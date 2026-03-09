ЕС ще подкрепи индустриите, засегнати от поскъпването на енергията

Европейският съюз планира да въведе краткосрочни мерки относно енергийните данъци, енергийната инфраструктура и данък върху въглеродните емисии, за да подкрепи индустриите, засегнати от покачващите се цени, съобщи аг. Reutrers, позовавайки се на документ, с който разполага.

„Всяко законодателно предложение няма да бъде приложено незабавно; може да е необходимо временно решение за намаляване на цените на енергията през следващите две до пет години, докато преходът към чиста енергия облекчи натиска върху цените“, цитира агенцията откъс от документа.

Брюксел е принуден да търси бързи решения поради искания от бизнеса, който губеше от САЩ и Китай още преди ескалацията в Близкия изток. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща да представи предложените мерки на лидерите на ЕС на срещата на върха на 19 март.