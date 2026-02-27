Йога инструктурите се сблъскват с неразбиране от хотелите за организирането на ритрийти

Йога инструктурите се оплакаха от липсата на политики и разбиране от страна на хотелиерите за организирането на ритрийти в България.

Затова голяма част от тях правят в чужбина или на малкото специализирани места у нас. Това стана ясно по време на първото събитие Retreat Conference & Expo in Bulgaria 2026, което се организира от водещата туристическа медия TravelNews в InterContinental Sofia.

“Повечето хотели в България нямат добри условия за организирането на ритрийти, защото нямат пригодени пространства или подходящи зали за йога”, заяви Атанасия Желева, основател и собственик на Yoga Vibe. Освен това хотелиерите нямат политика за привличането на йога инструктури, като не предоставят преференциални цени за групи и безплатно настаняване за учителя. Дори някои завишават цените, коментира тя. Според нея в къщите за гости също не могат да бъдат организирани йога практики, защото те пък нямат никакви пространства.

Времето не всеки път позволява да се правят упражнения на открито, подчерта Велина Савова, основател на Aditi Yoga. “Липсва ритрийт политика на хотелите в България и затова призоваваме за партньорство, диалог и чуваемост в сектора”, обясни тя. Савова допълни, че голяма част от йога хората искат специална храна и здравословно меню, а не като за масовите туристи. Целта е да предоставяме много добри услуги спрямо изискванията на специализираната група, каза Велина Савова.

Мокша е сертифициран юмейхо терапевт и собственик на “Тринити Ритрийт Център”. Той е сред първите в България, който прави специализирано място за йога практики в Априлци. “Хостваме много ритрийти и практиката ни показва, че те трябва да бъдат организирани от хора, които правят това, а не от хотелиери”, коментира той. Според него за развитието на културата трябва да има автентични места. “За да бъде България ритрийт дестинация трябва да има обединение на хората, които се занимават с това. Заедно да работим инструктури и хотелиери”, каза Мокша. Създава се бъдещ сегмент – ритрийт култура, който започва да се развива в страната.

Марта Каменова, йога и пилатес учител, организатор на събития, също смята, че трябва да започне да се работи с хотелиерите и да има подход и чуваемост спрямо изискванията за организиране на ритрийти. Едно събитие се подготвя с месеци, като се удовлетворяват всички претенции на клиентите. “Ние дори събираме данните за алергии, вегетарианци, вегани и декларации за правенето на снимки, така че да няма оплаквания. Хотелиерите трябва да се съобразяват с всичко това”, коментира Каменова. Според нея е важно да се знае, че йога инструктурите избират места, които да са свързани с природата.

Весела Ламбер, сертифициран нутриционист, йога преподавател и звуков терапевт, допълни, че след всеки ритрийт събират обратна връзка и я предоставят и на хотелите. Тя даде пример, че енергийните и звукови практики не стават в изцяло затворени зали, а се изисква естествена светлина. Затова в някои хотели не са подходящи конферентите зали. Освен това йога хората не искат да се смесват с други гости на обекта.

Ленко Славов, изпълнителен директор и програмен мениджър в Център за здравословен живот Vita Rama, смята, че някои хотели започват да се отварят към йога общността. “Всичко е въпрос на комуникация и трябва да знаят, че йога хората също работят и не могат да присъстват на ритрийти, които се правят само през седмицата. Затова хотелите трябва да помислят и в тази посока”, каза той. Според него един от големите проблеми е храната в хотелите, които отказват да се съобразяват с изискванията на йога общността. Vita Rama имат вегетариански ресторант в София и организират два пъти годишно по 7 седмици ритрийти – на море и планина. Те имат групи по 7 и 14 дни през този период, което е една много добра запълняемост за хотелите.

Нора Пенева, преподавател по йога и медитация, обяви, че прави ритрийти по цял свят. “България е една прекрасна страна, свещена земя с много енергийни места. Ние можем да бъдем енергийното място на Европа”, смята тя. Според нея не трябва да бъдат показвани на йога общността само специализираните места в България. Трябва да се работи и с хотелите, защото има страхотни бази на добри и природни локации. “Хотелиерите трябва да разберат, че един човек трябва да има достъп до нещо различно от телевизията и пържолата”, коментира тя. Затова е важно да има мотивация за съвместна работа от всички страни.

Източник: travelnews.bg