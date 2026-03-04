Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Цените на горивата достигнаха драматични нива в Полша

Цените на горивата достигнаха драматични нива в Полша

4 Март, 2026 11:47 667 13

  • полша-
  • горива-
  • поскъпване-
  • силно

Богуцки: най-лошото тепърва предстои

Цените на горивата достигнаха драматични нива в Полша - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Покачването на цената на бензина, дизеловото гориво и втечнения нефтен газ на бензиностанциите в Полша достига драматични нива, пише онлайн изданието Dziennik.pl.

„Цените скочиха драстично. По всяко време може да има ново голямо покачване и най-лошото тепърва предстои“, цитира порталът анализатора на пазара на горива Якуб Богуцки.

Според портала, чийто кореспондент посети няколко бензиностанции във Варшава сутринта на 4 март, средната цена на бензина АИ-95 е била 6,6 злоти (приблизително 1,77 USD), с 0,10 USD по-висока, отколкото преди атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

Цената на дизеловото гориво се повиши до 7 злоти (приблизително 1,90 USD) за литър за 24 часа. Цената на втечнения нефтен газ се е повишила от 2,8 злоти (около 0,75 USD) на 3,3 злоти (около 0,88 USD) само за 24 часа.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да свикват с

    15 1 Отговор
    Покачването на цената на бензина в полша

    по важното е да лаят срещу Мечока
    и да си дават парите на урк

    Коментиран от #7, #10, #12

    11:50 04.03.2026

  • 2 Дончо Пиисмекъра

    6 0 Отговор
    За Великден 2Е, а в Гърцийка 3Е?

    11:54 04.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ЧЕСТИТО! СКОРО И У НАС!ДА ,, ЖИВЕЕ ЕСССЕСС

    11:55 04.03.2026

  • 4 Русофилче

    4 5 Отговор
    10 цента при това американски - голяма драма!

    11:56 04.03.2026

  • 5 9689

    7 2 Отговор
    Така ни се пада начело с урсула и кая.

    Коментиран от #8

    11:57 04.03.2026

  • 6 Брейййй

    2 2 Отговор
    Много драматично !!!
    Само името на статията е бомбастично

    11:59 04.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "9689":

    Намери си работа.

    12:00 04.03.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    БХ за пАляците - най-гнусното и продажно племе от славяните,
    конкуриращото се за първото място с укрофашистите...

    12:01 04.03.2026

  • 10 Палячо

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "да свикват с":

    Чети колко драматично е поскъпването …..
    А като си фен на мечока дим да те няма

    Коментиран от #11

    12:01 04.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Отец Дионисий

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "да свикват с":

    Не се кахъри чадо мое.Даването на пари за ликвидиране на орките е дело богоугодно чадо мое.

    12:03 04.03.2026

  • 13 Ззз

    2 0 Отговор
    Къде са големите европейски лидери и плъxoвете на Урсула да осъдят нападението над суверенна държава, да възкликнат, че има агресор и жертва, да пратят военно оборудване на Иран и да наложат 20 пакета санкции на САЩ и Исраел? Що сега са се снишили и мълчат?

    12:04 04.03.2026