Цените на горивата достигнаха драматични нива в Полша

Покачването на цената на бензина, дизеловото гориво и втечнения нефтен газ на бензиностанциите в Полша достига драматични нива, пише онлайн изданието Dziennik.pl.

„Цените скочиха драстично. По всяко време може да има ново голямо покачване и най-лошото тепърва предстои“, цитира порталът анализатора на пазара на горива Якуб Богуцки.

Според портала, чийто кореспондент посети няколко бензиностанции във Варшава сутринта на 4 март, средната цена на бензина АИ-95 е била 6,6 злоти (приблизително 1,77 USD), с 0,10 USD по-висока, отколкото преди атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

Цената на дизеловото гориво се повиши до 7 злоти (приблизително 1,90 USD) за литър за 24 часа. Цената на втечнения нефтен газ се е повишила от 2,8 злоти (около 0,75 USD) на 3,3 злоти (около 0,88 USD) само за 24 часа.