Министрите на външните работи на България и Турция обсъдиха ситуацията в Иран и регионалната сигурност

2 Март, 2026 17:04 547 15

Министър Нейнски е изразила благодарност за усилията на Турция за ограничаване на миграционния натиск към Европа

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски е провела телефонен разговор с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, по време на който двамата са обсъдили ситуацията в Иран и съседните му държави. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

По време на разговора страните са изразили загриженост относно възможността от възникване на вътрешнополитическа нестабилност и хаос в Иран, както и потенциалните последици за регионалната сигурност.

Министър Нейнски е изразила благодарност за усилията на Турция за ограничаване на миграционния натиск към Европа, както по време на конфликта в Сирия, така и към настоящия момент, посочват от ведомството.

Двамата министри са се договорили да поддържат активен политически диалог и координация по въпросите на регионалната сигурност, миграцията и икономическото сътрудничество.

По-рано днес от Министерството на външните работи съобщиха, че продължават да работят приоритетно за извеждането на българските граждани, които в момента не могат да се приберат в България от държави в Близкия изток.

В събота САЩ и Израел предприеха мащабна атака срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранската общественост да "вземе контрол върху собствената си съдба", предаде Асошиейтед прес. При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.


  • 1 Естествено

    17 1 Отговор
    Мумията се интересува само от благоразположението на Турция, нали е турска тъща.

    17:05 02.03.2026

  • 2 Истината

    16 1 Отговор
    Моля тая продажда грозо..тия да спрат да я лансират

    Нищо не зависи от нея

    17:05 02.03.2026

  • 3 Питам:

    13 0 Отговор
    Наща Надка беше посланик в южната ни съседка, на какъв език са си говорили?

    Коментиран от #5, #11

    17:06 02.03.2026

  • 4 гошо

    12 0 Отговор
    Необходимо ли е да пускате снимки на таз мъртва риба?

    17:07 02.03.2026

  • 5 Дурхан

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Питам:":

    Френско наречие на турския.

    17:07 02.03.2026

  • 6 Иванов

    9 0 Отговор
    Нарочно я поставиха за министър, да обере негативите, тая е изкукуригала, ЕГН-то не прощава. Има една поговорка, ти го плюеш, то си мисли че вали дъжд.

    17:10 02.03.2026

  • 7 си пън

    8 0 Отговор
    обсъждането се е водило на турски език,мумията го разбира прекрасно

    17:12 02.03.2026

  • 8 България окупирана държава

    10 0 Отговор
    Четири самолета на ВВС на САЩ излетяха тази нощ с изключени транспондери от летище София?
    Пълни или празни бяха бидоните ? Надето и дедето-свързочник се о а к а х а пред народа.
    Пак гласувайте за тези звезди !

    ! Испания изгони 15 американски самолета от военните си бази !

    17:12 02.03.2026

  • 9 Петров

    6 0 Отговор
    Колкото по калпави и за нищо да не стават в това служебно правителство, толкова по-добре за следващите които ще назначат в редовното.

    17:13 02.03.2026

  • 10 Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ПЛЮЯ НА РАСИЯ

    3 8 Отговор
    Русия е срам и позор за света !! Къде са Русия Китай Северна Корея Азия Брикс Индия Пакистан сега да защитят единствената държава на планетата която не е отровена от еврейската отрова? Къде е сега расия да защити Иран и да се застъпи за Иран ??? Когато стане въпрос за евреи расия сащ БРИТАНИЯ и всички отре.пки ги бранят .. историята го е доказала.....помним ТРЕТИЯ РАЙХ помним Хитлер.....плюя ви на русията империята която винаги изостава съмишлениците си...Иран е единствената държава на планетата която сама се брани срещу световните терористи сащ и Израел...САМА ...а расията се е скрила ...позор

    17:13 02.03.2026

  • 11 Мисира

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Питам:":

    На френски професионално

    17:15 02.03.2026

  • 12 Какво

    7 0 Отговор
    да ми обсъждат ? Нали Надка се обадила на израелския ѝ колега и той ѝ обещал съдействие (но какво ? ) ако има.....възможност ! А в Близкия изток са си затворили въздушното пространство ! По - добре е госпоДжата да спре да говори и обсъжда ситуацията ! Ей го на , целувачът на Бою как договори летищетъ в София да стане паркинг и база на американците ! И сега ако някой мисли , че Дубай например ще отвори небето си да прибират туристи , жестоко се лъже !

    17:16 02.03.2026

  • 13 ърл джоунс

    5 1 Отговор
    Тази жена е прокълната , където се появи и стават проблеми .Навремето беше в отбора на Костов и видяхте до къде докараха България . Сега пак влезе в управлението и веднага светът пламна във война .Тука трябва да се намеси ексорсист или да я пречистим по някакъв начин

    Коментиран от #15

    17:22 02.03.2026

  • 14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Нещо като , леопарда поканил кошутата на обяд.

    17:31 02.03.2026

  • 15 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ърл джоунс":

    КАЗВАТ ЧЕ ЧЕСЪНА ПОМАГА-----ДРУГОТО Е КОЛ АКО ПОМНИШ БОЖИДАР ДИМИТРОВ КАКВО ОТКРИХА В СОЗОПОЛ

    17:33 02.03.2026

