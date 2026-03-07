Индия никога не е разчитала на разрешение от никоя държава да закупува руски петрол, а неотдавнашното премахване на ограниченията от САЩ само елиминира триенето, а не определя енергийната политика на страната. Високопоставени правителствени служители заявиха това пред информационната агенция PTI.
Вашингтон преди това оказваше натиск върху Индия да спре да купува руски петрол в замяна на намаляване на тарифите. На фона на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и последвалата нестабилност на енергийните пазари, Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз на Индия да закупува руски петрол, който вече е в танкери в морето, за 30 дни. Този лиценз обхваща транзакции, включващи петролни продукти и доставки на суров петрол, натоварен на всякакви плавателни съдове до 5 март включително.
„Премахването на американските санкции премахва напрежението. То не определя енергийната политика на Индия, която се ръководи от три въпроса: достъпност, наличност и стабилност за всяко индийско семейство“, заяви служителят.
„Индия ще купува петрол, където и да е наличен. Нашите покупки на петрол няма да се ръководят от никакви празни лозунги. Индия никога не е зависела от разрешението на която и да е държава да купува руски петрол“, заяви друг правителствен служител пред агенцията.
Индия е третият по големина потребител на петрол в света, силно зависим от вноса. Индийските рафинерии купуват суров петрол от над 30 държави, включително Русия. В момента Индия държи над 250 милиона барела петрол и петролни продукти в резерв, достатъчни за седем до осем седмици.
Индийското министерство на външните работи по-рано заяви, че осигуряването на енергийна сигурност за 1,4-те милиарда души от страната е основен приоритет на правителството. Диверсификацията на енергийните източници в съответствие с обективните пазарни условия и променящата се международна среда е в основата на стратегията на страната и всички решения в Индия се вземат и ще се вземат с оглед на това.
