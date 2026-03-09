Новини
Венецуела даде злато на САЩ за 100 милиона долара

Венецуела даде злато на САЩ за 100 милиона долара

9 Март, 2026 15:07 1 097 21

То ще се използва за промишлена и търговска дейност

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ са получили злато на стойност 100 млн. USD от Венецуела, обяви министърът на вътрешните работи на САЩ Дъглас Бъргам.

„Преназначението му е за промишлена и търговска употреба“, каза той в интервю за Fox News.

По-рано Axios съобщи, че САЩ са постигнали споразумение с венецуелските лидери за доставка на САЩ до 1 тон златни кюлчета. Според портала се очаква венецуелската държавна компания Minerven да достави приблизително 650-1000 кг злато на Trafigura, която ще достави кюлчетата на американски рафинерии.

Инвеститорите все по-често се насочват към златото като сигурно убежище на фона на глобалната финансова несигурност и нарастващото геополитическо напрежение след американските удари срещу Иран, които засягат корабоплаването през Ормузкия проток, отбелязва ЕФЕ.


САЩ
  • 1 сащисан кравар

    20 3 Отговор
    Плащат откуп на Бандата на Епщайн!

    15:10 09.03.2026

  • 2 Зевс

    21 2 Отговор
    Ама платили ли са го или са го откраднали като петрола?

    Коментиран от #8

    15:13 09.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 2 Отговор
    АРАБИТЕ ПОДАРИХА СТОТИЦИ МИЛИАРДИ И КЮЧЕК ИГРАХА
    .....
    И СЕ ОКАЗА ЧЕ ДРОНОВЕТЕ ГЕРАНЬ ПАК МИНАВАТ :)
    ....
    НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА УГАСИ СЛЪНЦЕТО И СТРЕМЕЖА НА НАРОДИТЕ КЪМ СВОБОДА !

    15:15 09.03.2026

  • 4 Това се нарича

    15 1 Отговор
    Рекет!

    15:15 09.03.2026

  • 5 Дънди Прешъс

    23 1 Отговор
    И на нас ни крадат златото. Венецуела и България са бананови републики. Злато имат, бедни държави.

    Коментиран от #15

    15:15 09.03.2026

  • 6 ТЪПИ ЛАТИНОСИ

    14 3 Отговор
    СВАЛЕТЕ СИ ШОРТИЧКИТЕ ОЩЕ ПО НАДОЛУ. БЕЗХАРАКТЕРНО ПЛЕМЕ.

    15:18 09.03.2026

  • 7 реалистъ

    17 2 Отговор
    На Венецуела ще й вземат златото и петрола, това е.

    15:19 09.03.2026

  • 8 Май,май...!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Задаваш риторичен въпрос...?!

    15:21 09.03.2026

  • 9 Тома

    9 1 Отговор
    Тези 100 милиона само ще ги сънуват венецуелците

    15:22 09.03.2026

  • 10 За размисъл

    7 1 Отговор
    Дали били ... Ей така , от много любов за 8-ми март. С опряно в главата дуло.
    Иран си простираше ръцете не където трябва и даде повод на две мутри да се мислят за богове. Сега и на Иран петрола като на Венецуела петрола, че и златото.
    Дъртаците трябва да бъдат изработени. Ама кой ли има топки, освен Испания?

    15:23 09.03.2026

  • 11 логично

    9 2 Отговор
    Затова падше цената .Сега вече след като САЩ докопаха златото , цената ще се вдигне

    15:24 09.03.2026

  • 12 Симо

    10 1 Отговор
    САЩ са бездънна яма, черна дупка, sinkhole ..... в която всичко потъва. Сто милиона??? не им стигат дори за един ден! Този кенеф трябва да се изпари, буквално.

    15:26 09.03.2026

  • 13 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Какво стана с хората на този свят ,всички ли откачиха

    15:26 09.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дънди Прешъс":

    ОТ БЪЛГАРИЯ КРАДАТ ПО 3 МИЛИАРДА ЕВРО НА ГОДИНА ... ПО ДНЕШНИ ЦЕНИ НА ЗЛАТОТО :)
    .....
    УКРАИНСКИТЕ ЕВРЕИ БРОНФМАН ( КАЗАН ЗА РАКИЯ)
    ОТ КАНАДА :)

    15:30 09.03.2026

  • 16 Цвете

    2 0 Отговор
    ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА СА ИМ ДАЛИ ЗЛАТО НА АМЕРИКА? ТЕ НЯМАТ ЛИ СИ? ИЛИ ТОВА Е НАЧИНЪТ ДА СЕ ОТКУПИШ? 🙃🙄😠🙄☹️

    15:45 09.03.2026

  • 17 Факти

    3 0 Отговор
    Ние пък подаряваме на дън д и , м ъ н д и злато за милиарди !

    15:46 09.03.2026

  • 18 Дала е, ала бала

    2 0 Отговор
    Това си е чист рекет!

    15:47 09.03.2026

  • 19 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    МАй са откраднали един тон злато, също като френското преди войната

    15:47 09.03.2026

  • 20 Цвете

    1 0 Отговор
    15:47 09.03.2026

  • 21 Цвете

    1 0 Отговор
    15:49 09.03.2026