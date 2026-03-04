Китай осъди заплахите на САЩ да прекратят търговията с Испания заради Иран

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран нарушават международното право и търговията не трябва да се превръща в оръжие, заяви говорителят на китайското външно министерство Мао Нин.

Дипломатът направи това изявление в отговор на съобщения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е заплашил да прекъсне напълно търговските връзки с Испания заради отказа на Мадрид да предостави своите въздушни бази за удари срещу Ислямската република. Според нея, търговията „не трябва да се превръща в инструмент за натиск или оръжие“.

Както Тръмп заяви по-рано, САЩ възнамеряват да прекъснат всички търговски отношения с Испания след отказа ѝ да увеличи военните разходи до 5% от БВП. Той също така посочи, че американските военни ще използват бази в Испания в операцията срещу Иран, въпреки неодобрението на Мадрид.

Изявленията на американския премиер последваха противопоставянето на Испания на военната операция на САЩ и Израел в Иран. Мадрид също така се противопостави на използването на бази, разположени в кралството, за тези цели.