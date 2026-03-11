Новини
ЕС не отчита недостиг на петрол и газ, но ЕК разреши да се ползват националните резерви

11 Март, 2026 16:47 319 7

На 12 март ще се проведе среща на Групата за енергийна криза

ЕС не отчита недостиг на петрол и газ, но ЕК разреши да се ползват националните резерви - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Страните от ЕС могат да използват своите резерви от петрол и газ, въпреки че не се наблюдава недостиг на енергия в рамките на общността. Това заяви Анна-Кайса Итконен, говорител на Европейската комисия (ЕК).

„В момента не предвиждаме недостиг на петрол и газ в страните от ЕС. Готови сме обаче да предприемем всички необходими мерки в сътрудничество с членовете на Международната енергийна агенция и да вземем предвид регионалните и националните обстоятелства, както и ситуацията със сигурността“, каза тя на брифинг на ЕК.

Итконен добави, че на 12 март ще се проведе среща на Групата за енергийна криза, за да се обсъди препоръка относно използването на резервите. Тя отбеляза, че всяка държава е свободна да вземе това решение самостоятелно.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че Международната енергийна агенция е предложила да се освободи най-големият обем петролни резерви в историята си, за да се стабилизира пазарът на фона на конфликта в Близкия изток. Според доклада, агенцията, основана през 1974 г., е предложила освобождаване, надвишаващо 182-те милиона барела, които е пуснала през 2022 г. Решение по този въпрос се очаква в сряда. За да бъде одобрено предложението, отбелязва изданието, никоя от 32-те страни членки не трябва да възразява.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    СС СА СЕ БИЕЛИ НА МЕСТА ЧАК
    ДО КЪМ 30 МАЙ 1945 ГОДИНА :)

    Коментиран от #6

    16:48 11.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ТОВА ИЗЯВЛЕНИЕ Е КАТО
    МИЛИАРДЕР ДА ПРЕДЛОЖИ НА 25 ГОДИШНА ИТАЛИАНКА , ФРАНЦУЗОЙКА ИЛИ ГЕРМАНКА
    И ТЯ ДА ОТВЪРНЕ
    " ГОСПОДИНЕ , АЗ СЪМ ПОЧТЕНА ЖЕНА"

    16:51 11.03.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    4 0 Отговор
    И кат свършат резервите добре дошли в първобитно общиния строй.

    16:54 11.03.2026

  • 4 Реалист

    4 0 Отговор
    Брюксел на свещи

    16:55 11.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    а покачване на цените отчита ли? или аз съм се заблудил да плащам повече?

    16:56 11.03.2026

  • 6 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Над 95% от ръководните кадри на Alternative für Deutschland, AfD са от еврейски произход.

    16:57 11.03.2026

  • 7 Дориана

    0 0 Отговор
    Европа остава на тъмно и студено. България също остава на тъмно и студено. Това е резултата от недалновидната политика на ЕС. Тази война продължава много години, тя тепърва започва.

    17:00 11.03.2026