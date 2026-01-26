„Доларът остава настрана“: БРИКС ускорява финансовия си суверенитет през 2026 г.

Страните от обединението БРИКС обмислят през 2026 г. да пуснат единна платежна система, която да функционира независимо от западните санкции, съобщава Berliner Zeitung, предава Фокус.
Резервната банка на Индия, която председателства групата, предложи цифровите валути на централните банки на страните-участнички да бъдат свързани, за да се улеснят трансграничните плащания в сферата на търговията и туризма. Очаква се инициативата да бъде разгледана на предстоящата среща на върха в Индия.
Централно място в проекта заема платформата Brics Pay, която ще обедини националните платежни системи и цифровите валути на участниците, като намали зависимостта от щатския долар и западните финансови механизми, включително SWIFT.
„Доларът ще остане настрана. БРИКС укрепва финансовия си суверенитет“, констатира Berliner Zeitung.
Според изданието, Brics Pay ще осигури устойчивост на финансовите потоци предимно за страните, подложени на санкции, като Русия и Иран. При успешна реализация проектът може значително да ограничи възможностите за западен финансов натиск и да засили ролята на БРИКС в глобалната икономика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Затова
14:54 26.01.2026
2 Ехехе
😆
14:55 26.01.2026
3 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
14:56 26.01.2026
4 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #15, #23, #52
14:56 26.01.2026
5 Махараминдри Баба
14:56 26.01.2026
6 и аз чух
14:56 26.01.2026
7 Спецназ
Желязко и Баце ни казаха че била Убава парата!
Не че нещо ама Брикс са половината население на Земята.
НЕма начин, Баце они да са ШАШАВИТЕ!
Коментиран от #9, #10, #36, #68
14:57 26.01.2026
8 Путин
Коментиран от #12, #17, #39, #47
14:57 26.01.2026
9 Име
До коментар #7 от "Спецназ":А не искат? Пробвай да предложиш на индиец, китаец, джингибаец евро или долари да видим ще ти откажат ли!
14:58 26.01.2026
10 Запспец
До коментар #7 от "Спецназ":БРИКС може да е половината население на Земята, ама по-бедната. Я имат 1/3 от световното богатство, я не. За какво са ми бедняци като македонците?
Коментиран от #18, #65
14:59 26.01.2026
11 Обмислям да си купя самолет
14:59 26.01.2026
12 Радев съм
До коментар #8 от "Путин":Това 2 милиона с ДДСто ли е?
15:00 26.01.2026
13 Владимир Путин, президент
15:02 26.01.2026
14 Госあ
15:02 26.01.2026
15 Вили
До коментар #4 от "Махараминдри Баба":Колкото си прав, толкова да си здрав.
15:02 26.01.2026
16 иБРИКС пей
15:02 26.01.2026
17 и теби
До коментар #8 от "Путин":огаzeн с мъркуф фоста та
15:03 26.01.2026
18 Ахаха
До коментар #10 от "Запспец":А сащ като са -120% от бвп, а Франция - 250% за богати ли ги броиш? Да не говорим за Англия и Германия, какви рецесий текът
Коментиран от #19, #22
15:03 26.01.2026
19 и гаzonpoвода
До коментар #18 от "Ахаха":ти течал
Коментиран от #26
15:05 26.01.2026
20 пиночет
15:05 26.01.2026
21 Супер
Това е стабилна валута
Браво
Коментиран от #25
15:06 26.01.2026
22 Хахаха
До коментар #18 от "Ахаха":Нека им е зле на САЩ и Франция. Нека.
15:06 26.01.2026
23 Ха-ха
До коментар #4 от "Махараминдри Баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:06 26.01.2026
24 Икономист
15:06 26.01.2026
25 Абе
До коментар #21 от "Супер":Важното е че едно българско Евро е 100 рублей.
15:07 26.01.2026
26 Ахаха
До коментар #19 от "и гаzonpoвода":По добре газопровода от колкото да съм "умен по цялата глава" като теб.. Доларът губи яко позиции, ЕС фалира
Коментиран от #33, #40
15:07 26.01.2026
27 Бай Ставри
Коментиран от #44
15:07 26.01.2026
28 руската мечка
Коментиран от #34
15:08 26.01.2026
29 ВСИЧКО ЩЕ Е НАГОРЕ
15:08 26.01.2026
30 Ключ
Коментиран от #32
15:09 26.01.2026
31 Знайко
Коментиран от #35
15:11 26.01.2026
32 Ахахаха
До коментар #30 от "Ключ":Точно на индийците пък нищо, никой не може да им каже.. Това е най-старата демокрация в светът.
