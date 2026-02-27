Новини
Бизнес »
След китайските смартфони - iPhone и Samsung също ще поскъпнат

След китайските смартфони - iPhone и Samsung също ще поскъпнат

27 Февруари, 2026 16:16 572 2

  • samsung-
  • iphone-
  • смартфони-
  • поскъпване

Покачването на цените ще засегне всички производители по света без изключение

След китайските смартфони - iPhone и Samsung също ще поскъпнат - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Поскъпването на чиповете ще доведе до по-високи цени не само на смартфоните от китайски технологични компании, но и на всички устройства, включително Apple и Samsung. Това мнение изрази Елдар Муртазин, водещ анализатор в Mobile Research Group, който отбеляза, че увеличението ще бъде с 15-20% през годината.

По-рано информационната агенция Caili, позовавайки се на източници от индустрията на доставчиците, съобщи, че китайските технологични компании ще повишат цените на смартфоните си през март поради нарастващите разходи за чипове памет. Това ще бъде най-голямата корекция на цените в индустрията за последните 5 години.

Покачването на цените ще засегне всички производители по света без изключение. Всички устройства ще станат по-скъпи, включително iPhone и Samsung. Всички цени ще се увеличават през цялата година и средно директното увеличение на цените за крайния потребител ще бъде с 15-20%“, каза Муртазин.

Цените ще се повишат и в бюджетния сегмент. „Устройствата стават все по-малко способни, но също така стават и по-скъпи. В резултат на това има както пряко, така и косвено увеличение на цената. Ако преди можехте да си купите бюджетен лаптоп за 15 000 рубли, сега ще струва 25 000“, заключи източникът на агенцията.

Агенция „Кайлиан“ отбелязва, че настоящите разходи за закупуване на чипове памет за смартфони са се увеличили с повече от 80% в сравнение със същия период на 2025 г. и все още няма признаци на забавяне.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    1 0 Отговор
    2000 лв за телефон? Наврете си го!

    16:55 27.02.2026

  • 2 ОнЯ

    1 0 Отговор
    Никога не съм си купувал телефон с рубли!!!

    17:10 27.02.2026