Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Железопътен тунел ще свързва България и Северна Македония

Железопътен тунел ще свързва България и Северна Македония

4 Март, 2026 18:05 623 8

  • железопътна връзка българия северна македония-
  • жп тунел българия македония-
  • коридор 8 железница-
  • софия скопие железопътна линия-
  • транспортен коридор 8-
  • жп проект българия македония-
  • железопътна инфраструктура балкани-
  • линия софия перник радомир гюешево-
  • железница софия скопие-
  • транспортна свързаност балкани

Той трябва да е готов до 2030 година

Железопътен тунел ще свързва България и Северна Македония - 1
Снимка: МТС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

България и Република Северна Македония потвърдиха общия си ангажимент за изграждането на железопътната връзка между двете държави, като целта е проектът да бъде завършен до 2030 г. Това стана ясно след среща в Министерството на транспорта и съобщенията между министъра на транспорта Корман Исмаилов и посланика на Република Северна Македония у нас Н.Пр. Агнеза Руси-Поповска.

По време на разговора двете страни приветстваха ратифицирането от парламентите на България и Северна Македония на Споразумението за изграждане на трансграничния железопътен тунел. Документът се определя като ключова стъпка, която позволява реалното начало на строителните дейности по стратегическия инфраструктурен проект.

Като следващ етап предстои създаването на Смесен комитет, ръководен от заместник-министри на транспорта от двете държави. Той ще координира подготовката, строителството и бъдещата експлоатация на тунела и железопътната връзка.

Министър Исмаилов подчерта, че българската страна работи с ускорени темпове по модернизацията на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево, която е част от проекта за свързване на двете страни. По думите му развитието на железопътната инфраструктура е от ключово значение за подобряване на транспортната свързаност в региона.

От своя страна посланик Агнеза Руси-Поповска посочи, че конструктивното сътрудничество между институциите на България и Северна Македония е важна предпоставка за успешната реализация на проекта.

Железопътната връзка между София и Скопие е част от европейския транспортен коридор №8, който трябва да свърже Черно море с Адриатическо море. Очаква се проектът да подобри значително транспортните връзки, търговията и икономическото сътрудничество между страните в региона.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Яга

    2 0 Отговор
    един емалко. Трябват пет.

    18:07 04.03.2026

  • 2 Сталин

    4 1 Отговор
    Само ако великите македонци прокопаят тунела иначе нашите тикви и прасета ще откраднат парите и няма да видите ни тунел ни релси

    18:08 04.03.2026

  • 3 604

    2 0 Отговор
    Пхахахахя тукъ че се присвоявът бъя кинти....

    18:08 04.03.2026

  • 4 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Ако двете бригади ,които копаят тунела от Българска и Македонска страна не се срещнат през 2030 год,то след още 3 години ще имаме два тунела.

    18:12 04.03.2026

  • 5 Пръц

    3 0 Отговор
    В Скопие построиха ново летище ,което да обслужва обратните полети между Скопие и София.

    18:14 04.03.2026

  • 6 Няма!

    4 1 Отговор
    Пълно затваряне на границата с с.мак.! Докато им уврът титовските глави!

    18:14 04.03.2026

  • 7 Изкормвач Смаил

    2 0 Отговор
    Това като авиолинията София-Шкупи на Кире Сложното.

    18:21 04.03.2026

  • 8 Е то бива, бива, но чак толкова...

    2 0 Отговор
    Вече 115 години българският влак чака край границата. За железопътния проект София-Кюстендил-Скопие вековните измерения са нещо съвсем нормално. Железопътната линия от българска страна Радомир-Кюстендил-Гюешево е предадена за експлоатация още на 16.7.1910 г. От тогава България чака съгласието първо на Османската империя която до ПСВ все още владее тези теитории, после на бившата Югославия, а в последните десетилетия на Северна Македония за да бъде изграден тразграничен тунел и линията да продължи както е проектирана още в края на 19 век до Скопие. Ако не бяха НАТО и ЕС да упражнят натиск вероятно щяхме да чакаме още толкова, а защо не и повече.

    18:31 04.03.2026