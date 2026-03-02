Новини
Бизнес »
Тръмп: Атаката срещу Иран няма да доведе до рязко поскъпване на енергията

Тръмп: Атаката срещу Иран няма да доведе до рязко поскъпване на енергията

2 Март, 2026 11:07 473 17

  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • енергия-
  • поскъпване-
  • цена

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран

Тръмп: Атаката срещу Иран няма да доведе до рязко поскъпване на енергията - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „предвид успеха на операцията, въздействието върху портфейлите на американския народ вероятно ще бъде по-малко опустошително, отколкото някои анализатори прогнозираха“.

Президентът изрази мнение, че атака срещу Иран няма да доведе до рязък скок в цените на енергията.

„Ако нещо се беше объркало, това можеше да доведе до огромно увеличение на цените на петрола“, твърди американският лидер. „Но предвид успеха на операцията, въздействието върху портфейлите на американския народ вероятно ще бъде по-малко опустошително, отколкото някои анализатори прогнозираха“.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Върховният лидер аятолах Али Хаменей беше убит. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ай честито

    9 0 Отговор
    Американски военен транспортен самолет достави на Америка първите военнослужещи, загинали в резултат на американско-израелската операция срещу Иран. Съответният видео материал се публикува в интернет. Те показват как американската армия разтоварва ковчези, покрити с национални знамена.

    11:08 02.03.2026

  • 2 Хохо Бохо

    11 0 Отговор
    Американците колко квадратни метра завладяха за 3 дня? Руснаците на третия бяха в Буча.

    11:10 02.03.2026

  • 3 койдазнай

    5 3 Отговор
    Точно поскъпването на петрол е една от задачите пред Краснов. За това и нападна Иран, а Путин си трае и само осъжда варварската агресия, а наум брои трилиони извънредни приходи!

    11:10 02.03.2026

  • 4 Гост

    11 0 Отговор
    Миротворец..... Е сега се видя..... Нямам думи.

    11:10 02.03.2026

  • 5 честен ционист

    11 0 Отговор
    Ганчо вече плаща двойни сметки заради укропам. Не ми се мисли, какава ще е следващата му сметка за ток, като почнат да премигват лампите.

    11:10 02.03.2026

  • 6 Пич

    6 0 Отговор
    Къде бе , президенте...?! В САЩ ли...!!! Щото в Европа ще си Е.М.!!!

    11:11 02.03.2026

  • 7 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Тоя яко го епщайнят....ама яко

    11:11 02.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    А ЩЕ Е ПЛАВНО ДО 1000%! ГНУСЕН ОБОР! VIVA ИРАН!

    11:11 02.03.2026

  • 9 За протокола

    4 0 Отговор
    "JPMorgan, водещата световна фирма за финансови услуги и най-голямата банка в САЩ, намали перспективите си за растеж без петрол в икономиките от Персийския залив тази година, след като конфликтът с Иран се разшири през уикенда, предупреждавайки, че може да последват по-нататъшни ревизии надолу.
    Банката от Уолстрийт намали прогнозата си за растеж без петрол за региона с 0,3 процентни пункта като цяло. Бахрейн и Обединените арабски емирства отбелязаха най-голямо понижение на рейтингите, съответно с 0,5 процентни пункта и 0,4 процентни пункта.
    „Рисковете са повишени на множество фронтове и ще зависят до голяма степен от резултатите от конфликта“, казаха анализатори на JPMorgan."

    11:11 02.03.2026

  • 10 Не нормален кравар и убиец

    7 0 Отговор
    Варварин пак лъже

    11:13 02.03.2026

  • 11 Мисирките, ъ как беше точно?

    4 0 Отговор
    На 28 февруари САЩ и Израел започнаха непровокирана и пълномащабна война срещу Иран

    11:13 02.03.2026

  • 12 А не, бе нeноpмалния

    2 0 Отговор
    Ормузкия пролив е блокиран. Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари! И тоя път няма да има демократични купони за гориво, брашно и захар както направиха комунягите през изкуствено създадената от тях българска криза в началото на 90-те. В момента се гласи голям гладомор, най-вече за скъсаняците в еврозоната.

    11:14 02.03.2026

  • 13 трАмп

    5 0 Отговор
    Напълних памперса. Кой ме караше да нападам Иран?

    11:14 02.03.2026

  • 14 За протокола

    4 0 Отговор
    "Израелската армия заявява, че „всички варианти са на масата“ за сухопътна инвазия в Ливан
    Говорителят на армията Ефи Дефрин заяви, че Израел е мобилизирал около 100 000 резервисти, десетки батальони, бригади и дивизии, които са готови за „всички възможности, както в отбраната, така и в нападението“.
    „Всички опции са на масата“, каза той."
    Коментар: Ще нахлуе ли Израел в Ливан за да открадне и техните земи или ДА?

    11:16 02.03.2026

  • 15 Да, да

    2 0 Отговор
    Да се чете: "Ще се вдигнат яко"

    11:20 02.03.2026

  • 16 Стенли

    1 0 Отговор
    Някой от така наречените жълтопаветните либерали ще защитят Тръмп и Нетаняху които нападат суверенна държава с това че се защитават от ЕВЕНТУАЛНО БЪДЕЩО нападение ами защо тогава наричате Путин агресор та 🤔 с тази разлика че там наистина в така наречената държава Украйна властта в Киев избиваше руско говорящите

    11:25 02.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.