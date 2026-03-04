Скандално видео разтърси Спортинг Кристал: Двама футболисти изхвърлени след разюздан купон

Грандиозен сексскандал разтърси перуанския гранд Спортинг Кристал, воден от бившия наставник на Лудогорец Пауло Аутуори. Двама от най-обещаващите играчи на тима – Макслорен Кастро и Хаир Морети – бяха светкавично извадени от състава, след като в интернет се появи провокативно видео, което предизвика буря от реакции сред феновете и футболната общественост.

Всичко започна, когато в Instagram се появиха кадри от шумно парти, на които Кастро и Морети се забавляват в компанията на млади жени. Видеото, което мигновено обиколи и платформата X (бивш Twitter), показва как двамата футболисти са на диван, докато момичета танцуват еротично в скута им. В един от най-скандалните моменти се вижда симулация на тройка между двама мъже и една жена – сцена, която предизвика истински шок сред привържениците на клуба.

“Maxloren Castro”



Porque circula un video atribuido a Maxloren Castro “perreando”, pero a la fecha no hay confirmación del club ni reporte en medios deportivos.



Síguenos en WhatsApp: https://t.co/fVV1JyeOqqpic.twitter.com/rM5lmwgZjn — Tendencias en Perú (@TendenciaEnPeru) March 1, 2026

Ръководството на Спортинг Кристал не губи време и незабавно отстранява Кастро и Морети от първия отбор. В момента тече вътрешно разследване, което ще определи бъдещето на двамата футболисти и евентуалните дисциплинарни мерки. Скандалът избухва в изключително деликатен момент – само дни преди решаващия двубой срещу Карабобо във втория кръг на Копа Либертадорес.

Загубата на 18-годишния Макслорен Кастро, считан за един от най-големите таланти в Перу и спряган за трансфер в европейски грандове като Севиля, е сериозен удар за треньора Пауло Аутуори. Само преди дни Спортинг Кристал претърпя болезнено поражение с 1:2 от Спорт Уанкайо, което допълнително нажежи обстановката в клуба.

Вълната от възмущение сред запалянковците не стихва, а социалните мрежи преливат от коментари и критики към поведението на футболистите. Мнозина настояват за строги наказания и дори окончателно изгонване на провинилите се играчи.