Petronet LNG обяви форсмажорно положение върху доставките на втечнен природен газ за Индия

4 Март, 2026 17:27 652 2

Причината са задържаните кораби с гориво в Ормузкия проток

Petronet LNG обяви форсмажорно положение върху доставките на втечнен природен газ за Индия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Petronet LNG, водещ вносител на втечнен природен газ (LNG) за Индия, обяви форсмажорно положение върху доставките на гориво поради ситуацията в Близкия изток, което може да доведе до намаляване на доставките за индустриите, съобщава вестник Indian Express (IE), позовавайки се на свои източници.

Поради очаквания недостиг на доставки от Катар, индийските газоразпределителни компании като GAIL намаляват доставките за индустриални съоръжения. Ако ситуацията се влоши, може да се обмисли по-нататъшно оптимизиране на доставките за определени индустрии, способни да работят с алтернативни горива.

Корабите в момента не могат безопасно да преминават през Ормузкия проток до Рас Лафан, пристанището за товарене на втечнен природен газ (LNG) на Qatar Energy“, се казва в изявление на Petronet LNG. „Предвид настоящата ситуация със сигурността и значителните рискове за морското корабоплаване, компанията (Petronet LNG Limited) е издала известие за непреодолима сила на Qatar Energy относно своите превозвачи на втечнен природен газ“, се добавя в изявлението.

Petronet LNG е сключила дългосрочни договори за закупуване на 8,5 милиона тона катарски втечнен природен газ годишно. Тя също така закупува допълнителни количества втечнен природен газ от Катар на спот пазара. Други индийски петролни и газови компании също купуват втечнен природен газ от ОАЕ. Общо Индия внася приблизително 27 милиона тона втечнен природен газ годишно от различни източници, повече от половината от които идват от региона на Персийския залив.

Както беше съобщено по-рано, близо 40 кораба под индийски флаг, предимно танкери за суров петрол и втечнен нефтен газ (LPG), са блокирани в Ормузкия проток. Индия напоследък увеличава доставките на петрол от Персийския залив. След началото на израелската и американската агресия срещу Иран обаче възникнаха рискове за транспортирането на суров петрол през Ормузкия проток. В резултат на това, както съобщи ANI по-рано, Индия обмисля увеличаване на покупките на петрол от Русия. Междувременно индийското Министерство на петрола и природния газ заяви, че разполага с достатъчни запаси от петрол и нефтопродукти.

Според IE, индийските петролни рафинерии разполагат с приблизително 25-дневни запаси от петрол. Някои доставки ще продължат да идват от региони, които не са свързани с Ормузкия проток. Както отбеляза вестникът, дневното търсене на петрол в Индия е приблизително 5,6 милиона барела. В допълнение към петролните запаси, индийските рафинерии разполагат с достатъчно бензин, дизелово гориво и втечнен газ, за ​​да задоволят вътрешното търсене за още 25 дни.


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Алтернативният маршрут за доставки

    4 0 Отговор
    е от Русия. Но аз забранявам да се вкарва Петрол и газ от там защото е не демократична и съм готов да се гръмна в средния крак който не притежавам но ще удържа докрай. И западняците които ни се смееха на пожеланието честита баня ще започнат да го използват . Честита баня скъпи европейски съграждани

    17:45 04.03.2026

  • 2 Георги

    1 0 Отговор
    рижият първо ги излъга да спрат да купуват руски газ и петрол и после ги прецака с война в Иран. Наистина с приятели като щатите врагове не им трябват.

    18:31 04.03.2026