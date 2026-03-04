Новини
Бизнес »
Путин: САЩ, като доставчици на газ, ще отидат на пазари, които повече плащат

Путин: САЩ, като доставчици на газ, ще отидат на пазари, които повече плащат

4 Март, 2026 20:23 1 462 31

  • ес-
  • газ-
  • енергия-
  • цена-
  • сащ-
  • русия-
  • владимир путин

Ситуацията на пазарите на ЕС е резултат от погрешна енергийна политика

Путин: САЩ, като доставчици на газ, ще отидат на пазари, които повече плащат - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските доставчици на газ вероятно ще преминат от европейския пазар към други региони, където цените на горивата са по-високи. Руският президент Владимир Путин заяви това, коментирайки покачващите се цени на газа в Европейския съюз в коментар пред кореспондента на „Вести“ Павел Зарубин.

„И ако се появят такива премиум купувачи, тогава, мисля, дори съм сигурен – някои традиционни доставчици, като например американските компании, естествено ще напуснат европейския пазар и ще се насочат към мястото, където плащат повече. Това е естествено. Тук няма политически мотив. Просто бизнес, това е всичко“, отбеляза руският лидер.

Увеличението на цените на газа на европейския пазар се дължи на появата на по-печеливши купувачи, а не на намаляване на обемите на доставките.

„Що се отнася до газа, покачването на цените на европейския пазар дори не е пряко свързано с ограниченията върху доставките на газ на европейския пазар днес. Но основните доставчици на газ не са намалили обемите си. Кои са основните доставчици днес? Алжир, САЩ, Норвегия и до известна степен Русия. Никой не е намалил доставките, а цените вече скочиха до 700 USD. Защо? Заради цялостната ситуация на световните пазари, включително петролните пазари, а в този случай и газовите пазари. Заради цялостната ситуация, защото се появиха клиенти, които са готови да купуват, готови да купуват същия природен газ на по-високи цени. В този случай, заради събитията в Близкия изток, затварянето на Ормузкия проток и т.н.“, отбеляза руският лидер.

Путин нарече ситуацията на пазарите на ЕС резултат от погрешна енергийна политика.

Що се отнася до Русия, то тя е била и остава надежден доставчик на енергия за всички партньори. „Първо, Русия винаги е била и остава надежден доставчик на енергия за всички наши партньори, включително, между другото, и европейските“, заяви президентът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    19 18 Отговор
    Здраствуйте батки ...САЩ без да искат с напрежението в близкия изток , потвърдиха ,че дядя Вова владетеля на землята и бетонираха Русия като първа сила

    Коментиран от #9, #20

    20:27 04.03.2026

  • 2 Учуден

    16 14 Отговор
    И кои ще са тези които плащат повече? Марсианците?

    Коментиран от #4, #11

    20:27 04.03.2026

  • 3 Мурка

    17 3 Отговор
    пазара определя цената---основи на КАПИТАЛА

    20:27 04.03.2026

  • 4 Дони

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Учуден":

    не не МЪРСУЛИАНЦИТЕ

    20:28 04.03.2026

  • 5 Курд Околянов

    13 14 Отговор
    Путин каза горчивата истина и тотално разби пропагандата за високите цени на газа.

    20:28 04.03.2026

  • 6 И на ЕС

    14 6 Отговор
    САЩ, като доставчици на руска газ ще продават на целия свят.

    20:29 04.03.2026

  • 7 Путлер клоун

    18 13 Отговор
    Когато Пуслер затъна в Украйна, Иран му помогна с ракети и дронове. Когато нападнаха Иран, Путлер ге а каза "съболезнования".

    Коментиран от #17, #23

    20:30 04.03.2026

  • 8 Ха ха ха

    13 8 Отговор
    С димона явно пак са прекалили с алкохола......хем Европа фашистка, хем газ иска да им продава.....

    20:30 04.03.2026

  • 9 така е копей

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Русия само печели от падането на Иран, Сирия, Венецуела, Либия и Армения.

