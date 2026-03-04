"Путин: САЩ, като доставчици на газ, ще отидат на пазари, които повече плащат"

Американските доставчици на газ вероятно ще преминат от европейския пазар към други региони, където цените на горивата са по-високи. Руският президент Владимир Путин заяви това, коментирайки покачващите се цени на газа в Европейския съюз в коментар пред кореспондента на „Вести“ Павел Зарубин.

„И ако се появят такива премиум купувачи, тогава, мисля, дори съм сигурен – някои традиционни доставчици, като например американските компании, естествено ще напуснат европейския пазар и ще се насочат към мястото, където плащат повече. Това е естествено. Тук няма политически мотив. Просто бизнес, това е всичко“, отбеляза руският лидер.

Увеличението на цените на газа на европейския пазар се дължи на появата на по-печеливши купувачи, а не на намаляване на обемите на доставките.

„Що се отнася до газа, покачването на цените на европейския пазар дори не е пряко свързано с ограниченията върху доставките на газ на европейския пазар днес. Но основните доставчици на газ не са намалили обемите си. Кои са основните доставчици днес? Алжир, САЩ, Норвегия и до известна степен Русия. Никой не е намалил доставките, а цените вече скочиха до 700 USD. Защо? Заради цялостната ситуация на световните пазари, включително петролните пазари, а в този случай и газовите пазари. Заради цялостната ситуация, защото се появиха клиенти, които са готови да купуват, готови да купуват същия природен газ на по-високи цени. В този случай, заради събитията в Близкия изток, затварянето на Ормузкия проток и т.н.“, отбеляза руският лидер.

Путин нарече ситуацията на пазарите на ЕС резултат от погрешна енергийна политика.

Що се отнася до Русия, то тя е била и остава надежден доставчик на енергия за всички партньори. „Първо, Русия винаги е била и остава надежден доставчик на енергия за всички наши партньори, включително, между другото, и европейските“, заяви президентът.