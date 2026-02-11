По-ниски цени през февруари

В моменти на динамични промени и растящи разходи, умното управление на семейните финанси вече не е просто въпрос на пестеливост, а на предвидливост и добро планиране. Оптимизирането на бюджета е мисия, която изисква дисциплина, за да можем да запазим качеството си на живот, без да натоварваме излишно портфейла си.

В този период Lidl продължава да подкрепя българските домакинства с широк спектър от възможности за спестяване. До 1 март Lidl сваля цените на над 100 нови продукта, които са основни за всяко семейно меню – от сирене, кисело и прясно мляко, до месо, хляб и консерви. Намаленията включват също и козметични продукти, почистващи препарати и дори храна за домашните любимци.

Тази инициатива е естествено продължение на мащабната кампания „До теб във всяка стъпка към еврото“, стартирала още през ноември. Нейният фокус е ясен: да осигури на потребителите нужната увереност и сигурност, че най-важните стоки остават достъпни дори в периода на преход към новата валута. Кампанията допълва ежеседмичните разнообразни намаления, които ритейлърът предлага, както и предимствата за потребителите на мобилното приложение Lidl Plus.

По-ниски цени през целия февруари

С ред продуктите с по-ниски цени този месец откриваме предложения, които лесно намират място в менюто ни. За бързи и вкусни ястия в натоварените делнични дни са подходящи макарони от твърда пшеница (500 г), които са намалени от 1,20 € (2,35 лв.) на 0,99 € (1,94 лв.) и сос Болонезе (400 мл), намален от 2.04 € (3.99 лв.) на 1.75 € (3.42 лв.).

Кренвиршите от свинско и говеждо месо (250 г) през целия февруари са на цена от 1,75 € (3,42 лв.), а пълнозърнестият хляб (700 г) се предлага за едва 0,79 € (1,55 лв.). Готвенето у дома става още по-изгодно и с предложенията за свинско контрафиле (400 г), намалено от 3,47 € (6,79 лв.) на 2,89 € (5,96 лв.) и кравето масло Pilos (100 г), което е с 23% по-евтино и вече струва 1,09 € (2,13 лв.).

Не пропускайте и изварата Pilos (500 г) за 2,19 € (4,28 лв.)

Изгодни седмични оферти

Всяка седмица веригата предлага и десетки продукти на атрактивни цени.

До 15 февруари белият земел от „Фурната на Lidl” е на символичната цена от 0,05 € (0,10 лв.). Мандарините са с цели 51% по-евтини – едва 0,99 € (1,94 лв.) за кг, а червените ябълки са на цена от 0,79 € (1,55 лв.) за кг. От четвъртък (12.02) можем да добавим към количката си и екзотично манго за 1,27 € (2,48 лв. за бр.), както и български четкани картофи на топ цена от 0,35 € (0,68 лв.) за кг.

За лека и полезна гарнитура към всяко ястие можем да разчитаме на свежи броколи (500 г) за 1,27 € (2,48 лв.). XXL предложения:

Повече за цялото семейство

Когато пазаруваме за цялото семейство, XXL форматът е един от най-лесните начини да оптимизираме разходите си. Философията тук е „повече за по-малко“, като това важи в пълна сила както за храната, така и за продуктите за поддръжка на дома. За основното меню през седмицата отличен избор е нарязаният свински врат с кост XXL, който е намален с 40% на 3,79 € (7,41 лв.) за кг. Добър избор е и нарязаната смядовска луканка „Родна стряха“ XXL (400 г) с 34% отстъпка за 5,36 € (10,48 лв.) или кисело мляко „Родна стряха“ XXL (500 г) за 0,76 € (1,49 лв.). От четвъртък (12.02) се включва и любимият пастет Апетит XXL с промоция „2+1 безплатно“ на цена от 2,70 € (5,28 лв.), както и изворна вода Saguaro (1.5 л) в опаковка „4+2 безплатно“ за 1,40 € (2,76 лв.).

Грижата за домакинството се допълва и от практични XXL решения за хигиената – като три пластова тоалетна хартия Floralys XXL (40 бр.) за 8,18 € (16,00 лв.) или препарат за съдове W5 (4 л) с аромат на ябълка, който е с 21% по-евтин на цена от 2,55 € (4,99 лв.).

Lidl Plus – още възможности за по-ниска сметка

Допълнителни изгодни предложения очакват и потребителите на мобилното приложение Lidl Plus. Сред тях е бяло пшенично брашно тип 500, 1 кг, с 35% намаление – от 0.76 € (1.49 лв.) на 0.49 € (0.96 лв.), както и киви, с 34% по-ниска цена – от 3.06 € (5.98 лв.) на 1.99 € (3.89 лв.) за килограм.

В периода от 12 до 15 февруари по-изгодно с Lidl Plus могат да се намерят кралски печурки – от 2.81 € (5.50 лв.) на 1.99 € (3.89 лв.), както и сладка царевица – от 2.04 € (3.99 лв.) на 1.53 € (2.99 лв.). По време на Супер уикенда на 14 и 15 февруари кайма от младо телешко месо е с 26% намаление – от 4.85 € (9.49 лв.) на 3.55 € (6.94 лв.).

В случай че все още не сте си изтеглили приложението Lidl Plus, сега е отлична възможност да го направите от https://www.lidl.bg/c/lidl-plus/s10021179

Без значение дали ще приготвите специална вечеря или ще направите седмичния пазар, важно е усещането за добре свършена работа и разумно разпределен бюджет.

Всички актуални предложения до 01.03 в кампанията за „Сваляме цените на над 100 избрани продукта“ можете да откриете тук.

Брошура с продукти на трайно ниски цени до 01.03 може да откриете тук.

Брошура с актуалните седмични предложения от 09.02 до 15.02 на Lidl е налична тук.