„Доларът остава настрана“: БРИКС ускорява финансовия си суверенитет през 2026 г.

26 Януари, 2026 14:53 1 472 72

Инициативата цели улесняване на трансграничните плащания и намаляване на зависимостта от щатския долар

„Доларът остава настрана“: БРИКС ускорява финансовия си суверенитет през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Страните от обединението БРИКС обмислят през 2026 г. да пуснат единна платежна система, която да функционира независимо от западните санкции, съобщава Berliner Zeitung, предава Фокус.

Резервната банка на Индия, която председателства групата, предложи цифровите валути на централните банки на страните-участнички да бъдат свързани, за да се улеснят трансграничните плащания в сферата на търговията и туризма. Очаква се инициативата да бъде разгледана на предстоящата среща на върха в Индия.

Централно място в проекта заема платформата Brics Pay, която ще обедини националните платежни системи и цифровите валути на участниците, като намали зависимостта от щатския долар и западните финансови механизми, включително SWIFT.

„Доларът ще остане настрана. БРИКС укрепва финансовия си суверенитет“, констатира Berliner Zeitung.

Според изданието, Brics Pay ще осигури устойчивост на финансовите потоци предимно за страните, подложени на санкции, като Русия и Иран. При успешна реализация проектът може значително да ограничи възможностите за западен финансов натиск и да засили ролята на БРИКС в глобалната икономика.


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затова

    33 5 Отговор
    фон две Лайен е в Индия .

    14:54 26.01.2026

  • 2 Ехехе

    10 33 Отговор
    Русийката е парийв БРИКС. И тук е подчинен китайски ВАСАЛ.

    😆

    14:55 26.01.2026

  • 3 Махараминдри Баба

    29 12 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:56 26.01.2026

  • 4 Махараминдри Баба

    21 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #15, #23, #52

    14:56 26.01.2026

  • 5 Махараминдри Баба

    19 9 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:56 26.01.2026

  • 6 и аз чух

    8 20 Отговор
    Шефа каза, че щели да приемат за основна БРИКС валута монголските Тугрици, за да няма обидени.

    14:56 26.01.2026

  • 7 Спецназ

    37 8 Отговор
    АБЕ, ТИЯ що не искат Еврото, Бе??

    Желязко и Баце ни казаха че била Убава парата!

    Не че нещо ама Брикс са половината население на Земята.

    НЕма начин, Баце они да са ШАШАВИТЕ!

    Коментиран от #9, #10, #36, #68

    14:57 26.01.2026

  • 8 Путин

    20 7 Отговор
    Президента на РФ Путин иска 1 до 2 милиона българи за новостроящи се градове в Сибир.

    Коментиран от #12, #17, #39, #47

    14:57 26.01.2026

  • 9 Име

    11 12 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    А не искат? Пробвай да предложиш на индиец, китаец, джингибаец евро или долари да видим ще ти откажат ли!

    14:58 26.01.2026

  • 10 Запспец

    7 25 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    БРИКС може да е половината население на Земята, ама по-бедната. Я имат 1/3 от световното богатство, я не. За какво са ми бедняци като македонците?

    Коментиран от #18, #65

    14:59 26.01.2026

  • 11 Обмислям да си купя самолет

    9 13 Отговор
    и аз отдавна обмислям да си купя личен самолет, ама не ми стигат рублите :)))

    14:59 26.01.2026

  • 12 Радев съм

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Това 2 милиона с ДДСто ли е?

    15:00 26.01.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    8 11 Отговор
    Абе къде ги дават тия "настрана останали долари" да си щипна и аз малце ? Пажалуйста ......😁😁😁

    15:02 26.01.2026

  • 14 Госあ

    10 2 Отговор
    Надявам се, това да не бъдат само празни приказки отново ! Иначе, Китай имат дигитална валута отдавна.

    15:02 26.01.2026

  • 15 Вили

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Махараминдри Баба":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    15:02 26.01.2026

  • 16 иБРИКС пей

    4 6 Отговор
    жруплата как е

    15:02 26.01.2026

  • 17 и теби

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    огаzeн с мъркуф фоста та

    15:03 26.01.2026

  • 18 Ахаха

    20 3 Отговор

    До коментар #10 от "Запспец":

    А сащ като са -120% от бвп, а Франция - 250% за богати ли ги броиш? Да не говорим за Англия и Германия, какви рецесий текът

    Коментиран от #19, #22

    15:03 26.01.2026

  • 19 и гаzonpoвода

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Ахаха":

    ти течал

    Коментиран от #26

    15:05 26.01.2026

  • 20 пиночет

    8 8 Отговор
    Еврото е номер 1

    15:05 26.01.2026

  • 21 Супер

    6 8 Отговор
    Една тубла днес е 1 цент а утре може да е 0.001 цент
    Това е стабилна валута
    Браво

    Коментиран от #25

    15:06 26.01.2026

  • 22 Хахаха

    5 13 Отговор

    До коментар #18 от "Ахаха":

    Нека им е зле на САЩ и Франция. Нека.

