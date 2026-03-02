Скок на акциите на отбранителните компании на фона на ескалация на напрежението в Близкия изток

Акциите на няколко европейски отбранителни компании, включително BAE Systems, Kongsberg Defence & Aerospace, Leonardo, Rheinmetall и Saab, показват бърз растеж, според Tradingview. Ескалацията в Близкия изток може да е причината за тази положителна тенденция.

Според данни от европейската фондова борса към 10:11 ч. българско време, акциите на германската компания Renk са се повишили с 4,41% до 59,59 EUR за акция, акциите на италианската компания Leonardo са се повишили с 5,04% до 59,66 EUR за акция, германската Rheinmetall се търгува на цена от 1720 EUR за акция (ръст от 3,31%), шведската Saab се търгува на цена от 692,5 EUR за акция (ръст от 5,82%), Hensoldt се е повишила с 6,99% до 79,6 EUR за акция, TKMS се е повишила с 1,41% до 97,3 евро, а испанската Indra се е повишила с 4,7% до 65,7 EUR.

Към 10.15 ч. българско време акциите на британската BAE Systems са се повишили с 6,87% до 2254 британски пенса за акция. Междувременно акциите на норвежката компания Kongsberg Defence & Aerospace се повишиха с 5,3% до 405,85 норвежки крони за акция. Към 10:34 ч. българско време индексът STOXX на европейските аерокосмически и отбранителни компании се понижи с 2,4% до 5992 пункта.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха мащабна военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката с предполагаеми ракетни и ядрени заплахи, произтичащи от Иран. В същото време американските лидери открито призоваха иранското население да се въстане срещу собственото си правителство и да завземе властта. Ударите убиха върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република. Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран обяви ответна операция.