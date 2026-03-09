ЕС ще подкрепи индустриите, засегнати от поскъпването на енергията

Европейският съюз планира да въведе краткосрочни мерки относно енергийните данъци, енергийната инфраструктура и данък върху въглеродните емисии, за да подкрепи индустриите, засегнати от покачващите се цени, съобщи аг. Reutrers, позовавайки се на документ, с който разполага.
„Всяко законодателно предложение няма да бъде приложено незабавно; може да е необходимо временно решение за намаляване на цените на енергията през следващите две до пет години, докато преходът към чиста енергия облекчи натиска върху цените“, цитира агенцията откъс от документа.
Брюксел е принуден да търси бързи решения поради искания от бизнеса, който губеше от САЩ и Китай още преди ескалацията в Близкия изток. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща да представи предложените мерки на лидерите на ЕС на срещата на върха на 19 март.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
19:25 09.03.2026
2 ДрайвингПлежър
... ама фалиралите европейски пуделчета не могат да си позволят да губят пари от горивата - повишението даже им идва добре!!! Заеми вече никой не дава, а трябва да сервират пари на много престъпници!
19:26 09.03.2026
3 Милен
19:27 09.03.2026
4 Ти да видиш
19:27 09.03.2026
5 долу ес
19:27 09.03.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще пуснат принтера и още много инфлация за леврото.
19:28 09.03.2026
7 Пенчо
19:46 09.03.2026
8 Имам сърбежи
19:51 09.03.2026
9 Путин кашля
19:54 09.03.2026
12 Ами така е
20:00 09.03.2026
13 Kaлпазанин
20:01 09.03.2026
14 Путин
20:03 09.03.2026
15 Ковид-2
20:03 09.03.2026