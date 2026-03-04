Новини
Бизнес »
Катарски компании спират работата на своите заводи

4 Март, 2026 16:43 574 0

  • катар-
  • компании-
  • затваряне-
  • производство-
  • заводи

Това са Mesaieed Petrochemical, Qatar Aluminum, Gulf International Services и Industries Qatar

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Компанията Mesaieed Petrochemical - нефтохимически холдинг, е уведомил фондовата борса, че компаниите му ще спрат производството на определени продукти. Qatar Aluminum, която държи 50% дял в съвместното предприятие Qatalum, направи подобно съобщение. Ръководството на Qatalum планира „организирано спиране“ на производството на алуминий.

Gulf International Services също обяви спирането на определени операции и услуги, свързани с енергийния сектор. Industries Qatar, голям индустриален конгломерат с инвестиции в нефтохимическата, торовата и стоманодобивната промишленост, обяви, че дъщерните му дружества ще започнат да намаляват и спират производството на определени продукти.


Катар