    15:06 26.01.2026

  • 23 Ха-ха

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:06 26.01.2026

  • 24 Икономист

    17 6 Отговор
    Еврото умира

    15:06 26.01.2026

  • 25 Абе

    7 14 Отговор

    До коментар #21 от "Супер":

    Важното е че едно българско Евро е 100 рублей.

    15:07 26.01.2026

  • 26 Ахаха

    17 7 Отговор

    До коментар #19 от "и гаzonpoвода":

    По добре газопровода от колкото да съм "умен по цялата глава" като теб.. Доларът губи яко позиции, ЕС фалира

    Коментиран от #33, #40

    15:07 26.01.2026

  • 27 Бай Ставри

    3 8 Отговор
    Може и да Може , но може и да не може ! Ако бяхме приели рублата сега всички щяхме да сме Милионери в рубли !

    Коментиран от #44

    15:07 26.01.2026

  • 28 руската мечка

    9 9 Отговор
    ще играе кючек по команда на Индия и Китай, ако ли не ще гризне дръвцето..

    Коментиран от #34

    15:08 26.01.2026

  • 29 ВСИЧКО ЩЕ Е НАГОРЕ

    12 4 Отговор
    ЕВРО И ДОЛАР НАДОЛУ. ЗЛАТО ЩЕ СТАНЕ 10 000 € ТРОЙУНЦИЯ

    15:08 26.01.2026

  • 30 Ключ

    4 6 Отговор
    Ключовата дума е Ще, обмислят, ама няма да стане, нали сега отиде ЕС и американците на парада им са в момента и им набвиват канчетата, няма къде да мърдат индийците.

    Коментиран от #32

    15:09 26.01.2026

  • 31 Знайко

    9 6 Отговор
    Не им трябва нова валута, направо да приемат китайския юан. И да почват в училищата да преподават китайски език. И без това на Путин и 60% от руснаците очите им са дръпнати. Като научат китайски, ще минават за местни азиатци.

    Коментиран от #35

    15:11 26.01.2026

  • 32 Ахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "Ключ":

    Точно на индийците пък нищо, никой не може да им каже.. Това е най-старата демокрация в светът.

    Коментиран от #42

    15:11 26.01.2026

  • 33 Фалира ЕС вече 4 години

    9 8 Отговор

    До коментар #26 от "Ахаха":

    Германците всяка зима вече измират от студ и си изяждат хамстерите, французите изгориха паркета от апартаментите в Париж дс се греят, абе голвм ужас в цяла Европа, само на изток в блaтaта е стабилно положението - все си е стдено, но външните тоалетни нямат тръби дето да замръзват та е добре, не са целите в л на

    Коментиран от #43, #49

    15:12 26.01.2026

  • 34 Весело

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "руската мечка":

    "ще гризне БАМБУКА".

    15:12 26.01.2026

  • 35 нормално е

    6 8 Отговор

    До коментар #31 от "Знайко":

    Все пак 248 години русийката е била Монголия. Златната орда си е оставила семето и там. А голяма част от монголските войници са били прабългари.

    15:13 26.01.2026

  • 36 ян бибиян

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    Половината население, ама четвърт от световната икономика.

    15:13 26.01.2026

  • 37 Браво

    7 3 Отговор
    Важното е че с една моя заплата съм крал и в Индия и в Китай и в Иран и в Русия !

    15:13 26.01.2026

  • 38 Георги

    6 3 Отговор
    Разплащания между цифрови валути,за тези които равете срещу електронното евро и бедняците ще го въведат, бедняци защото и всичката си валута да обединят пак не могат да достигнат еврото нямат толкова БВП от глава на населението прекалено много са!

    15:14 26.01.2026

  • 39 20202

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Ми кво чакаш? Прав ти път. Земай и другите 199 екскурзианта с теб. Дето ви влачат по протестите.

    15:16 26.01.2026

  • 40 бхаха

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Ахаха":

    аве маати шо бере евро и долари а не ще рупли

    15:17 26.01.2026

  • 41 Балък

    2 5 Отговор
    Давам рубли за долари и евро, курс едно към едно, Брикс като завладее света, ще станете много богати!

    15:19 26.01.2026

  • 42 като гледам

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Ахахаха":

    древните индийци са прокопсали.. Още на касти си делят демокрацията.

    15:19 26.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Еий

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Ставри":

    Приятел ние бяхме милионери в левове бе. Не помниш ли???

    15:20 26.01.2026

  • 45 то е ясно

    7 2 Отговор
    Смърт за американския долар. Свобода на света!!!

