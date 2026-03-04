Нейнски: Заплахата за сигурността на България е само косвена

Стана ясно, че България е позволила на съюзнически и чужди въоръжени сили да преминат през българското въздушно пространство и да пребивават на територията на страната. На кого дадохме небето и базите си и за какво, за какви мисии? На тези въпроси отговори в интервю за "Още от деня" по БНТ служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.
"Първо: ние бази нямаме", започна тя.
От думите на Нейнски стана ясно, че България е позволила на съюзнически самолети по линия на НАТО да кацат на българско летище за тренировъчни мисии. Това е станало по официална нота от Американското посолство, която е била уважена от правителството на Росен Желязков, чийто министър на отбраната сега е част и от служебния кабинет (бел. ред. Атанас Запрянов).
"Днес имаше ракета, която беше прихваната във въздушното пространство на Турция. Преди да дойда в студиото, говорих с външния министър на Турция. Той каза, че е получил уверението, че е било заради грешни координати. Но както самият той казва: грешка може един път да бъде направена, но много внимателно ще се следи. Те са предупредили иранската страна, че този случай не може да се повтори. На този етап не е активиран чл. 5 на НАТО, но ситуацията се променя и сме в постоянни консултации с американската страна, за да може да не допуснем да се промени мандатът на самолетите, които са на нашата територия. Това е много важно - те да останат единствено и само за тренировъчна дейност", коментира още тя.
Нейнски подчерта, че всички служби за сигурност са мобилизирани и се координират редовно, за да могат да реагират бързо при нужда. Министерството на отбраната подготвя анализ на риска, на базата на който ще се вземат допълнителни мерки в бъдеще, ако е необходимо.
И подчерта, че към този момент България не е дала разрешение самолетите да бъдат използвани за военни действия в Иран. "Ако подобно искане постъпи от американска страна, това вече е коренно различна ситуация и това ще бъде внесено в Народното събрание, където да има дебат и да се вземе решение по новото искане какво да се предприеме", обясни външният министър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
20:14 04.03.2026
2 Хаха
20:14 04.03.2026
3 си дзън
Коментиран от #13, #15
20:14 04.03.2026
4 Хипотетично
Напълно вероятна е предизборната кампания със заплашване от заплахата.
20:15 04.03.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:15 04.03.2026
6 Грозната истина
20:15 04.03.2026
7 ГаняПутинофила
Пращат правителствени самолети да прибират богаташчетата от Дубай!
20:15 04.03.2026
8 гост
20:16 04.03.2026
9 такава куха лейка
20:16 04.03.2026
10 ФАКТ
Коментиран от #16
20:16 04.03.2026
11 Хмм
20:17 04.03.2026
12 Вече съм
20:17 04.03.2026
13 бел ред
До коментар #3 от "си дзън":няма печатна грешка в извънредното съобщение.
20:17 04.03.2026
14 Баба Недка
20:17 04.03.2026
15 Смени дилъра
До коментар #3 от "си дзън":Путлер е респектиран максимално от САЩ
20:17 04.03.2026
16 Така се прави мазнооо
До коментар #10 от "ФАКТ":Затова е 40 г на власт ахахаха
20:18 04.03.2026
17 Мурка
20:19 04.03.2026
18 Хмм
20:20 04.03.2026
19 Жалко подобие на жена и човек, сокалинка
20:20 04.03.2026
20 Да са мааш
20:21 04.03.2026
21 чест и уважение
20:24 04.03.2026
22 Викайте
20:25 04.03.2026