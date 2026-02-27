Астана и Белград ще добиват и преработват критични суровини

Казахстан и Сърбия ще си сътрудничат в добива и преработката на критични суровини, необходими за високотехнологичните индустрии. Казахският президент Касим-Жомарт Токаев обяви това пред репортери след разговори със сръбския си колега Александър Вучич, който е на официално посещение в Астана.

„Особен акцент е поставен върху енергетиката и индустрията. Договорихме се да обединим сили в добива и усъвършенстваната преработка на критични суровини за развитието на високотехнологичните индустрии“, каза президентът на Казахстан.

Токаев заяви, че Казахстан е ангажиран с партньорство със Сърбия в селскостопанския сектор. „Съвместните проекти в производството на култури и семена са приоритет. Сръбската компания Mambikom Agrar изрази интерес към създаването на предприятие за производство на замразени храни в нашата страна. Вярваме, че стартирането му ще изведе сътрудничеството в агроиндустриалния комплекс на качествено ново ниво“, каза той, уверявайки, че Астана е готова да създаде благоприятни условия за сръбските предприемачи.

Токаев отбеляза също, че приблизително 60 сръбски компании в момента работят в Казахстан, но „икономическите възможности ни позволяват да постигнем повече“. „Миналата година бяха пуснати директни полети между Астана и Белград, което беше важна стъпка към задълбочаване на двустранното сътрудничество. По време на разговорите обсъдихме и възможностите за ефективно използване на Транскаспийския международен транспортен коридор и стартиране на нови логистични маршрути. Сътрудничеството в развитието на инфраструктурата беше друга тема на разговор. На съответните агенции и оператори е възложено да определят конкретни работни формати“, каза казахстанският президент.

Вучич е на официално посещение в Астана на 26-27 февруари. След разговорите с Токаев беше прието съвместно изявление и бяха подписани 10 меморандума между съответните агенции на двете страни. През 2025-2026 г. Казахстан активно насърчава сътрудничеството с различни страни в областта на критичните суровини. По-специално, преди това бяха постигнати споразумения за сътрудничество в тази област със САЩ и беше подписана пътна карта за сътрудничество с Обединеното кралство.