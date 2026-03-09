Венецуела даде злато на САЩ за 100 милиона долара

САЩ са получили злато на стойност 100 млн. USD от Венецуела, обяви министърът на вътрешните работи на САЩ Дъглас Бъргам.
„Преназначението му е за промишлена и търговска употреба“, каза той в интервю за Fox News.
По-рано Axios съобщи, че САЩ са постигнали споразумение с венецуелските лидери за доставка на САЩ до 1 тон златни кюлчета. Според портала се очаква венецуелската държавна компания Minerven да достави приблизително 650-1000 кг злато на Trafigura, която ще достави кюлчетата на американски рафинерии.
Инвеститорите все по-често се насочват към златото като сигурно убежище на фона на глобалната финансова несигурност и нарастващото геополитическо напрежение след американските удари срещу Иран, които засягат корабоплаването през Ормузкия проток, отбелязва ЕФЕ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сащисан кравар
15:10 09.03.2026
2 Зевс
Коментиран от #8
15:13 09.03.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И СЕ ОКАЗА ЧЕ ДРОНОВЕТЕ ГЕРАНЬ ПАК МИНАВАТ :)
....
НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА УГАСИ СЛЪНЦЕТО И СТРЕМЕЖА НА НАРОДИТЕ КЪМ СВОБОДА !
15:15 09.03.2026
4 Това се нарича
15:15 09.03.2026
5 Дънди Прешъс
Коментиран от #15
15:15 09.03.2026
6 ТЪПИ ЛАТИНОСИ
15:18 09.03.2026
7 реалистъ
15:19 09.03.2026
8 Май,май...!
До коментар #2 от "Зевс":Задаваш риторичен въпрос...?!
15:21 09.03.2026
9 Тома
15:22 09.03.2026
10 За размисъл
Иран си простираше ръцете не където трябва и даде повод на две мутри да се мислят за богове. Сега и на Иран петрола като на Венецуела петрола, че и златото.
Дъртаците трябва да бъдат изработени. Ама кой ли има топки, освен Испания?
15:23 09.03.2026
11 логично
15:24 09.03.2026
12 Симо
15:26 09.03.2026
13 Kaлпазанин
15:26 09.03.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #5 от "Дънди Прешъс":ОТ БЪЛГАРИЯ КРАДАТ ПО 3 МИЛИАРДА ЕВРО НА ГОДИНА ... ПО ДНЕШНИ ЦЕНИ НА ЗЛАТОТО :)
.....
УКРАИНСКИТЕ ЕВРЕИ БРОНФМАН ( КАЗАН ЗА РАКИЯ)
ОТ КАНАДА :)
15:30 09.03.2026
16 Цвете
15:45 09.03.2026
17 Факти
15:46 09.03.2026
18 Дала е, ала бала
15:47 09.03.2026
19 Хохо Бохо
15:47 09.03.2026
20 Цвете
15:47 09.03.2026
21 Цвете
15:49 09.03.2026