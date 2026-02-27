След китайските смартфони - iPhone и Samsung също ще поскъпнат

Поскъпването на чиповете ще доведе до по-високи цени не само на смартфоните от китайски технологични компании, но и на всички устройства, включително Apple и Samsung. Това мнение изрази Елдар Муртазин, водещ анализатор в Mobile Research Group, който отбеляза, че увеличението ще бъде с 15-20% през годината.

По-рано информационната агенция Caili, позовавайки се на източници от индустрията на доставчиците, съобщи, че китайските технологични компании ще повишат цените на смартфоните си през март поради нарастващите разходи за чипове памет. Това ще бъде най-голямата корекция на цените в индустрията за последните 5 години.

„Покачването на цените ще засегне всички производители по света без изключение. Всички устройства ще станат по-скъпи, включително iPhone и Samsung. Всички цени ще се увеличават през цялата година и средно директното увеличение на цените за крайния потребител ще бъде с 15-20%“, каза Муртазин.

Цените ще се повишат и в бюджетния сегмент. „Устройствата стават все по-малко способни, но също така стават и по-скъпи. В резултат на това има както пряко, така и косвено увеличение на цената. Ако преди можехте да си купите бюджетен лаптоп за 15 000 рубли, сега ще струва 25 000“, заключи източникът на агенцията.

Агенция „Кайлиан“ отбелязва, че настоящите разходи за закупуване на чипове памет за смартфони са се увеличили с повече от 80% в сравнение със същия период на 2025 г. и все още няма признаци на забавяне.