    Коментиран от #10, #12

    20:31 04.03.2026

  • 10 ФАКТ

    13 11 Отговор

    До коментар #9 от "така е копей":

    Най-много ще спечели когато махнат Путлер от кафевия умирисан бункер

    20:32 04.03.2026

  • 11 Много просто

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Учуден":

    Тези, които имат огромни производства, които не трябва да, спират.

    20:32 04.03.2026

  • 12 Яшар

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "така е копей":

    Мяраба батка

    20:33 04.03.2026

  • 13 Анджо

    13 10 Отговор
    Плаче малкия путинка, че не искаме да купуваме вече от него, жал ми стана за путинката. 😩

    Коментиран от #15

    20:35 04.03.2026

  • 14 хаха

    9 8 Отговор
    Мечтите на ботоксовото джудже.

    20:36 04.03.2026

  • 15 Украинец

    12 8 Отговор

    До коментар #13 от "Анджо":

    Обаче Путин не плаче, а се смее.

    Коментиран от #22

    20:37 04.03.2026

  • 16 Курд Околянов

    6 6 Отговор
    Как са допуснали тая статия, ти да видиш !

    20:39 04.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 койдазнай

    7 2 Отговор
    Тоя не беше ли казал, че ако цената на петрола падне на 80 долара, световната икономика ще рухне окончателно?!?
    Ама поне е загрижен за нас и нашето добруване.

    20:42 04.03.2026

  • 19 Урсула

    9 0 Отговор
    "Увеличението на цените на газа на европейския пазар се дължи на появата на по-печеливши купувачи, а не на намаляване на обемите на доставките." ТОЧКА ПО ВЪПРОСА!

    20:43 04.03.2026

  • 20 Копейка/ ислямист/

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Дядо Вова се е бетонирал от 5 години в бункера.

    20:43 04.03.2026

  • 21 Минск-16

    10 6 Отговор
    Абе Русия продаваше суровини и стоки за 400 млрд доалра годишно в Европа. Сега продава за 50.
    Някой може ли да сметне, колко прави 350 милиарда по 4 години?

    Коментиран от #24

    20:44 04.03.2026

  • 22 Анджо

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Украинец":

    А.верно ли бе, вече и се смее , това не е на добре , щом е започнал да плаче и да се смее. Не е добра тази диагноза и докторите не могат да му помогнат. Може би могат с някоя инжекция.😂😩😂😩👈

    20:47 04.03.2026

  • 23 Хахахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Путлер клоун":

    Путлера гарантира сигурност на всички държави! Но в мирно време! Във война, гарантира съболезнования!

    20:48 04.03.2026

  • 24 Анджо

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Минск-16":

    Знам че копейките не могат защото са 🪼🪼🪼🪼🪼👈😩😂😂😂

    20:49 04.03.2026

  • 25 Хахахаха

    7 5 Отговор
    Путлера вече няма власт на световната сцена. Даже Зеленски има повече контрол от колкото путлера. Не че друго, просто до там я докара.

    20:51 04.03.2026

  • 26 Ха ха ха

    6 4 Отговор
    BGто няма нужда от руски газ.....копеецuтe осигуряват достататъчно, от няколко месеца само газ пukaят....

    20:57 04.03.2026

  • 27 ха, ха, ха...

    9 5 Отговор
    "Путин: САЩ, като доставчици на газ, ще отидат на пазари, които повече плащат"

    За Русия клиенти остнаха само клошарите като Орбан и Фицо или които като Китай имат за цел нови територии при разпадането на РФ.

    Коментиран от #28

    20:58 04.03.2026

  • 28 Украинец

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "ха, ха, ха...":

    Путен пак ли умира от рак ?

    Коментиран от #30

    21:00 04.03.2026

  • 29 Гледай

    5 2 Отговор
    си бункера, не жали за платежоспособни купувачи, които сам отблъсна

    21:09 04.03.2026

  • 30 ха, ха, ха...

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Украинец":

    Не! От ментална невъзможност да прецени самочувствието си.

    21:16 04.03.2026

  • 31 Тити

    6 2 Отговор
    Май повечето да забрави как Путлер ни смяташе за дойни крави когато ни придаваше газта по 2000 долара за 1000 куб. метра. И сега си мисли че някой ще му се моли ама едва ли.

    21:21 04.03.2026