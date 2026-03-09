Новини
Бизнес »
ЕС ще подкрепи индустриите, засегнати от поскъпването на енергията

9 Март, 2026 19:21 610 15

Брюксел е притиснат от бизнеса и трябва да намери бързи решения

ЕС ще подкрепи индустриите, засегнати от поскъпването на енергията - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз планира да въведе краткосрочни мерки относно енергийните данъци, енергийната инфраструктура и данък върху въглеродните емисии, за да подкрепи индустриите, засегнати от покачващите се цени, съобщи аг. Reutrers, позовавайки се на документ, с който разполага.

„Всяко законодателно предложение няма да бъде приложено незабавно; може да е необходимо временно решение за намаляване на цените на енергията през следващите две до пет години, докато преходът към чиста енергия облекчи натиска върху цените“, цитира агенцията откъс от документа.

Брюксел е принуден да търси бързи решения поради искания от бизнеса, който губеше от САЩ и Китай още преди ескалацията в Близкия изток. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща да представи предложените мерки на лидерите на ЕС на срещата на върха на 19 март.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Да пуснат руски петрол.

    Коментиран от #6

    19:25 09.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Махане на акциза и намаляване на ДДС за горивата! По-бързо решение, което да облагодетелства не само бизнеса но и домакинствата няма!!!

    ... ама фалиралите европейски пуделчета не могат да си позволят да губят пари от горивата - повишението даже им идва добре!!! Заеми вече никой не дава, а трябва да сервират пари на много престъпници!

    19:26 09.03.2026

  • 3 Милен

    6 0 Отговор
    Е па отменяйте я вече тази простотия наречена ,, зелена сделка", че деиндустриализацията ще продължи с пълна сила.

    19:27 09.03.2026

  • 4 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Олеле ....почна се....хлябът ще стане 10 евро а бензин може даже и да няма ....токът вероятно ще е на режим...а лихвите 20 процента ....как точно ще компенсирате бе смешковци!???

    19:27 09.03.2026

  • 5 долу ес

    8 0 Отговор
    току що скапания ес изтегли 90 млр невъзваращаеми пари за крайна! колкото повече решения намира скапания ЕС по хубаво става и по скъпо става.... нищо не е наред да се разпада веднага!!!! само търговско споразумение и движение на хора, без обща политика и органи! какъв парламент какви комисии и регламенти???

    19:27 09.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще пуснат принтера и още много инфлация за леврото.

    19:28 09.03.2026

  • 7 Пенчо

    3 0 Отговор
    Мижи да те лажем!

    19:46 09.03.2026

  • 8 Имам сърбежи

    4 0 Отговор
    Никаква индустрия-Всичките пари за зеления наркоман, давам си и заплатата...

    19:51 09.03.2026

  • 9 Путин кашля

    3 0 Отговор
    Значи Урсулът ше го духа....

    19:54 09.03.2026

  • 12 Ами така е

    2 0 Отговор
    Където управляват ТРА ВЕС ТИ ти и лес бий ки (ЕС)

    20:00 09.03.2026

  • 13 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Интересно ми е с какво ?????с борчове от Ротшилд ли ????и с вилата на врата на бедната и средната класа и данъци до дупка ,роб до гроб

    20:01 09.03.2026

  • 14 Путин

    1 0 Отговор
    Казах вече-енергоресурси давам само на приятели-враговетеГодухат

    20:03 09.03.2026

  • 15 Ковид-2

    1 0 Отговор
    Тази криза много наподобява на ковид, тъй като засяга целия свят и оттам има потенциал да вдигне значително инфлацията. При недостиг на горива/газ, може да се стигне и до локални затваряния като при локдауните при ковида. Държавите ще трябва да помагат на най-засегнатите бизнени и хора. Също като ковид започва в края на зимата /извънредното положение при ковида беше обявено у нас на 13.03.2020г. Виновник за сегашната криза е Иран, а за китайския вирус - Китай, и двете видни членки на БРИКС. Ше има затруднения във веригите на доставките. Ще наблюдаваме икономически погром, последван от рязко подобряване и бурен икономически растеж, съпроводен от висока инфлация, последвана от покачване на доходите и обезценяване на дълговете.

    20:03 09.03.2026