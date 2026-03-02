Социалната мрежа Х на Илон Мъск удари рекорд

Илон Мъск, собственик на социалната мрежа X, съобщи, че на 28 февруари - денят, в който започна военната операция срещу Иран, потребителската активност в платформата е достигнала рекордно високо ниво, съобщава Kazinform.

Американският предприемач отбеляза, че миналата събота е била най-активният ден в историята на социалната мрежа. Той обаче не предостави конкретни данни.

Припомняме, че на 28 февруари Израел започна мащабен удар срещу Иран. Същия ден Тръмп обяви началото на мащабна военна операция срещу Иран. В отговор Техеран атакува американски бази в Близкия изток и на израелска територия.