Тръмп: Атаката срещу Иран няма да доведе до рязко поскъпване на енергията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „предвид успеха на операцията, въздействието върху портфейлите на американския народ вероятно ще бъде по-малко опустошително, отколкото някои анализатори прогнозираха“.
Президентът изрази мнение, че атака срещу Иран няма да доведе до рязък скок в цените на енергията.
„Ако нещо се беше объркало, това можеше да доведе до огромно увеличение на цените на петрола“, твърди американският лидер. „Но предвид успеха на операцията, въздействието върху портфейлите на американския народ вероятно ще бъде по-малко опустошително, отколкото някои анализатори прогнозираха“.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Върховният лидер аятолах Али Хаменей беше убит. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ай честито
11:08 02.03.2026
2 Хохо Бохо
11:10 02.03.2026
3 койдазнай
11:10 02.03.2026
4 Гост
11:10 02.03.2026
5 честен ционист
11:10 02.03.2026
6 Пич
11:11 02.03.2026
7 Хохо Бохо
11:11 02.03.2026
8 Боруна Лом
11:11 02.03.2026
9 За протокола
Банката от Уолстрийт намали прогнозата си за растеж без петрол за региона с 0,3 процентни пункта като цяло. Бахрейн и Обединените арабски емирства отбелязаха най-голямо понижение на рейтингите, съответно с 0,5 процентни пункта и 0,4 процентни пункта.
„Рисковете са повишени на множество фронтове и ще зависят до голяма степен от резултатите от конфликта“, казаха анализатори на JPMorgan."
11:11 02.03.2026
10 Не нормален кравар и убиец
11:13 02.03.2026
11 Мисирките, ъ как беше точно?
11:13 02.03.2026
12 А не, бе нeноpмалния
11:14 02.03.2026
13 трАмп
11:14 02.03.2026
14 За протокола
Говорителят на армията Ефи Дефрин заяви, че Израел е мобилизирал около 100 000 резервисти, десетки батальони, бригади и дивизии, които са готови за „всички възможности, както в отбраната, така и в нападението“.
„Всички опции са на масата“, каза той."
Коментар: Ще нахлуе ли Израел в Ливан за да открадне и техните земи или ДА?
11:16 02.03.2026
15 Да, да
11:20 02.03.2026
16 Стенли
11:25 02.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.