русия е пред фалит и не е ясно как смята да превзима Донбас до края.
    Защото превзет Донбас означава напълно изгорен, разорен Донбас, Донбас който никога вече няма да бъде мирен и някой да иска да живее там.

    Коментиран от #42, #54, #55

    15:30 25.01.2026

  • 33 не става въпрос за

    8 27 Отговор

    До коментар #21 от "6 ах тоа Путин":

    нерви, просто такива са възможностите на Русийката

    15:30 25.01.2026

  • 35 Цомчо Плюнката

    10 30 Отговор

    До коментар #24 от "хаха🤣":

    Руснаците са неможачи.

    Коментиран от #80

    15:31 25.01.2026

  • 36 Мишел

    10 38 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #40, #109

    15:32 25.01.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    11 19 Отговор

    До коментар #20 от "татунчо 🍌":

    "...кучетата лаят , керванът си върви..."

    Лошото е че от карвана останаха само няколко магарета и шепа омачкани рупли ......

    Коментиран от #41, #91

    15:32 25.01.2026

  • 40 име

    24 5 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Само същества с две или по-малко мозъчни клетки не са разбрали че в дългосрочен план военните действия не се развиват в линейна прогресия.

    15:35 25.01.2026

  • 41 татунчо 🍌

    12 7 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж, стой мирен , не късай нерви , че ще ти трябват ! 😮‍💨

    15:35 25.01.2026

  • 42 Абсолютно.

    10 33 Отговор

    До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":

    Русия сама се натресе в капан, от който няма излизане. Каквото и да прави, нищо не може да промени. Всички отдавна разбраха, че Русия няма как да изпълни целта си и да върне политическото си влияние в Украйна. Това и всички в Русия го знаят. Но Путин няма как да спре войната, няма избор, защото последствията за него могат да му костват и живота, а не само свалянето от власт. Затова предпочита да продължи да жертва още милиони руснаци и да се надява САЩ и Европа, да спрат военната помощ за Украйна.

    Коментиран от #52

    15:36 25.01.2026

  • 43 хихи

    30 7 Отговор
    Значи и Украйна удря, преговорите са завършли само за Русия...
    Демократична им работа, ще ядат пердах, докато Борис Джонсън им каже да се предадат....

    15:36 25.01.2026

  • 44 Мишел

    31 5 Отговор
    По украински данни, Русия е разположила по фронта 48 изстрелващи машини с по 2 Искандера всяка. Истинската атака ще е със залп.

    Коментиран от #47, #49, #76

    15:38 25.01.2026

  • 46 Кольо м@нафа

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Р Радев-Радо прашката":

    Пишете адрес де

    15:42 25.01.2026

  • 47 Атина Палада

    5 21 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    По руски данни руснаците вчера са превзели Лисабон.

    15:43 25.01.2026

  • 48 дядото

    27 4 Отговор
    първо,предната нощ укрите атакуваха брянска и белгоародска области и второ - преговорите не са приключили,една поредна среща без резултат

    15:43 25.01.2026

  • 49 хихи

    24 4 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    Русия свърши ракетите преди 4 години....
    Това са земеделци с орящи трактори...
    Тук там ако забележат накой дрон откриват огън и изстрелват по някоя лопата

    15:43 25.01.2026

  • 50 пиночет

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "касата":

    Дон Корлеоне ,ако днес мина през подлеза на Централна Гара въпреки ,че не е събота ще му издухаш ли сополите пак за 5лв ?Извинявай приятел ,обърках календара .

    15:44 25.01.2026

  • 51 Хохо Бохо

    18 4 Отговор
    Е па те тея точно свършиха пръви. Ся са някви с чипове от укро тоалетни

    15:44 25.01.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    5 28 Отговор

    До коментар #42 от "Абсолютно.":

    Единствения разумен ход за Русия е да сключи примирие по линията на фронта и да започне дълга, търпелива работа на превъзпитание на узкоглазия си узкочел народ, въобразил си че е нещо повече от калта в която ходи 😁👍

    Коментиран от #62, #63

    15:44 25.01.2026

  • 53 дойчезеле

    26 3 Отговор
    укрорайха ще прави настъпление към Москва ??
    питам за Урслката и особено умната Кая

    15:44 25.01.2026

  • 54 Коуега

    19 4 Отговор

    До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":

    Спирай червените гъби и Дойче велето

    15:44 25.01.2026

  • 56 Фейк на часа

    21 3 Отговор
    Нека да ви напомня мнението на високо-уважавания "разследващ журналист"
    от Белингкат Христо Грозев:

    "Mar 5, 2022 — "Журналистът от Bellingcat Христо Грозев смята, че ресурсите на Русия ще стигнат до неделя, след което ще рухнат."

