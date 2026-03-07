Новини
Решенията на САЩ относно руския петрол не определят енергийната политика на Индия

7 Март, 2026 21:45 530 9

Ню Делхи ще купува петрол, където и да е наличен

Решенията на САЩ относно руския петрол не определят енергийната политика на Индия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия никога не е разчитала на разрешение от никоя държава да закупува руски петрол, а неотдавнашното премахване на ограниченията от САЩ само елиминира триенето, а не определя енергийната политика на страната. Високопоставени правителствени служители заявиха това пред информационната агенция PTI.

Вашингтон преди това оказваше натиск върху Индия да спре да купува руски петрол в замяна на намаляване на тарифите. На фона на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и последвалата нестабилност на енергийните пазари, Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз на Индия да закупува руски петрол, който вече е в танкери в морето, за 30 дни. Този лиценз обхваща транзакции, включващи петролни продукти и доставки на суров петрол, натоварен на всякакви плавателни съдове до 5 март включително.

„Премахването на американските санкции премахва напрежението. То не определя енергийната политика на Индия, която се ръководи от три въпроса: достъпност, наличност и стабилност за всяко индийско семейство“, заяви служителят.

Индия ще купува петрол, където и да е наличен. Нашите покупки на петрол няма да се ръководят от никакви празни лозунги. Индия никога не е зависела от разрешението на която и да е държава да купува руски петрол“, заяви друг правителствен служител пред агенцията.

Индия е третият по големина потребител на петрол в света, силно зависим от вноса. Индийските рафинерии купуват суров петрол от над 30 държави, включително Русия. В момента Индия държи над 250 милиона барела петрол и петролни продукти в резерв, достатъчни за седем до осем седмици.

Индийското министерство на външните работи по-рано заяви, че осигуряването на енергийна сигурност за 1,4-те милиарда души от страната е основен приоритет на правителството. Диверсификацията на енергийните източници в съответствие с обективните пазарни условия и променящата се международна среда е в основата на стратегията на страната и всички решения в Индия се вземат и ще се вземат с оглед на това.


Индия
Подобни новини


  • 1 Тоест

    8 1 Отговор
    Дефекираха в устата на Тръмпа, така ли?

    Коментиран от #7

    21:47 07.03.2026

  • 2 Сталин

    2 4 Отговор
    В понеделник делегация от нашите негодници заминават на аудиенция при Митрофанова,ще се молят на колене и ще целуват дебелия з@дник на Митрофанова да се обади на Путин да пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад , България има резерв от горива само за един месец

    21:50 07.03.2026

  • 3 Българин

    5 2 Отговор
    Иранците отстояха на римската империя цели 700 години. А тези юдейски плъхове просто ще бъдат размазани защото не струват дори и гъбясалият нокът на един римски император.

    Коментиран от #5

    21:50 07.03.2026

  • 4 Сталин

    8 1 Отговор
    Много хора ще си спомнят диверсиите на ЦРУ и Мосад в България през 90 те когато наложиха изкуствен дефицит на горива и нямаше бензин по бензиностанциите

    Коментиран от #6

    21:51 07.03.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    те и японците така..

    Коментиран от #8

    21:54 07.03.2026

  • 6 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Наложиха мутрите, преватизацията, рекета и хероина който заля пазара от началото на деветдесетте до две хилядната.

    21:54 07.03.2026

  • 8 Сащ и Израел са терористи с атомно оръжи

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е то не става само да заплашваш честните хора с атомни бомби

    21:56 07.03.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    Рижият си дърдори,а кервана си върви

    22:01 07.03.2026