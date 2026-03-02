Министрите на външните работи на България и Турция обсъдиха ситуацията в Иран и регионалната сигурност

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски е провела телефонен разговор с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, по време на който двамата са обсъдили ситуацията в Иран и съседните му държави. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.
По време на разговора страните са изразили загриженост относно възможността от възникване на вътрешнополитическа нестабилност и хаос в Иран, както и потенциалните последици за регионалната сигурност.
Министър Нейнски е изразила благодарност за усилията на Турция за ограничаване на миграционния натиск към Европа, както по време на конфликта в Сирия, така и към настоящия момент, посочват от ведомството.
Двамата министри са се договорили да поддържат активен политически диалог и координация по въпросите на регионалната сигурност, миграцията и икономическото сътрудничество.
По-рано днес от Министерството на външните работи съобщиха, че продължават да работят приоритетно за извеждането на българските граждани, които в момента не могат да се приберат в България от държави в Близкия изток.
В събота САЩ и Израел предприеха мащабна атака срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранската общественост да "вземе контрол върху собствената си съдба", предаде Асошиейтед прес. При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Естествено
17:05 02.03.2026
2 Истината
Нищо не зависи от нея
17:05 02.03.2026
3 Питам:
Коментиран от #5, #11
17:06 02.03.2026
4 гошо
17:07 02.03.2026
5 Дурхан
До коментар #3 от "Питам:":Френско наречие на турския.
17:07 02.03.2026
6 Иванов
17:10 02.03.2026
7 си пън
17:12 02.03.2026
8 България окупирана държава
Пълни или празни бяха бидоните ? Надето и дедето-свързочник се о а к а х а пред народа.
Пак гласувайте за тези звезди !
! Испания изгони 15 американски самолета от военните си бази !
17:12 02.03.2026
9 Петров
17:13 02.03.2026
10 Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ПЛЮЯ НА РАСИЯ
17:13 02.03.2026
11 Мисира
До коментар #3 от "Питам:":На френски професионално
17:15 02.03.2026
12 Какво
17:16 02.03.2026
13 ърл джоунс
Коментиран от #15
17:22 02.03.2026
14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:31 02.03.2026
15 Мурка
До коментар #13 от "ърл джоунс":КАЗВАТ ЧЕ ЧЕСЪНА ПОМАГА-----ДРУГОТО Е КОЛ АКО ПОМНИШ БОЖИДАР ДИМИТРОВ КАКВО ОТКРИХА В СОЗОПОЛ
17:33 02.03.2026