    --

    Коментиран от #64

    15:46 25.01.2026

  • 57 Хахахаха

    4 18 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    На влака и за фронта, да помагаш на рашите. Марш.

    15:46 25.01.2026

  • 59 КОЛЬО ПАРЪМА

    13 4 Отговор
    Хубава новина Браво

    15:46 25.01.2026

  • 60 Хахахаха

    8 20 Отговор

    До коментар #1 от "урсула":

    Така е. Руснаците нямат перални. Парите отиват за ракети за войната на путлера.

    Коментиран от #110

    15:47 25.01.2026

  • 61 България и Русия завинаги заедно

    18 5 Отговор
    Ааа ма как така? Нали руснаците бяха свършили всичките си оръжия и се биеха с лопати. Даже и с лопати добре им се получава нали русофоби и евроатлантици? БОЙ, БОЙ, БОЙ.

    Коментиран от #81

    15:47 25.01.2026

  • 65 ха-ха 😝

    16 4 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    И него ще го чуем по новините по някое време , не го мисли ! Руснаците си знаят работата .

    15:52 25.01.2026

  • 67 Един

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "урсула":

    Как да нямат, що перални откраднаха.

    15:52 25.01.2026

  • 69 Жив е, и още как

    17 4 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    По негови "показания" вкараха в затвора във Великобритания
    някакви нещастници там. Някакъв българин, който ремонтира мобилни телефони
    го изкараха, че правил апаратура за ГРУ, а някаква там чистачка в английска
    болница я изкараха топ-шпионка на Путин и че следяла Грозев с цел да го прелъсти и убие.
    Това ти се струва майтап, но ония отнесоха по десет години затвор ей така.
    Най-вероятно ще ги пуснат след година-две, но им разбиха живота.

    15:55 25.01.2026

  • 70 Владимир Путин, президент

    8 14 Отговор

    До коментар #63 от "ха-ха 😝":

    По-зле от Четири Года пердах в Украйна, до преговори в Абу-Даби с Буданов няма. Такова унижение, безпомощност и руски идиотизъм са ЕПИЧНИ.
    Украинската авантюра на Путин е най-големия провал на Русия в хилядолетната история.

    Коментиран от #77, #82

    15:55 25.01.2026

  • 72 Моля

    11 3 Отговор
    Товариш Путин пуснете един Искандер в нашето Народно събрание

    15:58 25.01.2026

  • 73 Копейки

    8 11 Отговор

    До коментар #4 от "Феникс":

    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа, до 1 година ще подпише военен съюз със САЩ и така ще владее целия свят през следващите 100 години.

    Коментиран от #75, #86

    16:00 25.01.2026

  • 75 Прудльооо

    5 3 Отговор

    До коментар #73 от "Копейки":

    А на теб лично каква ти е далаверата ?

    16:02 25.01.2026

  • 76 Морски

    5 11 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейките ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.

    Коментиран от #83

    16:02 25.01.2026

  • 78 Значи още има цели

    6 3 Отговор
    Но Белгород скоро ще падне

    16:04 25.01.2026

  • 79 Хасан Хаспела

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Р Радев-Радо прашката":

    Кокорчо ,ти ли си бе коте 😼 ?Отдавна не си се вяскал в Орфея да ни видиш .

    16:06 25.01.2026

  • 80 Урсул фон дер Бандер

    8 6 Отговор

    До коментар #35 от "Цомчо Плюнката":

    "Руснаците са неможачи." За това ли, целият ес от розови понита и меки китки ревете през ден.

    16:06 25.01.2026

  • 81 Миролюб Войнов, българин

    7 11 Отговор

    До коментар #61 от "България и Русия завинаги заедно":

    "...България и Русия завинаги заедно..."

