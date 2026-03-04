Новини
Нейнски: Заплахата за сигурността на България е само косвена

Нейнски: Заплахата за сигурността на България е само косвена

4 Март, 2026 20:10 435 22

  надежда нейнски
  заплаха
  иран

Тя подчерта, че всички служби за сигурност са мобилизирани и се координират редовно

Нейнски: Заплахата за сигурността на България е само косвена - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Стана ясно, че България е позволила на съюзнически и чужди въоръжени сили да преминат през българското въздушно пространство и да пребивават на територията на страната. На кого дадохме небето и базите си и за какво, за какви мисии? На тези въпроси отговори в интервю за "Още от деня" по БНТ служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

"Първо: ние бази нямаме", започна тя.

От думите на Нейнски стана ясно, че България е позволила на съюзнически самолети по линия на НАТО да кацат на българско летище за тренировъчни мисии. Това е станало по официална нота от Американското посолство, която е била уважена от правителството на Росен Желязков, чийто министър на отбраната сега е част и от служебния кабинет (бел. ред. Атанас Запрянов).

"Днес имаше ракета, която беше прихваната във въздушното пространство на Турция. Преди да дойда в студиото, говорих с външния министър на Турция. Той каза, че е получил уверението, че е било заради грешни координати. Но както самият той казва: грешка може един път да бъде направена, но много внимателно ще се следи. Те са предупредили иранската страна, че този случай не може да се повтори. На този етап не е активиран чл. 5 на НАТО, но ситуацията се променя и сме в постоянни консултации с американската страна, за да може да не допуснем да се промени мандатът на самолетите, които са на нашата територия. Това е много важно - те да останат единствено и само за тренировъчна дейност", коментира още тя.

Нейнски подчерта, че всички служби за сигурност са мобилизирани и се координират редовно, за да могат да реагират бързо при нужда. Министерството на отбраната подготвя анализ на риска, на базата на който ще се вземат допълнителни мерки в бъдеще, ако е необходимо.

И подчерта, че към този момент България не е дала разрешение самолетите да бъдат използвани за военни действия в Иран. "Ако подобно искане постъпи от американска страна, това вече е коренно различна ситуация и това ще бъде внесено в Народното събрание, където да има дебат и да се вземе решение по новото искане какво да се предприеме", обясни външният министър.


България