Коментиран от #42
15:11 26.01.2026
33 Фалира ЕС вече 4 години
До коментар #26 от "Ахаха":Германците всяка зима вече измират от студ и си изяждат хамстерите, французите изгориха паркета от апартаментите в Париж дс се греят, абе голвм ужас в цяла Европа, само на изток в блaтaта е стабилно положението - все си е стдено, но външните тоалетни нямат тръби дето да замръзват та е добре, не са целите в л на
Коментиран от #43, #49
15:12 26.01.2026
34 Весело
До коментар #28 от "руската мечка":"ще гризне БАМБУКА".
15:12 26.01.2026
35 нормално е
До коментар #31 от "Знайко":Все пак 248 години русийката е била Монголия. Златната орда си е оставила семето и там. А голяма част от монголските войници са били прабългари.
15:13 26.01.2026
36 ян бибиян
До коментар #7 от "Спецназ":Половината население, ама четвърт от световната икономика.
15:13 26.01.2026
37 Браво
15:13 26.01.2026
38 Георги
15:14 26.01.2026
39 20202
До коментар #8 от "Путин":Ми кво чакаш? Прав ти път. Земай и другите 199 екскурзианта с теб. Дето ви влачат по протестите.
15:16 26.01.2026
40 бхаха
До коментар #26 от "Ахаха":аве маати шо бере евро и долари а не ще рупли
15:17 26.01.2026
41 Балък
15:19 26.01.2026
42 като гледам
До коментар #32 от "Ахахаха":древните индийци са прокопсали.. Още на касти си делят демокрацията.
15:19 26.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Еий
До коментар #27 от "Бай Ставри":Приятел ние бяхме милионери в левове бе. Не помниш ли???
15:20 26.01.2026
45 то е ясно
15:20 26.01.2026
46 Здрасти
Коментиран от #50, #61
15:20 26.01.2026
47 Весело
До коментар #8 от "Путин":"Президента на РФ Путин иска 1 до 2 милиона БЕСЕПАРИ и КОСТАДИН-КОСТАДИНОВЦИ за новостроящи се градове в Сибир."
И като ДДС(добавена стойност) ще му пратим Румен Радев, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Слави Трифонов, Тошко Йорданов, Станислав Балабанов, Кракимир Каракачанов, патриарх Данаил...
15:21 26.01.2026
48 не може да бъде
15:21 26.01.2026
49 Ахахаха
До коментар #33 от "Фалира ЕС вече 4 години":Освен че грам не разбираш икономика, военно дело, явно и не пътуваш никъде.. Тотален калъф
15:23 26.01.2026
50 Знайко
До коментар #46 от "Здрасти":Как така не го знаеш, шеф на БРИКС е Си Дзи Пин.
Коментиран от #53, #54
15:23 26.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хосъ
До коментар #4 от "Махараминдри Баба":Всеки ден ли ще го пишеш?
Коментиран от #55
15:24 26.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 да де
До коментар #50 от "Знайко":Къде го пише официално?
15:25 26.01.2026
55 не бе
До коментар #52 от "Хосъ":само докато му го плащат
15:25 26.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 две прекрасни новини
Възраждане си отиде.
15:26 26.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Агенция ТИКВА
15:30 26.01.2026
61 Хо-ха-ха
До коментар #46 от "Здрасти":БРИКС не е като ЕС, иначе ще свъеши като ЕС.
Коментиран от #66
15:30 26.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 прокопи
15:32 26.01.2026
64 Уфф
15:33 26.01.2026
65 Глупости
До коментар #10 от "Запспец":Делът на страните от БРИКС в световната икономика още в края на 2024 г. стана 37%, и надхвърли дела на страните от Г-7
Коментиран от #67
15:34 26.01.2026
66 не разбрах
До коментар #61 от "Хо-ха-ха":Абе къде му е офиса на БРИКС?
Коментиран от #71
15:34 26.01.2026
67 37 процента
До коментар #65 от "Глупости":е една трета от световната икономика. не ли?
15:35 26.01.2026
68 Баце
До коментар #7 от "Спецназ":Вие от Серозападналото сте много проЗЗЗти за да разбирате и от международни финанси.Нали баце?
15:38 26.01.2026
69 ХоХоХо
15:39 26.01.2026
70 Същият
15:39 26.01.2026
71 Питай Ирина Бокова
До коментар #66 от "не разбрах":тя е е управлението на Брикс.
Бе ти само тук ли четеш? Чети световни икономически новини. Ако можеш си ги преведи, ако не можеш с преводач чети.
15:42 26.01.2026
72 Кокво е независимост:
А какво е зависимост:
Да нямаш собствена валута и .., да гледаш тъпо..
15:43 26.01.2026