    Пази ни Боже и закриляй от подобно нещо 😁😁😁

    Коментиран от #87

    16:06 25.01.2026

  • 82 Омазана ватенка

    4 8 Отговор

    До коментар #70 от "Владимир Путин, президент":

    пАбедители не ходят да преговарят.

    16:07 25.01.2026

  • 83 БахУрчо

    4 2 Отговор

    До коментар #76 от "Морски":

    Морски ,потапяй се под вода ,да не вдига прах ,знам че го умеете .

    16:07 25.01.2026

  • 84 Геро

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "ха-ха 😝":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #90

    16:07 25.01.2026

  • 85 Кво парно бре

    10 4 Отговор
    Кстегорично съм против възстановяването на топлоподаването в Киев ! Не плащат никакви зелени квоти тези измамници а са на въглища

    16:08 25.01.2026

  • 86 ТъпeйKи,

    8 3 Отговор

    До коментар #73 от "Копейки":

    не се притеснявайте.
    Путин никога не е имал намерение да завладява Европа и да хрантути такива лентяи и некадърници като вас.

    16:09 25.01.2026

  • 89 Удри Путине

    5 1 Отговор
    по енергийната инфраструктура

    16:10 25.01.2026

  • 90 Иво

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Геро":

    Ооох Героо ,много бих се изкефил на широкия ти ханш и най вече на сочните ти къуки !

    16:11 25.01.2026

  • 91 Невероятно, но факт !

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".

    Коментиран от #95

    16:11 25.01.2026

  • 92 пиночет

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "Розовото пони Путин 🌈":

    Дон Корлеоне ,даже и в тази ти роля нямам нищо напротив да му издухаш хуубаво сополите за 5лв както винаги .

    16:12 25.01.2026

  • 93 От тоя студ и тракане на зъби

    4 1 Отговор
    После зъболекарите в Украйна много работа ще имат. Сега само на убитите им вадят зъбите и ги продават на САЩ

    16:14 25.01.2026

  • 94 Ха ХаХа

    8 1 Отговор
    Въпреки преговорите Русия атакувала с ракети?А Украйна те атакували.
    Когато има мир, а не примирие тогава Русия ще спре.
    Това ще стане при пълна капитулация на цондеро фашистите

    16:15 25.01.2026

  • 96 Ибн Сина

    2 3 Отговор
    Путин мята по Украйна Искандер след Искандер,
    а за края на войната нема никакъв хабер!

    А кво стана с орехите? Не са ли валидни вече?

    Коментиран от #100, #101

    16:19 25.01.2026

  • 97 Ха ХаХа

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "хаха🤣":

    Какво направи САЩ.
    Извлече Мадуро и нищо повече.
    Колко милиона американци има във Венецуела?
    Колко милиона руснаци има в Украйна?
    Тъпак

    16:19 25.01.2026

  • 98 да бе да........

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "урсула":

    АМА ИМАТ ЛОПАТИ, КИРКИ И КАКВИ ЛИ НЕ ДРУГИ СЕЧИВА

    16:20 25.01.2026

  • 99 бой по нацистите

    4 1 Отговор
    заслужили са си го

    16:20 25.01.2026

  • 100 Хасан Хаспела

    3 2 Отговор

    До коментар #96 от "Ибн Сина":

    Ромска наденица с орехи искаш ли да пробваш ?

    Коментиран от #104

    16:21 25.01.2026

  • 101 Ъхъ ъхъ

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Ибн Сина":

    Миризмата на разцъфнал Орешник е последната миризма на бандерите

    16:21 25.01.2026

  • 102 Банан

    2 1 Отговор
    Искендер турско име
    Александър българско име

    Коментиран от #125

    16:24 25.01.2026

  • 103 Кия

    2 1 Отговор
    Само тотален капут ще вразуми и измете тези самоназначили се циреи.

    16:25 25.01.2026

  • 104 Ибн Сина

    2 2 Отговор

    До коментар #100 от "Хасан Хаспела":

    Имаш геном на турски циганин, ама второто е повечко!

    16:27 25.01.2026

  • 105 Ердоган

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Копейки, ще помагате ли и на Ердоган?

    16:31 25.01.2026

  • 106 урсуЛАЙНА

    3 1 Отговор
    винаги е била руска и такава ще си е за напред.

