Над 48 часа Иран е без интернет

Според международната услуга за мониторинг на интернет NetBlocks, интернет връзката в Иран е практически несъществуваща от над 48 часа.

„90 милиона души са без интернет връзка“, съобщава NetBlocks на своята X страница. В него се отбелязва, че мрежовата свързаност е 1% от нормалната.