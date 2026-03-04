Железопътен тунел ще свързва България и Северна Македония

България и Република Северна Македония потвърдиха общия си ангажимент за изграждането на железопътната връзка между двете държави, като целта е проектът да бъде завършен до 2030 г. Това стана ясно след среща в Министерството на транспорта и съобщенията между министъра на транспорта Корман Исмаилов и посланика на Република Северна Македония у нас Н.Пр. Агнеза Руси-Поповска.

По време на разговора двете страни приветстваха ратифицирането от парламентите на България и Северна Македония на Споразумението за изграждане на трансграничния железопътен тунел. Документът се определя като ключова стъпка, която позволява реалното начало на строителните дейности по стратегическия инфраструктурен проект.

Като следващ етап предстои създаването на Смесен комитет, ръководен от заместник-министри на транспорта от двете държави. Той ще координира подготовката, строителството и бъдещата експлоатация на тунела и железопътната връзка.

Министър Исмаилов подчерта, че българската страна работи с ускорени темпове по модернизацията на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево, която е част от проекта за свързване на двете страни. По думите му развитието на железопътната инфраструктура е от ключово значение за подобряване на транспортната свързаност в региона.

От своя страна посланик Агнеза Руси-Поповска посочи, че конструктивното сътрудничество между институциите на България и Северна Македония е важна предпоставка за успешната реализация на проекта.

Железопътната връзка между София и Скопие е част от европейския транспортен коридор №8, който трябва да свърже Черно море с Адриатическо море. Очаква се проектът да подобри значително транспортните връзки, търговията и икономическото сътрудничество между страните в региона.