Китай осъди заплахите на САЩ да прекратят търговията с Испания заради Иран

4 Март, 2026 11:21 755 6

  • китай-
  • сащ-
  • испания-
  • иран-
  • търговия-
  • заплаха-
  • забрана-
  • прекратяване-
  • осъждане

Нин: Търговията не трябва да се превръща в оръжие

Китай осъди заплахите на САЩ да прекратят търговията с Испания заради Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран нарушават международното право и търговията не трябва да се превръща в оръжие, заяви говорителят на китайското външно министерство Мао Нин.

Дипломатът направи това изявление в отговор на съобщения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е заплашил да прекъсне напълно търговските връзки с Испания заради отказа на Мадрид да предостави своите въздушни бази за удари срещу Ислямската република. Според нея, търговията „не трябва да се превръща в инструмент за натиск или оръжие“.

Както Тръмп заяви по-рано, САЩ възнамеряват да прекъснат всички търговски отношения с Испания след отказа ѝ да увеличи военните разходи до 5% от БВП. Той също така посочи, че американските военни ще използват бази в Испания в операцията срещу Иран, въпреки неодобрението на Мадрид.

Изявленията на американския премиер последваха противопоставянето на Испания на военната операция на САЩ и Израел в Иран. Мадрид също така се противопостави на използването на бази, разположени в кралството, за тези цели.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Госあ

    8 0 Отговор
    Испания може да си продава цялата земеделска продукция на Китай 💁

    Коментиран от #2

    11:25 04.03.2026

  • 2 Очевидно

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Испанците имат -опки..

    11:31 04.03.2026

  • 3 Оз. Ген.Румянцев

    8 0 Отговор
    Само Испанците от европейските клакьори имат топки.

    11:41 04.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Крайно време е чайниците да спрат износа на редкоземни елементи за говедарника за постоянно. И Тръмпоча ще омекне, и войните му ще приключат.

    11:46 04.03.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    САШт и право в едно изречение е нормално само когато има и ОТРИЦАНИЕ‼️

    11:51 04.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    А НИЕ КАТО ДАДОХМЕ ВСИЧКО, КАКВО СПЕЧЕЛИХМЕ? ..... ОМРАЗАТА НА ВСИЧКИ!

    11:58 04.03.2026