Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Всички ще приемат руския петрол заради ситуацията в Близкия изток

Всички ще приемат руския петрол заради ситуацията в Близкия изток

7 Март, 2026 21:30 761 14

  • алексадър вучич-
  • петрол-
  • близък изток-
  • европа-
  • цена-
  • русия

Вучич: ЕС най-много ще пострада от високите цени на петрола

Всички ще приемат руския петрол заради ситуацията в Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Страните от ЕС ще бъдат най-силно засегнати от покачващите се цени на петрола на фона на ситуацията в Близкия изток, поради решението за спиране на енергийните доставки от Русия. Това заяви сръбският президент Александър Вучич по време на представянето на националната си стратегия за развитие.

„Знаете ли кой е безсилен в тази ситуация? Ние, в Европа. Защото отново ще платим най-високата цена. Защото всички ще приемат руски петрол, освен Европа. Азия, Африка и Америка ще го приемат, но Европа няма. Защото това е значителен приток на пари за Русия. Затова ще страдаме“, обясни Вучич.

На 2 март генерал-майор Ебрахим Джабари от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили) предупреди, че Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради военната операция на Израел и САЩ срещу Ислямската република.

На 5 март иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че протокът не е затворен и че кораби и танкери не се опитват да го прекосят от страх от атаки от двете страни. Според морската информационна агенция Clarksons Research, цитирана от Bloomberg, над 3000 кораба чакат в пристанищата на Персийския залив за преминаване през Ормузкия проток.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    15 5 Отговор
    Всички пред мене на килимчето

    Коментиран от #3, #12

    21:31 07.03.2026

  • 2 000

    8 0 Отговор
    Как сте, приятно ли ви става? Всъщност никой не ви пита. Аз се базикам с вас - ненужници.

    21:36 07.03.2026

  • 3 Зодия Салам

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Персийските килими придобиват съвсем нов смисъл в настоящото международно положение

    21:37 07.03.2026

  • 4 Тоалетна Хартия

    8 5 Отговор
    Ааа не ,България ще мине на дърва и въглища, само да е им гадно на руснаците и за кеф на запада!! Даже и каруци ще правим за износ!!

    21:39 07.03.2026

  • 5 От Вучич

    5 1 Отговор
    би излязъл един отличен аятолах.

    21:41 07.03.2026

  • 6 От Вучич

    4 1 Отговор
    би излязъл един отличен аятолах.

    21:43 07.03.2026

  • 7 Смех с ватенки

    5 1 Отговор
    Този пък откъде се изсули?

    21:43 07.03.2026

  • 8 възрожденец

    4 2 Отговор
    Коце Циганина спешно да заминава в Москва да ни донесе евтин петрол!

    21:44 07.03.2026

  • 9 Може

    2 6 Отговор
    но на цена под 47$ за барел.При това 50%от тях отиват за Тръмп и Репубиканците.Ако на Пу не му изнася,нека да погледа още малко какво се случва в момента с Иран и да се замисли какво точно я очаква Русия.Защото след Сирия,Венецуела,Иран,идва ред на Куба и веднага след нея,Рижия ще нанасе кърти балтията на блатната.

    21:45 07.03.2026

  • 10 Цомчо

    4 1 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    21:46 07.03.2026

  • 11 Венци

    5 0 Отговор
    Сърбия дизел-3,40 лв.
    България- 2,60 лв.

    21:49 07.03.2026

  • 12 на килимчето

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    заставате само тези,които сте събирани от рогозката.Понял!?

    21:50 07.03.2026

  • 13 Няма нужда

    2 2 Отговор
    Вече има демократичен венецуелски петрол.

    21:54 07.03.2026

  • 14 Да,бе

    3 0 Отговор
    Най-хубавото е ,че руски газ минава през нашата територия,но ние нямаме достъп щото сме по правоверни от папата и много богати,но на крадци с власт...

    21:55 07.03.2026