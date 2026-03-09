Fibank отново подкрепи Българската федерация по художествена гимнастика

Главният изпълнителен директор и Председател на УС на Fibank - г-н Никола Бакалов, връчи на официална церемония чек за дарение на стойност 8047.70 евро на председателя на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) г-жа Илиана Раева.

Сумата е събрана от ежегодната благотворителна кампания на банката, реализирана чрез продажби на корпоративния календар на Fibank за 2026 г.

Инициативата е част от дългогодишното успешно партньорство между Първа инвестиционна банка и Българската федерация по художествена гимнастика. В благотворителния календар за 2026 г. отново взеха участие състезателките от националния отбор по художествена гимнастика. Всеки клиент, който имаше възможност да подкрепи каузата, можеше да закупи календара през месец декември 2025 г. от офисите на ПИБ в цялата страна. След приключването на кампанията Fibank традиционно удвои събраната сума и я дари на федерацията в подкрепа на българската художествена гимнастика.

„Нашият благотворителен календар отдавна се превърна в нещо повече от корпоративен проект. Той е символ на партньорството между бизнеса и спорта и на подкрепата към младите таланти. Благодарение на нашите клиенти и приятели, които всяка година се включват в тази инициатива, заедно допринасяме за развитието на следващото поколение български гимнастички“, заяви Главният изпълнителен директор на Fibank г-н Никола Бакалов.

Художествената гимнастика е един от най-успешните български спортове и истински посланик на България по света. „В края на месец март предстои Световната купа по художествена гимнастика в България и съм сигурен, че нашите момичета отново ще покажат своя потенциал, висока класа и точна прецизност“, сподели още г-н Бакалов.

От своя страна председателят на Българската федерация по художествена гимнастика - г-жа Илиана Раева благодари за дългогодишната подкрепа на Fibank и за партньорството в реализирането на инициативата.