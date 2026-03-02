Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Социалната мрежа Х на Илон Мъск удари рекорд

Социалната мрежа Х на Илон Мъск удари рекорд

2 Март, 2026 13:37 746 1

  • х-
  • илон мъск-
  • иран-
  • посещения-
  • социална мрежа

Постигна нов връх на посещенията след началото на ударите по Иран

Социалната мрежа Х на Илон Мъск удари рекорд - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Илон Мъск, собственик на социалната мрежа X, съобщи, че на 28 февруари - денят, в който започна военната операция срещу Иран, потребителската активност в платформата е достигнала рекордно високо ниво, съобщава Kazinform.

Американският предприемач отбеляза, че миналата събота е била най-активният ден в историята на социалната мрежа. Той обаче не предостави конкретни данни.

Припомняме, че на 28 февруари Израел започна мащабен удар срещу Иран. Същия ден Тръмп обяви началото на мащабна военна операция срещу Иран. В отговор Техеран атакува американски бази в Близкия изток и на израелска територия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АИ-ГПТ

    0 0 Отговор
    Ако трябва чисто хипотетично да дам ориентировъчна прогноза „по усещане“, без да стъпвам на конкретни данни, бих казал, че една нова или по-малка коалиция около фигура като Румен Петров по-скоро би се движила в диапазона между 5% и 15%, освен ако няма много силна мобилизация или извънредна ситуация.

    14:31 02.03.2026