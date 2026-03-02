Тръмп: Атаката срещу Иран няма да доведе до рязко поскъпване на енергията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „предвид успеха на операцията, въздействието върху портфейлите на американския народ вероятно ще бъде по-малко опустошително, отколкото някои анализатори прогнозираха“.

Президентът изрази мнение, че атака срещу Иран няма да доведе до рязък скок в цените на енергията.

„Ако нещо се беше объркало, това можеше да доведе до огромно увеличение на цените на петрола“, твърди американският лидер. „Но предвид успеха на операцията, въздействието върху портфейлите на американския народ вероятно ще бъде по-малко опустошително, отколкото някои анализатори прогнозираха“.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Върховният лидер аятолах Али Хаменей беше убит. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция.