Всички ще приемат руския петрол заради ситуацията в Близкия изток

Страните от ЕС ще бъдат най-силно засегнати от покачващите се цени на петрола на фона на ситуацията в Близкия изток, поради решението за спиране на енергийните доставки от Русия. Това заяви сръбският президент Александър Вучич по време на представянето на националната си стратегия за развитие.

„Знаете ли кой е безсилен в тази ситуация? Ние, в Европа. Защото отново ще платим най-високата цена. Защото всички ще приемат руски петрол, освен Европа. Азия, Африка и Америка ще го приемат, но Европа няма. Защото това е значителен приток на пари за Русия. Затова ще страдаме“, обясни Вучич.

На 2 март генерал-майор Ебрахим Джабари от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили) предупреди, че Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради военната операция на Израел и САЩ срещу Ислямската република.

На 5 март иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че протокът не е затворен и че кораби и танкери не се опитват да го прекосят от страх от атаки от двете страни. Според морската информационна агенция Clarksons Research, цитирана от Bloomberg, над 3000 кораба чакат в пристанищата на Персийския залив за преминаване през Ормузкия проток.