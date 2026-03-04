Новини
Спорт »
Световен футбол »
Скандално видео разтърси Спортинг Кристал: Двама футболисти изхвърлени след разюздан купон

Скандално видео разтърси Спортинг Кристал: Двама футболисти изхвърлени след разюздан купон

4 Март, 2026 20:05 436 0

  • сексскандал -
  • спортинг кристал-
  • лудогорец -
  • пауло аутуори-
  • макслорен кастро -
  • хаир морети -
  • видео

Вирусно видео разпалва страстите в социалните мрежи

Скандално видео разтърси Спортинг Кристал: Двама футболисти изхвърлени след разюздан купон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Грандиозен сексскандал разтърси перуанския гранд Спортинг Кристал, воден от бившия наставник на Лудогорец Пауло Аутуори. Двама от най-обещаващите играчи на тима – Макслорен Кастро и Хаир Морети – бяха светкавично извадени от състава, след като в интернет се появи провокативно видео, което предизвика буря от реакции сред феновете и футболната общественост.

Всичко започна, когато в Instagram се появиха кадри от шумно парти, на които Кастро и Морети се забавляват в компанията на млади жени. Видеото, което мигновено обиколи и платформата X (бивш Twitter), показва как двамата футболисти са на диван, докато момичета танцуват еротично в скута им. В един от най-скандалните моменти се вижда симулация на тройка между двама мъже и една жена – сцена, която предизвика истински шок сред привържениците на клуба.

Ръководството на Спортинг Кристал не губи време и незабавно отстранява Кастро и Морети от първия отбор. В момента тече вътрешно разследване, което ще определи бъдещето на двамата футболисти и евентуалните дисциплинарни мерки. Скандалът избухва в изключително деликатен момент – само дни преди решаващия двубой срещу Карабобо във втория кръг на Копа Либертадорес.

Загубата на 18-годишния Макслорен Кастро, считан за един от най-големите таланти в Перу и спряган за трансфер в европейски грандове като Севиля, е сериозен удар за треньора Пауло Аутуори. Само преди дни Спортинг Кристал претърпя болезнено поражение с 1:2 от Спорт Уанкайо, което допълнително нажежи обстановката в клуба.

Вълната от възмущение сред запалянковците не стихва, а социалните мрежи преливат от коментари и критики към поведението на футболистите. Мнозина настояват за строги наказания и дори окончателно изгонване на провинилите се играчи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове