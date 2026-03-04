Новини
Министърът на отбраната на САЩ призна: Не можем да спрем всичко, което иранската армия изстрелва

4 Март, 2026 20:20 480 13

Пийт Хегсет също така даде сигнал, че е възможно конфликтът да продължи по-дълго, отколкото бе споменато преди това от представители на администрацията на Тръмп

Министърът на отбраната на САЩ призна: Не можем да спрем всичко, което иранската армия изстрелва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Министърът на отбраната Пийт Хегсет днес призна, че някои ирански атаки успяват да поразят целите си, въпреки че настоя, че военното превъзходство на САЩ им позволява бързо да установят контрол върху въздушното пространство на Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

САЩ не пестят „разходи и способности“ за укрепването на системите за противовъздушна отбрана, за да защитят американските сили и съюзниците си в Близкия изток, заяви Хегсет пред репортери в Пентагона.

„Това не означава, че можем да спрем всичко, но се уверихме, че е налице максималната възможна отбрана и максималната възможна защита на силите, преди да започнем офанзивата“, каза той.

Признанието, че удари с дронове или ракети в региона биха могли да причинят щети или да ранят военнослужещи идва след като президентът Доналд Тръмп и висши военни ръководители предупредиха, че се очакват още американски жертви и че е възможно конфликтът да продължи месеци.

Хегсет също така даде сигнал, че е възможно конфликтът да продължи по-дълго, отколкото бе споменато преди това от представители на администрацията на Тръмп. Той каза, че е възможно той да продължи осем седмици, но САЩ имат достатъчно боеприпаси и оборудване, за да победят Иран във война на изтощение.

Хегсет обаче отказа да посочи конкретна времева рамка, като заяви, че конкретната продължителност на войната ще зависи от това как тя се развие.

„Можете да кажете четири седмици, но може и да са шест, може да са осем, може да са три“, каза Хегсет.

„В крайна сметка ние определяме ритъма и темпа. Врагът е изгубил баланс и ние ще продължим да го държим в това състояние“, добави той.

Хегсет каза още, че в региона продължават да пристигат още сили, включително изтребители и бомбардировачи, и че САЩ ще отделят толкова време, колкото е необходимо, за да постигнат успех.

Техеран се зарече напълно да разруши военната и икономическата инфраструктура на Близкия изток, като по този начин даде сигнал, че войната е далеч от края си и би могла да се разшири още, отбелязва АП.


