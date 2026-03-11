ЕС не отчита недостиг на петрол и газ, но ЕК разреши да се ползват националните резерви

Страните от ЕС могат да използват своите резерви от петрол и газ, въпреки че не се наблюдава недостиг на енергия в рамките на общността. Това заяви Анна-Кайса Итконен, говорител на Европейската комисия (ЕК).

„В момента не предвиждаме недостиг на петрол и газ в страните от ЕС. Готови сме обаче да предприемем всички необходими мерки в сътрудничество с членовете на Международната енергийна агенция и да вземем предвид регионалните и националните обстоятелства, както и ситуацията със сигурността“, каза тя на брифинг на ЕК.

Итконен добави, че на 12 март ще се проведе среща на Групата за енергийна криза, за да се обсъди препоръка относно използването на резервите. Тя отбеляза, че всяка държава е свободна да вземе това решение самостоятелно.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че Международната енергийна агенция е предложила да се освободи най-големият обем петролни резерви в историята си, за да се стабилизира пазарът на фона на конфликта в Близкия изток. Според доклада, агенцията, основана през 1974 г., е предложила освобождаване, надвишаващо 182-те милиона барела, които е пуснала през 2022 г. Решение по този въпрос се очаква в сряда. За да бъде одобрено предложението, отбелязва изданието, никоя от 32-те страни членки не трябва да възразява.