Откраднаха 378 000 опаковки снус от компания, собственост на журналиста Тъкър Карлсън

4 Март, 2026 16:53 497 4

ALP Pouches предлага награда от 100 000 USD за достоверна информация за крадеца

Откраднаха 378 000 опаковки снус от компания, собственост на журналиста Тъкър Карлсън - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

ALP Pouches, компания за снус, собственост на американския журналист Тъкър Карлсън, съобщи за кражба на 378 000 опаковки тютюневи изделия по-малко от 24 часа след стартирането на продажбите.

Според източника, камион със снус е бил откраднат от склад на ALP Pouches в Калифорния от неизвестно лице, което е предоставило необходимата документация. Разследващите издирват камиона с товара, който според полицията е бил насочен към Кентъки.

ALP Pouches предлага награда от 100 000 USD за достоверна информация за крадеца. Представител на компанията заяви, че по-нататъшното производство на снус ще бъде спряно поради кражбата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    4 0 Отговор
    Доста гнус са откраднали.

    16:58 04.03.2026

  • 2 Гадост и зараза

    6 1 Отговор
    Може ли да обясните на НОРМАЛНИТЕ ХОРА, що е туй нящо: "снус"?!?

    16:59 04.03.2026

  • 3 тъкъртъкър

    2 1 Отговор
    катарсон

    16:59 04.03.2026

  • 4 Дедо ви

    2 0 Отговор
    Какво е това снус?

    17:06 04.03.2026