Златни възможности от Fibank

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага иновативен продукт на българския пазар – „Златна сметка“, който предоставя бърз и удобен начин за инвестиция в злато. Сметката се открива изцяло онлайн през електронното банкиране „Моята Fibank“ или мобилното приложение My Fibank, както и във всеки един офис от голямата клонова мрежа на Първа инвестиционна банка в цялата страна.

„Златна сметка“ се поддържа в безналично злато (1 XAU = 1 тройунция злато). Сметката е подходяща, както за физически лица, така и за бизнес клиенти на банката, като позволява бързи, лесни и удобни ежедневни трансакции. По този начин клиентите на Fibank могат да се възползват от покачващите се цени на златото, дори с минимална инвестиция от 0.01 XAU. Клиентите сами планират с каква сума и по кое време желаят да закупят злато, а също така и в кой момент да продадат част или цялата наличност, според моментната динамика на цената на актива спрямо еврото. За разлика от съхранението на физическо злато, инвестицията в безналично злато не налага разходи за неговото съхранение и застраховки. Fibank публикува всекидневно на своя сайт - курс купува/продава на XAU към евро.

Fibank е пионер в създаването и развитието на пазара на благородни метали в България. Първите сделки с кюлчета и монети от ПИБ се осъществяват още през есента на 2001 г. Банката предлага над 200 продукта от злато, сребро, паладий и други метали в 114 клона и офиси в цялата страна, като работи с водещите световни рафинерии за благородни метали – MKS PAMP Switzerland, The New Zealand Mint, The Royal Mint и други.