Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Над 48 часа Иран е без интернет

Над 48 часа Иран е без интернет

2 Март, 2026 11:47 689 10

  • иран-
  • интернет-
  • липса-
  • връзка-
  • netblocks

Без връзка са 90 милиона души

Над 48 часа Иран е без интернет - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Според международната услуга за мониторинг на интернет NetBlocks, интернет връзката в Иран е практически несъществуваща от над 48 часа.

„90 милиона души са без интернет връзка“, съобщава NetBlocks на своята X страница. В него се отбелязва, че мрежовата свързаност е 1% от нормалната.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 5 Отговор
    Ами ако е преминал вече на Рунет? Вие няма как да знаете това.

    Коментиран от #2

    11:49 02.03.2026

  • 2 Сопри се вече

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    с простотиите си, бе израилeво мeкeре!

    11:51 02.03.2026

  • 3 Демократ до доказване на противното

    1 3 Отговор
    Жалко, че нямат интернет, милионите иранци няма да прочетат как възхвалявам САЩ
    Евала Сащ!

    11:54 02.03.2026

  • 4 Датс инаф

    3 2 Отговор
    Верно ли е ,че Абрахам Линкълн се е оттеглил? Просто питам?

    Коментиран от #6, #10

    11:55 02.03.2026

  • 5 Сила

    2 0 Отговор
    И без брада....

    11:57 02.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор
    Скоро в Израел няма камък да остане..споко

    12:32 02.03.2026

  • 8 Пипро

    0 0 Отговор
    Стар византииски номер.Повече невежество е от полза за всички.

    12:40 02.03.2026

  • 9 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Иран е унищожил с дрон камикадзе голям дата център за облачни услуги на Amazon Web Services в Обединените арабски емирства.
    Интересното е, че междувременно в Тексас 53-годишен сенегалец, облечен с риза с иранското знаме, откри огън в бар. Трима загинали, 14 ранени. Съвпадение?

    12:57 02.03.2026

  • 10 Енд ъф парт

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Датс инаф":

    Изчезна като добрата фея

    12:59 02.03.2026