    16:34 25.01.2026

  • 107 Руски войници в "Червената гора"

    1 2 Отговор
    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    16:35 25.01.2026

  • 108 Казуар

    1 2 Отговор
    Време е на украинците да бъдат дадени Томахок.

    16:35 25.01.2026

  • 109 👏👏👏👏👏👏👏

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    С всеки един ЕЛИМИНИРАН , БЛАТЕН ВАРВАРИН в Украина ,СВЕТЪ СТАВА ПО ДОБРО МЯСТО.

    16:38 25.01.2026

  • 110 да питам

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "Хахахаха":

    защо руснаците нямат вътрешни тоалетни и перални ?

    16:39 25.01.2026

  • 111 Ибн Сина

    1 1 Отговор
    Да сте виждали ибaн Хасан? Одеве беше тука и пъшкаше!

    Коментиран от #120

    16:40 25.01.2026

  • 112 Полицейский с Рублёвки онлайн

    2 1 Отговор
    В София пуснаха ли парното? Пратете го на Киев. Там бандеровците страдат. В ресторантите сервират претоплени манджи и асансьорите не работят. Стълбищата са заледени и в тъмнина. УжасТЪ.

    16:41 25.01.2026

  • 113 Ами сега

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    " ВСУ атакува руската Брянска област с дронове и ракети HIMARS "

    Заглавието е от днес 7:43.

    16:42 25.01.2026

  • 114 Морския

    3 0 Отговор
    За съжаление, така както гледам украинци ще останат само в Слънчев бряг и по други наши курорти! От тук няма кой да ги изчисти!!

    Коментиран от #116

    16:43 25.01.2026

  • 115 Въпроси и не само

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сесесере":

    Украйна информира за загубите на Русия.

    А няма ли да информират за загубите на украинците ?

    Или украинците са безсмъртни ?

    16:45 25.01.2026

  • 116 Ибн Сина

    2 2 Отговор

    До коментар #114 от "Морския":

    Така е укрите са жилаво плeме, неможеш ги изчисти от тука! Но пък руснаците масово напускат! Ето ти две добри новини!

    16:46 25.01.2026

  • 117 Нацев

    2 1 Отговор
    Екс, съблечи Зеленски по бикини и го дай в гръб да гледа назад!

    16:47 25.01.2026

  • 118 🤔🤔🤔🤔

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Зелю":

    Отивай и ти да подкрепиш БЛАТНИТЕ ОРДИ. Ще ти дадат чисто нова УШАНКА ,ВАТЕНКА , и ГУМЕНИ БОТУШИ, БЕЗАНАЛОГОВИ . Горе доло ще ти вършат работа максимум седмица. После е ясно каво се случва.

    Коментиран от #122

    16:47 25.01.2026

  • 119 Полицейский с Рублёвки онлайн

    2 1 Отговор
    Кой не скача е москал! Москалите са на топло и не скачат /от студ/. По туй ще ги познаете. Бандеровците скачат като софийски ултраси от студ. И искат да превземат Москва, защото там е топло, има газ и ток.

    16:47 25.01.2026

  • 120 Хасан Хаспела

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Ибн Сина":

    Не съм те питал дали си бил иббн на сън,ами дали си пробвал ромска наденица с картофки ,коте палаво .

    16:52 25.01.2026

  • 121 Стинка

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Толкова си може":

    Ти си толкова заблудено Пед. , че не ти вдяна кухата зелка вече 5 години едно: Русия с приятелчетата си и краварите с техните си правят какво си поискат, иначе свършват дните
    Друг думата няма

    16:53 25.01.2026

  • 122 Смех в блатото

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "🤔🤔🤔🤔":

    Сотаджията ,да си беше изпрал поне станалите от кир кафяво -кожени работни панталони 😂 !

    16:54 25.01.2026

  • 123 Омбре

    0 0 Отговор
    Най-вероятно е отговор на украинската атака с счупените няколко прозореца. Колкото пропагандата,че е по време на разговорите, то и украинската атака не е ли по същото време?

    16:54 25.01.2026

  • 124 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "оня":

    Защитата на вражеска държава в нормалните страни е предателство !

    16:55 25.01.2026

  • 125 Сашко Великиот

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Банан":

    "Александър българско име", айде бе! Е па язе на кой съм именуван?

    16:55 25.01.2026