    15:20 26.01.2026

  • 46 Здрасти

    2 5 Отговор
    Може ли да ни покажете документа с който е обявен БРИКС. И кои страни са го подписали. И къде им е офиса сега на БРИКС. И кой му е шефа?

    Коментиран от #50, #61

    15:20 26.01.2026

  • 47 Весело

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    "Президента на РФ Путин иска 1 до 2 милиона БЕСЕПАРИ и КОСТАДИН-КОСТАДИНОВЦИ за новостроящи се градове в Сибир."
    И като ДДС(добавена стойност) ще му пратим Румен Радев, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Слави Трифонов, Тошко Йорданов, Станислав Балабанов, Кракимир Каракачанов, патриарх Данаил...

    15:21 26.01.2026

  • 48 не може да бъде

    5 3 Отговор
    Именно -макар и не само заради това !?Индия в момента е сламка за която ЕС се опитва да се хване за да се задържи на повърхността!?какво може да предложи ЕС на Индия от това ото което Индия се нуждае - храни -ориз зърнени храни растително масло ...нищо конкурентно ...технологии в т.ч и военни -ами че използваните от ЕС такива са американски ...военна техника ...неконкурентна пред руската ..нефт газ торове ...нищо от това Русия е извън класацията в Индия !?Единственото -пътнически самолети но и там вече нещата не са еднозначни .боингите са насреща!?Високата цена на златото по същество означава обезценяване на долара...и това променя целия терен!

    15:21 26.01.2026

  • 49 Ахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Фалира ЕС вече 4 години":

    Освен че грам не разбираш икономика, военно дело, явно и не пътуваш никъде.. Тотален калъф

    15:23 26.01.2026

  • 50 Знайко

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Здрасти":

    Как така не го знаеш, шеф на БРИКС е Си Дзи Пин.

    Коментиран от #53, #54

    15:23 26.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хосъ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Махараминдри Баба":

    Всеки ден ли ще го пишеш?

    Коментиран от #55

    15:24 26.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 да де

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Знайко":

    Къде го пише официално?

    15:25 26.01.2026

  • 55 не бе

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хосъ":

    само докато му го плащат

    15:25 26.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 две прекрасни новини

    3 3 Отговор
    Еврото дойде
    Възраждане си отиде.

    15:26 26.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Агенция ТИКВА

    1 1 Отговор
    БРИКС приема индийската рупия за обща валута, тъй като през 2100 г. броя на индийците ще е по-голям от общия брой на китайци, южноафриканци и руснаци. Същото ще се отнася и за индийската икономика.

    15:30 26.01.2026

  • 61 Хо-ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Здрасти":

    БРИКС не е като ЕС, иначе ще свъеши като ЕС.

    Коментиран от #66

    15:30 26.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 прокопи

    2 1 Отговор
    Джелезов защо още не ни е записал в БРИКС!? Ще сложиме по още една каса в магазините за новата бриксовска валута. Банката да пуска новите стартови пакетчета. Валутата може би ще се казва ЮРУПЛА . От юан, рубла и рупия. И без референдум.

    15:32 26.01.2026

  • 64 Уфф

    0 3 Отговор
    тия ги слушаме от 1950та година. Айде найнакрая да свършват нещо.

    15:33 26.01.2026

  • 65 Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Запспец":

    Делът на страните от БРИКС в световната икономика още в края на 2024 г. стана 37%, и надхвърли дела на страните от Г-7

    Коментиран от #67

    15:34 26.01.2026

  • 66 не разбрах

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Хо-ха-ха":

    Абе къде му е офиса на БРИКС?

    Коментиран от #71

    15:34 26.01.2026

  • 67 37 процента

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Глупости":

    е една трета от световната икономика. не ли?

    15:35 26.01.2026

  • 68 Баце

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    Вие от Серозападналото сте много проЗЗЗти за да разбирате и от международни финанси.Нали баце?

    15:38 26.01.2026

  • 69 ХоХоХо

    2 1 Отговор
    Айдеееее...доларо ойде у канала!

    15:39 26.01.2026

  • 70 Същият

    2 1 Отговор
    БРИКС ще е предизвикателството в следващите две-три десетилетия.Дано успеят да го реализират.Северна Америка и Европа са куци коне,които ще бъдат изхвърлени от манежа.

    15:39 26.01.2026

  • 71 Питай Ирина Бокова

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "не разбрах":

    тя е е управлението на Брикс.
    Бе ти само тук ли четеш? Чети световни икономически новини. Ако можеш си ги преведи, ако не можеш с преводач чети.

    15:42 26.01.2026

  • 72 Кокво е независимост:

    1 0 Отговор
    Да имаш собствена валута и при изгода да се закачиш за печелившата - долар,евро, юан..

    А какво е зависимост:
    Да нямаш собствена валута и .., да гледаш тъпо..

    15:43 26.01.2026

