Откраднаха 378 000 опаковки снус от компания, собственост на журналиста Тъкър Карлсън

ALP Pouches, компания за снус, собственост на американския журналист Тъкър Карлсън, съобщи за кражба на 378 000 опаковки тютюневи изделия по-малко от 24 часа след стартирането на продажбите.

Според източника, камион със снус е бил откраднат от склад на ALP Pouches в Калифорния от неизвестно лице, което е предоставило необходимата документация. Разследващите издирват камиона с товара, който според полицията е бил насочен към Кентъки.

ALP Pouches предлага награда от 100 000 USD за достоверна информация за крадеца. Представител на компанията заяви, че по-нататъшното производство на снус ще бъде спряно поради кражбата.