Цените на горивата достигнаха драматични нива в Полша

Покачването на цената на бензина, дизеловото гориво и втечнения нефтен газ на бензиностанциите в Полша достига драматични нива, пише онлайн изданието Dziennik.pl.
„Цените скочиха драстично. По всяко време може да има ново голямо покачване и най-лошото тепърва предстои“, цитира порталът анализатора на пазара на горива Якуб Богуцки.
Според портала, чийто кореспондент посети няколко бензиностанции във Варшава сутринта на 4 март, средната цена на бензина АИ-95 е била 6,6 злоти (приблизително 1,77 USD), с 0,10 USD по-висока, отколкото преди атаките на САЩ и Израел срещу Иран.
Цената на дизеловото гориво се повиши до 7 злоти (приблизително 1,90 USD) за литър за 24 часа. Цената на втечнения нефтен газ се е повишила от 2,8 злоти (около 0,75 USD) на 3,3 злоти (около 0,88 USD) само за 24 часа.
1 да свикват с
по важното е да лаят срещу Мечока
и да си дават парите на урк
Коментиран от #7, #10, #12
11:50 04.03.2026
2 Дончо Пиисмекъра
11:54 04.03.2026
3 Боруна Лом
11:55 04.03.2026
4 Русофилче
11:56 04.03.2026
5 9689
Коментиран от #8
11:57 04.03.2026
6 Брейййй
Само името на статията е бомбастично
11:59 04.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами
До коментар #5 от "9689":Намери си работа.
12:00 04.03.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
конкуриращото се за първото място с укрофашистите...
12:01 04.03.2026
10 Палячо
До коментар #1 от "да свикват с":Чети колко драматично е поскъпването …..
А като си фен на мечока дим да те няма
Коментиран от #11
12:01 04.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Отец Дионисий
До коментар #1 от "да свикват с":Не се кахъри чадо мое.Даването на пари за ликвидиране на орките е дело богоугодно чадо мое.
12:03 04.03.2026
13 Ззз
12:04 04.03.2026