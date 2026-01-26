„Доларът остава настрана“: БРИКС ускорява финансовия си суверенитет през 2026 г.

Страните от обединението БРИКС обмислят през 2026 г. да пуснат единна платежна система, която да функционира независимо от западните санкции, съобщава Berliner Zeitung, предава Фокус.

Резервната банка на Индия, която председателства групата, предложи цифровите валути на централните банки на страните-участнички да бъдат свързани, за да се улеснят трансграничните плащания в сферата на търговията и туризма. Очаква се инициативата да бъде разгледана на предстоящата среща на върха в Индия.

Централно място в проекта заема платформата Brics Pay, която ще обедини националните платежни системи и цифровите валути на участниците, като намали зависимостта от щатския долар и западните финансови механизми, включително SWIFT.

„Доларът ще остане настрана. БРИКС укрепва финансовия си суверенитет“, констатира Berliner Zeitung.

Според изданието, Brics Pay ще осигури устойчивост на финансовите потоци предимно за страните, подложени на санкции, като Русия и Иран. При успешна реализация проектът може значително да ограничи възможностите за западен финансов натиск и да засили ролята на БРИКС в глобалната икономика.